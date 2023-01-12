كتب ليث الشبيلات

Belgacem Ben Jabeur

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كتب لبث الشبيلات

الفرق بين حمد بن جاسم والآخرين ليس ابدا في تلقي التعليمات الامربكية. بل في الاعتراف او النفي. الآخرون يزعمون انها قرارات سيادية اتخذوها خدمة لمصالح اوطانهم (قال الاخرس ليسمع الاصم!!!). حمد في هذه لا يكذب ويقول فعلنا ذلك بتعليمات من امريكا الخ. ويكشف السر المهموس في صالوناتنا ان اسرائيل كانت حاضرة في غرف العمليات العسكرية. حلف قائم فعليا منذ مدة ذاك الذي باتوا يعلنون عنه اليوم .

فقد

كشف حمد بن جاسم رئيس الوزراء و وزير الخارجية القطري السابق في مقابلة مع قناة BBC البريطانية أن بلاده قدمت الدعم للجماعات المسلحة في سوريا عبر تركيا بالتنسيق مع القوات الأمريكية وأطراف أخرى هي السعودية و الاْردن والإمارات و تركيا لافتا إلى أن سوريا فلتت من فخ كان يخطط له منذ عام 2007 اي بعد هزيمة اسرائيل في حربها على لبنان في عام 2006

وأكد رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري السابق أن الدوحة أمسكت بملف الأزمة السورية بتفويض كامل من السعودية والولايات المتحدة الامريكية مشددا على أن بلاده لديها أدلة كاملة على استلام الملف السوري بالوثائق الرسمية الامريكية و السعودية

وأوضح حمد بن جاسم أن الدعم العسكري الذي قدمته بلاده للجماعات المسلحة في سوريا كان يذهب إلى تركيا بالتنسيق مع الولايات المتحدة و كل شيء يرسل يتم توزيعه عن طريق القوات الأمريكية والأتراك والسعوديين فكان هنالك غرفة عمليات مشتركة في قاعدة انجيرليك الامريكية في تركيا تضم ضباط مخابرات من الولايات المتحدة الامريكية و تركيا و السعودية و قطر و الإمارات و المغرب و الاْردن و اسرائيل و فرنسا و بريطانيا مهمتها تنسيق العمليات العسكرية القتالية في سوريا كما خصصت الولايات المتحدة الامريكية

ستة أقمار صناعية مخصص للتجسس تمد غرفة العمليات بأدق التفاصيل و الصور على مدار 24 في اليوم وكانت غرفة العمليات في قاعدة انجيرليك مسؤولة عن العمليات العسكرية في الشمال السوري و كانت هنالك غرفة عمليات في الاْردن في مدينة أربد في الشمال الأردني في قاعدة الحسين الجوية متكونة من ضباط مخابرات اردنيون و اسرائيليون و امريكان و بريطانيين و سعوديين و اماراتيون و قطريون مهمتها إدارة العمليات في القاطع الجنوبي من سوريا

وأشار حمد بن جاسم ان ما أنفق على الحرب في سوريا من يوم انطلاقها الى حد الان تجاوز 137 مليار دولار

كما أشار الى ان أمراء التنظيمات المسلحة استغلوا وفرة الأموال فأصبحوا من اصحاب الملايين وان عمليات الانشقاق في صفوف الجيش السوري كانت اغلبها تجري بإغراءات مالية فالعسكريون العادي الذي ينشق كان يحصل على 15 الف دولار أمريكي و الضابط يحصل على 30 الف دولار أمريكي

كما أشار الى ان انشقاق رئيس الوزراء السابق رياض حجاب تم بالتنسيق مع

ابن خال رياض حجاب الذي يعيش في الاْردن منذ زمن طويل وقد دفعت له السعودية مبلغ 50 مليون دولار أمريكي

وكذلك انشقاق قائد الحرس الجمهوري السابق في سوريا مناف أطلاس تم بالتنسيق بين المخابرات. الفرنسية و اخته التي تعيش في فرنسا منذ زمن طويل و تحمل الجنسية الفرنسية مديحة اطلاس ارملة رجل الاعمال السوري السعودي أكرم عجة

كما أشار الى ان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري لعب دور كبير في الحرب السورية كان له مكتب في مدينة غازي عنتاب التركية يديره النائب اللبناني عقاب صقر و هذه احد أسباب افلاس الحريري

وكذلك لعب رئيس وزراء لبنان السابق وجيب ميقاتي دور كبير من خلال مدير شرطة لبنان اللواء اشرف ريفي

كما لعب الاكراد العراقيون دور كبير في الحرب السورية و بالأخص مسعود البرزاني

وفي الختام قال حمد بن جاسم لقد لعبنا دور كبير في تدمير مصر و ليبيا و سوريا واليمن وجميعها كانت باوامر أمريكية

« قطعت جهيزة قول كل خطيب » الاعتراف سيد الادلة. وليخرس كل من اتهمنا بالتشبيح لمجرد رفضنا بقرف تأييد اراجوزات خيوطها بايدي المخابرات الامريكية والخليجية والعربية وطبعا الموساد فوقها كلها تقتل وتدمر وتذبح في سبيل الشيطان ولم يكن بكل تأكيد في سبيل الله.

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