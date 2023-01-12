جيل برولت …كما عرفته: أحمد المناعي

صاحبنا هو كاتب فرنسي كبير وشهير جدا غزير الانتاج عرفته أول ما عرفته من خلال كتابه ّ صديقنا الملك » في سنة. وهو الكتاب الذي يروي السيرة الذاتية للملك الحسن الثاني ويحكي فيه عن بعض الجوانب الخفية والسرية لحياة الملك المغربي . وقد أحدث صدور الكتاب رجة قوية في الاعلام الفرنسي والعالمي وزعزع صورة المملكة في كثير البلدان وذلك بما كشفه من انتهاكات لحقوق الانسان ومظالم وتصرفات مشينة للأدارة المغربية.

وأذكر أنه عندما اقتحم البوليس داري في يوم الأربعاء 24أفريل 1991 بادر رئيس الفرقة بالكشف عن مكتبتي ثم مر الى بيت النوم فوجد كتاب جيل برولت على طاولة الفراش فأخذه وقرأ العنوان وردده مرتين وقال « انه صديقنا حقا » وأنا واثق بأنه يجهل كل شيء عن الكاتب والكتاب.ة

بعد ضيافتي القصيرة في الداخلية-أربعة عشر يوم- أعيد لي جواز سفري وسمح لي بالسفر يوم 18 ماي 1991 وبعد أيام من التفكير قررت البقاء في باريس لأشهد على ما كان يحدث في تونس. وقد تعرفت في الاثناء على علي السعيدي وأعدت العلاقة مع أحمد بنور. بالقرب من جيل برولت على أحمد بنور دعوة الكاتب الفرنسي للغداء في بيته ودعيت أنا والمازري حداد لهذا الغداء. وقد اقتنيت في الاثناء كتابه « سر الملك » وهو كتاب يروي..نشأة المخابرات الفرنسية في القرن الخامس عشر من خلال مسيرة شاب من النبلاء. الكتاب تحفة أدبية تعطي فكرة عن حجم الكاتب وموقعه بين رفاقه الفرنسيين وفي أوروبا

كان لقاءنا الأول ..

وقد اكتشفت في هذا اللقاء جيل الانسان الرجل المتواضع الخدوم والمستعد على الدوام لتقديم يد المساعدة والعون وقد لمست ذلك عندما حدثته عن تجربتي الشخصية ووضعية عائلتي في تونس وطلبت منه تقديما للكتاب الذي كنت بصدد تجريره عن الأوضاع في تونس. وقد قبل ووعدني بذلك حال انتهائي من الكتابة. وهو ما فعله حقا وفي أسابيع قليلة.

جيل بيرولت ظل مراقبا فطنا للأوضاع السياسية والحقوقية في تونس وكنت شخصيا وعلي السعيدي نمده بالمعلومات بانتظام ولم يتردد في التفاعل الإيجابي. من ذلك

رسالته الى السفير التونسي في باريس عندما وقع إيقاف صالح الحمزاوي والطاهر شقروش وبقية أعضاء اللجنة. انظر الرسالة.

في سنة 1994 بعثت لجيل برولت بمخطوط كتابي «العذاب التونسي: الحديقة السرية للجنرال بن علي » ورجوته تشريفي بتقديمه كما وعدني به سنة 1991 وهو ما فعله بتألق كبير وأضاف الكثير للكتاب سواء مع الناشر ثم فيما بعد مع القراء والصحافة ووسائل الاعلام. انظر نص المقدمة.

كتاب « صديقنا بن عالي »

في نهاية سنة 1998 اتصل بي نكولا بو » وطلب مني لقاءه وفي الموعد المحدد اصطحبت معبي عبد الوهاب الهاني والتقينا مع صاحبنا في مقهى مقابل لصحيفة « الكنار أنشيني ». وبعد مقدمة بسيطة اعترف فيها أنه ليس بالمناضل ولكنه يأسف لما يقع في تونس قد أفصح الرجل عن رغبته في أن يصدر كتابا عن تونس بمعية » جان بيار توكوا. …وأنه يحتاج لمساعدته. وقد رحبت بالفكرة و قلت له أني بصدد كتابة ي

كتاب « صديقنا بن علي » بما «

في نهاية سنة 1998 اتصل بي نكولا بو » وطلب مني لقاءه وفي الموعد المحدد اصطحبت معي عبد الوهاب الهاني والتقينا مع صاحبنا في مقهى مقابل لصحيفة « الكنار أنشيني ». وبعد مقدمة بسيطة اعترف فيها أنه ليس بالمناضل ولكنه يتأسف لما يقع في تونس ثم أفصح الرجل عن رغبته في أن يصدر كتابا عن تونس بمعية » جان بيار توكوا.صحافي في جريدة لومند …وأنه يحتاج لمساعدتي.

أخبرته وقتها أنى بلغت شوطا في كتابي الثاني عن تونس وإذا أراد اكماله معي نصدره معا. فقال لي أنه يرغب في انجاز مشروعه الخاص لأن كتابا مع معارض هو محل شبهة وهو فعلا كذلك. والتزمت بمساعدته ورأيت في مشروعه مع توكوا المعروف بنزاهته مشروعا ممتازا. ومن شأنه أن يقدم خدمة كبيرة للحرية والديمقراطية في تونس. وهو مشروع يغنينا عن المشروع الذي اقترحه محمد مزالي على الصحافي اللبناني وطلب فيه مبلغا كبيرا . وافترقنا يومها على أن نلتقي بعد عطلة رأس السنة.

اتفقت مع نكولا بو حول طريقة العمل والتعاون وكيفية تدخلي ومساعدتي واتفقنا خاصة ألا يبعث لي بأكثر من فصل في كل مرة لتجنب ما حدث لي مع » ّلويز غرونّ » التي كنت بصدد مراجعة وإصلاح كتابها « الصمت التونسي » الذي بعثته لي بنصه الكامل ولما اعتدي علي في 14 مارس 1997 سرقت محفظتي وفيها كتابها.

أنجز الكتاب في أشهر قليلة وأرسل الى جيل برولت لتحرير مقدمته وقد ذكرني في هذه المقدمة بإطناب وعدد مناقبي وحيا شجاعتي ….وقد فكرت يوما كاملا في أمر هذا الفصل الخاص بي أتركه أو أطلب ازالته؟؟؟ وفي الأخير طلبت من نكولا بو أن يطلب من جيل بيرولت ازالته واعتذرت منه. واقترحت عليه ذكر المرزوقي أو أحد المناضلين في الداخل. على طول تلك الفترة كان جيل يجهل دوري في صياغة هذا الكتاب. والحقيقة أني كنت الكاتب الثالث ولكن لم أربح منه فرنكا واحدا بل على العكس تماما فقد خسرت الكثير…وخاصة عند التوزيع والتعريف بالكتاب والكاتب فقد كنت أتحول على حسابي مع جان بيار تكوا الى طولوز وجنيف ….جيل هو الذي اختار عنوان الكتاب.

وقد كافأتني دار النشر بأن منحتني حقوق نشر الترجمة العربية التي انتهيت منها مع إتمام الإصلاح حيث أني كنت أترجم كل فصل يصلني من نكولا بو. ولكني لم أنشره لأن ناشرا سوري-لبناني في بيروت سبقني لذك دون استشارة أو ترخيص وقد راسلته في الموضوع وكنت سأقاضيه لولا أنه اعتذر مني وطلب السماح.

فريق العمل على تونس:

تكون هذا الفريق في عام 1999

9 ويتركب من شخصيات علمية وأدبية وإعلامية بارزة: الحبر جاك غيو والناشر فرانسوا جاز والأستاذ ألبير جكارد عالم التناسل والجامعي جان فرنسوا بواري والأستاذ لين شوارتزنبرق أستاذ طب والتحق بهم المنشط الإذاعي دانيال مرمي صاحب برنامج شهير في إذاعة فرانس انفو.

Ainsi, en 1999, fut créée le Groupe de Travail sur la Tunisie (GTT) avec, Jacques Gaillot, Evèque de Partenia ; François Gèze, Directeur des Editions La Découverte, Professeur Albert Jacquard, Généticien, Jean-François Poirier, Universitaire, Professeur Léon Schwartzenberg, Professeur de Médecine, rejoints, très discrètement par Daniel Mermet, le célèbre animateur de l’émission « là-bas, si j’y suis » de France Info

وقد نشط الفريق حتى سنة 2000 وتوقف على اثر الندوة الصحافية التي وقعت في مقر « المراب » وبرزت فيها بعض الإشكاليات ولكن السبب الأهم الذي أدى الى إيقاف نشاط هذا الفريق هو الدور الهدام الذي لعبه شخص تونسي اسمه خالد بن مبارك الذي أراد أن يجعل من هذا الفريق قوة دعم للمرزوقي في طريق الرئاسة. وقد عمد هذا الشخص الى سلب مال كل من جيل برولت والقس غيو ولم يرجعها الا بعد تهديده بالقضاء. ويذكر أن هذا الشخص كان من النهضة وأسس مركزا للاعلام عن التعذيب في مدينة « بزانصان » وقد انضم الى حزب المرزوقي عند تأسيسه وسمي في ديوانه بعد 2010 وكاد يسمى سفيرا في المانيا

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