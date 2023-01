L’incontournable réhabilitation du Président Ben Ali! Par Moncef Gouja

L’Economiste Maghrébin

Après douze ans de « printemps tunisien », devenu certainement un cas d’école pour les futurs chercheurs en histoire ou en sociologie politique, les faits sont là et prouvent que la Tunisie a gravement régressée sur touts les plans et a effectué un bond en arrière qu’elle mettra plus d’une décennie à dépasser pour ré atteindre les niveaux qu’elle avait en 2010. Pas seulement sur le plan économique où pendant vingt ans elle faisait une moyenne de plus de 5% de croissance et pas seulement sur le plan social où le revenue moyen du tunisien atteignait plus de 4000 dollars par an et par citoyen, mais aussi sur le plan politique, où il n’y’avait aucun journaliste emprisonné ou encore moins un blogueur traduit devant les tribunaux militaires et , un parlement à deux chambres, des institutions stables et au service du pays et surtout un gouvernement compétent, qui non seulement en quelques années avait réussi à sortir du PAS, plan d’ajustement structurel et à mettre tout le pays au travail en sauvegardant la paix sociale grâce à un pacte entre l’Etat et les partenaires sociaux. La Tunisie était sur le point de devenir un dragon, du moins africain, n’aurait-été le fameux coup d’Etat, maquillé en « révolution » ce maudit 14 Janvier 2011.

Ben Ali l’incarnation du mal ?

Les nouveaux maîtres du pays après le putsch,, savaient que Ben Ali, retenu à l’étranger avait encore une certaine popularité mais que les destouriens, constituaient encore plus un danger pour eux et qu’il fallait les « extirper »,, à l’instar de ce qui a été fait pour le parti Bath iraquien par les américains , et ceci par la dissolution de leur parti historique (le plus vieux de la planète, puisque crée en 1920) et par une inquisition politique féroce en envoyant une partie des cadres de l’Etat et du RCD en prison tout en décrétant le bannissement des destouriens qui comptaient encore quelques centaines de milliers et leur mise à l’écart de toutes activités politiques, et ceci par une entité crée de toute pièce appelée pompeusement ( Comité de défense de la révolution …) qui a rassemblé un ramassis de pseudo-révolutionnaires, composé de touts ceux qui vouaient une haine féroce à l’Etat postindépendance. Des listes de la honte ont été établies (plus de 70000 cadres). On préparait à l’évidence la prise du pouvoir par les islamistes, par les urnes, sachant très bien, qu’empêcher la seule force politique qui pouvait les battre, dans des élections démocratiques et transparentes, est le seul moyen de leurs permettre de prendre le contrôle du pays, chose faite lors du scandaleux scrutin d’une supposée constituante, où l’écrasante partie de la classe politique d’alors fût empêchée par un décret scélérat de se présenter. Drôle de démocratie ! Malgré tout ça , ils étaient obligés de trafiquer les élections d’une prétendue constituante, qui a permis de faire passer la constituante de Feltman, le même qui a rédigé la constitution irakienne.

Pour faire avaler la couleuvre au malheureux peuple, il fallait diaboliser à outrance Ben Ali et les hommes d’Etat, militaires, hauts cadres de l’Etat, ministres, p.d.g, directeurs généraux, directeurs. Ceux qui ont essayé d’échapper à la prison furent tout simplement licenciés ou limogés. Tous étaient coupables d’avoir servi l’Etat sous Ben Ali et avant sous Bourguiba. On a tout simplement décapité l’Etat tunisien.

Laissons aux historiens la délicate mission de faire le bilan objectif de l’ère Ben Ali. Mais les résultats et les chiffres ne trichent pas ! Ce sont mêmes les sponsors et leurs médias, du « printemps arabes et particulièrement tunisien » qui l’affirment : La Tunisie avant 2011 » était meilleur que l’actuelle Tunisie » dixit Emanuel Macron. Qu’il ait eu révolution ou un coup d’Etat, c’est pareil au même. Le pays est en faillite, qu’on lui prête de l’argent ou pas, et une révolte générale pointe du nez. Les signes avant coureurs sont là. Contrairement à ce que nous tentent de faire avaler les médias et les hommes politiques américains, ce n’est pas Kaies Saied qui est le principal responsable de ce désastre, c’est toute la classe politique, issue et enfantée par leur modèle « démocratique » qui a provoqué cette descente aux enfers. Si l’on veut tirer la principale conclusion, il est évident et incontournable de donner raison à Ben Ali, comme on a donné raison à Bourguiba ! On ne peut pas glorifier Bourguiba et diaboliser Ben Ali qui n’était que son digne successeur. Il faut commencer par là en réhabilitant Ben Ali comme le second Président de la République Tunisienne, annuler tous les verdicts prononcés par les tribunaux que les pays occidentaux eux-mêmes ont considérés comme partiales, ainsi que ceux qui ont frappé les hommes politiques ayant travaillé sous ses ordres et ouvrir un débat sur comment réunifier la Nation. Car il n’y’aura pas de conciliation possible sans passer par cette étape, le pays en a eu la preuve. Bien sûr il ne s’agit nullement de restaurer l’ancien régime, ni à travers son système politique, ni à travers une récupération de ses hommes. Ceux qui croient qu’il est possible d’utiliser ces compétences sans rendre justice à l’ère Ben Ali, pour servir encore sous l’actuel régime, se trompent lourdement. Ces hommes là n’étaient efficaces que dans le cadre d’un système qui est définitivement mort. Seuls les opportunistes peuvent prétendre le contraire. Par contre ces compétences peuvent servir à nouveau dans un système à créer. Et c’est possible car l’actuel est mourant. Ben Ali n’était ni un diable ni un ange, c’était juste un homme d’Etat qui avait ses réussites et ses ratages, notamment en matière de démocratie et des droits de l’homme. Comme Bourguiba. En tout cas l’écrasante majorité du peuple le croit. C’est pour cela qu’aucun sondage de son vivant et après sa destitution, sur sa popularité n’as été publié. Pourtant ils ont eu lieu et qu’au fur et à mesure la grande tromperie de « la révolution » est mise à nu, sa popularité allait en grandissant, bien sûr comme ex-président et non pas comme possible candidat à la Présidence. Maintenant il est entre les mains de la justice divine. La justice des hommes quant à elle, peut déjà décider du rapatriement de sa dépouille. Il y va de l’honneur d’un pays.

Ce que BCE n’a pas fait, KS peut le faire

Tout d’abord KS a osé faire le coup de force du 25 juillet 2021 et nous débarrasser définitivement des islamistes au pouvoir et de leur système. Ensuite KS a bien participé à la réforme de la première constitution qui a permis à Ben Ali de briguer un troisième mandat. Il suffit de chercher dans les archives de la télévision nationale où il apparaissait sur un plateau qui appuyait les amendements proposés. Il n’avait aussi aucun antécédent avec le pouvoir de l’époque et encore moins avec ses ministres. Il en était même extrêmement proche et donnait des conférences chez les cellules destouriennes. Contrairement à BCE, qui tout en ayant servi Ben Ali, il lui vouait une haine sans limite. En plus BCE se servait de l’affaire Ben Ali à des fins politiques et mercantiles. L’on sait qu’il a fait concernant les hommes d’affaires à qui il avait promis de faire voter une loi d’amnistie. KS n’a pas ces problèmes et comprendra tôt ou tard que sans ces hommes d’affaires, et leur adhésion, jamais il ne pourra relever les défis économiques qui se posent au pays. Enfin une nouvelle carte à jouer pour desserrer l’étau politique qui se resserre autour de lui chaque jour que le Dieu fait. Cela ne l’empêchera nullement de sévir contre les vrais corrompus qui ont sauvé leurs têtes depuis le début en soudoyant qui vous savez ! Cela demande seulement beaucoup de courage politique et un ou deux décrets. La popularité d’un tel acte est garantie et cela rapporte gros !

Bien sûr touts les opportunistes et ceux qui se sont enrichis de cette « révolution » vont s’opposer à une telle initiative et vont la combattre farouchement parce qu’elle va mettre fin à leurs intérêts politiques. Mais la résorption des conflits politiques passe exige de tourner la page du passé proche pour reconstruire une unité nationale à jamais perdue. De toute façon cette unité se fera un jour au détriment de ses détracteurs. Les partis politiques qui ne peuvent qu’y êtres hostiles, sont déjà hors coup. Le système bâti sur la constitution de 2014 est déjà mort et sans lui l’Islam politique compte pour du beurre. La carte Bourguiba a servi BCE, à qui va servir la carte Ben Ali ?

