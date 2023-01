Lamia Kallel s’adresse à ses ami e s

Mes chers amis,

Le sens de la responsabilité et la volonté de tirer vers le haut l’exercice médical en Tunisie et avec, d’améliorer notre vécu en tant que médecins, m’ont poussée à me porter CANDIDATE pour les ELECTIONS du CNOM (Conseil National de l’Ordre des Médecins)

et ce, après une expérience régionale au CROM de Tunis à travers laquelle j’ai été confrontée à la réalité de notre profession, ses défis et ses difficultés.

Aussi je partagerai mes principaux axes d’action sur nos pages spécifiques.

Je suis par ailleurs Gastro-entérologue, Professeure à la Faculté de Médecine de Tunis et Cheffe de service à l’hôpital Mahmoud El Matri de l’Ariana.

Mes chers collègues sur toute la Tunisie, le choix de vos représentants vous revient le SAMEDI 14 JANVIER 2023 de 12h à 17h.

Je compte sur votre soutien. Ensemble nous gagnerons!

Tunis: Hôtel Sheraton

Béja: Hôtel RamSam

Sousse: Hôtel Sousse Palace

Sfax: Hôtel Borj Dhiafa

Gabès: Hôtel Oasis

Gafsa: siège du CROM de Gafsa

