بورقيبة المستمع الأكبر: عبد العزيز قاسم يحتفي بكتابه الجديد « بورقيبة المستمع الأكبر

بورقيبة المستمع الأكبر: عبد العزيز قاسم يحتفي بكتابه الجديد « بورقيبة المستمع الاكبر »

بقلم المغرب 04/01/2023 375 عدد المشاهدات

يحتفي الكاتب عبد العزيز قاسم بإصداره الابداعي الجديد المعنون بـ » بورقيبة المستمع الاكبر:مع الزعيم بين اذن الرضى واذن السخط » الصادر عن دار سيراس للنشر.

« بورقيبة المستمع الاكبر » قدمه صاحبه بالقول « هذا الكتاب يسعى إلى إزاحة غبار الأيام عن جبين زعيم رؤيويّ يحاول المتاجرون بالدين تشويه إنجازاته،ويرمي إلى الكشف عن ملامح غير متداولة لعبقرية الرجل، وإلى ذلك فإن هذه السردية تندرج ضمن التاريخ الصغير الذي يثري وينير التاريخ الكبير.

ويضيف « المستمع الأكبر » تسمية نحتناها على قياس عبارة « المجاهد الأكبر » وعلى مقاسها. والتسمية موضوعية بالنظر إلى استماع الرئيس إلى الإذاعة طوال ما يقارب الست ساعات يوميا، واستماعه لا يقتصر على مجرد التلقّي بل هو متفاعل مع كل ما يقع تحت سمعه من بثّ، وله في الأحاديث والبرامج السياسية والاجتماعية والأدبية والفنية والترفيهية.

ويقدم عبد العزيز قاسم كتابه الجديد يوم الثلاثاء 10جانفي بالفرع الجديد لمكتبة الكتاب « متيال فيل » بداية من الساعة الرابعة مساءا، وعبد العزيز قاسم سبق وان تولى الإدارة العامة للإذاعة والتلفزة التونسية مرتين في ثمانينات القرن الماضي وفي رصيده مجموعة من الاصدارات في النقد والشعر.

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