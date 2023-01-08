القيروان المسلمة التقية العابدة الحامدة: بقلم الدكتور رفيق بوجدارية

·

القيروان المسلمة التقية العابدة الحامدة، المحافظة المتدينة و الطاهرة المطهرة عاصمة إبراهيم إبن الأغلب صاحب السيف اللامع و مسكن عبدالله إبن أبي زيد صاحب التفسير الساطع ،مقر القاضي سحنون وحصن عرفة الشابي و مرقد أبي زمعة البلوي و أبناء الصحابة الميامين و غيرهم من أولياء الله الصالحين و منبت المتصوفة الزاهدين و المرابطين الصامدين.. القيروان، مثلها مثل العواصم و الحواضر كانت توفر مجالا لكل ألوان الحياة في نظام يفرق بين الأنماط ليذكر ب »التفريق بين السلط ». فكان محيط الجامع الكبير أرضا « مقدسة » مخصصة للعبادة و الفقه وتدريس الدين و الإفتاء و كانت أشبه بحصن المالكية الذي إنتصر على كل دخيل متشيع… كانت أسواق القيروان في المنصورية محلا للقوة التجارية بعيدا عن المركز الديني (محيط الجامع) و بعيدا كذلك عن مركز الحكم السياسي أي قصر الأمير الذي إتخذ من رقادة جنوب القيروان مقرا له و كان أيضا مقر الشعراء و المغنيات و الخمارات .. فالقيروان كانت أرض شعر و مجون و رقص و فن كما كانت و بإمتياز أرض علم و شريعة و فقه و بيتا للحكمة و مدرسة للطب لكن يحدث هذا دون تماس أو إقتراب أو إستفزاز من طرف للطرف الآخر …ربما لأن القيروان مثلها مثل بغداد ، كانت مسكنا للمسلمين و مقصدا لغيرهم الذين يأتون للدراسة أو للتجارة أو « للسياسة » .لكن عندما « إستعربت » القيروان على رأي المرحوم الأديب حسين القهواجي و لم يبقي فيها إلا العرب المستعربة بعد النكبة الهلالية التي أرادها الخليفة الفاطمي عقابا لها… غادرها الشعراء و الفنانون و أصحاب الخانات و أحرقت فيها المكتبات و أغلقت الخمارات و أكفهرت الخواطر و غابت الإبتسامات وتراجع الأمل و فر منها العلماء و التجار و لم يبقي فيها إلا الضعيف الحائر أو الغازي الجائر فجفت أقلامها و أنزلت أعلامها و تصحرت أرجاءها بعد خضرة و تزمتت أركانها بعد صحوة وتخاصما فيها الفقر و الجهل على الريادة فلم تحصل منهما أي إستفادة و طوت القيروان القرون و السنين و لم تستفق الا في أيام الباي حمودة باشا ألمع أبناء حسين بن علي التركي فبنى أسواقها و حصن أسوارها و أهدى لأبي زمعة زاوية إحتراما لرسول الله فعاد للجامع الكبير طلبته و سرت الحياة في المدينة من جديد بنظام يليق بحاضرة كبيرة و باي مجيد..فبرز عمر عبادة العياري بفن الحديد و تشكلت الطرق الصوفية و بني جامع الحنفية و تقاسمت الأسواق فضاء المدينة باستحقاق. فسوق العطارين يجاور سوق السكاجين الذي يحاذي سوق الحدادين و يسبق سوق الاسكافيين البلاغجية الذي يقع أسفل سوق النساجين الجرابة و سوق المداسين. و تم إبعاد سوق النحاسين خارج المدينة و كذلك أفران الطفالة حيث يصنع الجير و الياجور .

هذا النظام الحسيني هو تونسة لنظام عثماني للمدينة و هو الذي يجعل الجامع في وسطها لتدور حوله كل الأنشطة في دوائر متباعدة كما في مدينة تونس الصامدة ..لكن في القيروان يختلف الأمر قليلا فالأسواق تتوسط المدينة التي تركت الجامع في طرفها الشمالي و معظم الأرباض الشعبية في طرفها الجنوبي و لم ترى مانعا من إقامة سور الديماسي أو « الزنقة الطويلة » و هو مكان لبائعات الهوى ممن رخصت لهن السلطة بممارسة نشاطهن حسب النموذج العثماني دائما و تحت رقابة المزوار…

أما حديثا، فجل الخمارات فتحت ابوابها خارج السور فكانت محلات لمطاعم أو مقاهي تبيع الخمرة و المأكولات. فأقدمها نزل سبلانديد و المقهى القيرواني (المحشي) و ملك الكسكس و حانة تونس والكازينو و نزل الأغالبة و جارته دار السلام و مطعم نبتون و مطعم بغداد الذي كان يتوسط باب الجلادين…و مغازة ربط الكشالفة لبيع الخمور..

إن وجود الخمارات خارج الاسوار ليس طردا لها بل هو تكريس و حفاظ على « تفرقة الأغالبة » التي باعدت بين الخمور و الثغور.. خمور الماجنين و ثغور التائبين فلا ينتهك هذا ذاك و لا يشتكي هذا من سطوة ذاك و كانت دار العامل ممثل الحكم الحسيني تتوسط الجناحين..ولكن بعد الاستقلال عرفت المدينة كثيرا من الإخلال فتحول مكان في قلب الأسواق الى خمارة تورينڨ ( الرنڨة) كما تم تحويل البريجة و هي قصيبة تعلو الجامع الكبير الى نادي للطلبة تباع فيه الخمرة و الجعة..و كان إختيارا مسيئا للحداثة أكثر من إساءته للمقدس…فماذا حصدت القيروان بعد هذا ؟ لقد تم غلق أغلب الحانات و سحب رخصة توزيع المشروبات و لم يبقى سوى المقهى القيرواني و ملك الكسكس الذي سلب ذات جانفي 2011 و أصبح الخمر يباع خلسة لكن أمام الجميع.. حتى الشبيبة الرياضية و المغازة العامة لم يصمدا في وجه قرار المنع الصادر عن إمام الجميع فتعددت نقاط البيع السرية و نشط إستيراد الممنوع من المدينة الجارة الساحلية و عرف البردال تقريبا نفس المآل فبعد الغلق « الثوري » للسور الديماسي تناثرت نسوته في أحياء المدينة لمواصلة تجارة الجسد بعيدا عن رقابة المعتمد…و تسرب في القيروان الرمل من جديد من ربط الصفيحة الى ربط الحديد. إنتهى .

Publicité