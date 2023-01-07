يوم الشهيد الفلسطيني في المنستير.

أمس الخميس 6 جانفي 2023 دعاني الأستاذ جمال الدين بوغلاب لحضور الاختفال بيوم الشهيد الفلسطيني في المنستير.

وكانت لي فرصة لأقدم شهادة الطفل الذي كنته في عام 1948 عن احتلال اليهود لفلسطين.

ذكريات طفل في السادسة من عمره

في سنة 1948 كنت طفلا في السادسة من عمري و في السنة الأولى ابتدائي في مدرسة الوردانين و كانت أمي رحمها الله قد تحولت للسكن في دار جدي المرحوم محمد صالح فرحات لمساعدته و الاعتناء به و هو على فراش الموت.ا

ذات يوم جاءت صفية زوجة خالي عبد الله رحمهما الله لزيارة الجد. كنا جالسين على الحصير أنا وجدتي عائشة نستمع لحديث الخالة صفية بنت المدينة و هي ما هي من المعرفة و الثقافة و الإطلاع و في لحظة ما قالت أن اليهود قد أخذوا فلسطين.

لم أكن أعرف ما اليهود و ما فلسطين و لكني تلقفت المعلومة و أسكنتها في أحد أركان ذاكرتي وظلت خامدة الى أن جاءت لحظة انتعاشها.

ففي شهر جانفي من سنة 1965 كنت في عاصمة الجزائر وجاءنا خبر ميلاد حركة التحرير الفلسطينية فتح و بعد ايام قليلة من ذلك الحدث نظمت جبهة الجزائري مظاهرة ليلية مليونية مساندة لفلسطين قال لي صديقي رشيد بن عيسى بأنها في حجم المظاهرة التي عقبت الإعلان عن استقلال الجزائر في سنة 1962 تحت « شعار باب الواد هزو الواد » وباب الواد كان حي الفرنسيين في عاصمة الجزائر

و منذ ذلك الوقت و فلسطين في القلب و هي البوصلة

وأعتقد أنها بوصلة أبنايئ وبناتي وحتى أحفادي

أحمد المناعي

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