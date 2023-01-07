· الندوة التي اقمتها في المركز الثقافي العربي في ابي رمانة …. دمشق … 28 / 9 / 2022 بدعوة من مؤسسة القدس

……………………متأثرا بها , الكاتب الفرنسي فانسان لومير , المختص بالقدس و استاذ التاريخ في جامعات باريسو مدير المركز الفرنسي للابحاث في القدس يخاطبها بمقال طويل ,اختصر منه ,ايتها الملاذ الامن لليهود و المسيحيين و المسلمينايتها المدينة , الرهان الابدي في الوجود الجيو بوليتيك العالميايتها المدينة المقدسة ثلاث مرات ,,,, المدينة العالم !كيف نستطيع أن نفرق ما بين التاريخ و الذاكرة , يا ايتها المدينة الحاضنة للمقدسات , و يا مسرح المعارك و المجازرايتها المدينة التي تدفنين التاريخ تحت ركام ذاكرتكو ما بين الذاكرة و الخيال تحضنين كل هويات الثقافات التي تعاقبت عليكيانك المدينة الحارسة للتاريخ و لست فقط مكانا تاريخياانك المدينة العالميا قدس , يخطأ من يحشرك فقط في تاريخ المآسي و المحنبالرغم من كل ميثولوجيات الاديان السماوية التي جعلتك موئلا لنهاية الكون و قيامة البشرستظلين في خيالنا مكان الصراعات التي لا تنتهي بين الحرب و السلام بين الجنة و النار ,,,, بين نشأة الكون و نهايتهلانك انتي مسرح كل الاساطير المؤسسة و المتناضرة ==============

السيدات , السادة,,,,,,,, —-

نلتقي اليوم لنتحدث عن القدس ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,و من يتكلم عن القدس يجب ان يكون عالما بعلوم الدين و الدنيا كما يجب ان يلم بالدراسة الوثائقية الاكاديمية و الحياة اليومية المعاشة في الغرب .قبل ان نتكلم عن القدس في الاعلام الغربي==== و قبل الخوض في هذا المحيط المعرفي علينا ان نتساءل من يصنع الاعلام في الغرب و العالم ؟و متى دخلت القدس الى مفردات الحرب الاعلامية التي يشنها الغرب ؟نستعرض المحطات التاريخية الكبرى——– شكلت القدس منذ الحروب الصليبية جزءا لا يتجزأ من المشروع الاستعماري الغربيوقد تم استخدامها شماعة ( حجة ) لدى مفكري الغرب و ربما نستطيع القول ان الاستعمار بادخاله القدس في ادبياته الاستشراقية استطاع أن يتغلب بالضربة القاضية في حروبه ضد الشرق ,( خاصة بعد الكلمة التي القاها البابا اوريان الثاني في 27 تشرين الثاني 1095 , عندما دعا الاوربيين للجهاد ) لتخليص القدس من سيطرة المسلمين من جهة و السيطرة على الكنيسة الشرقية في بيزنطة من جهة اخرىفي هذه الحقبة , بدأ الاعلام الاستشراقي و الذي تمثل بمئات الكتب بلورة سلاح قاتل استخدمه الغرب للسيطرة على الشرق ( أي على القدس )هذا السلاح الذي استخدمه الغرب هو :التضليل و الخداع الإعلامي, و الذي تجلى بتجييش الأوروبيين خلف ما اسموه( هدف مقدس ) و إيهامهم بأنهم ذاهبون إلى الجهاد المقدس ( أي من أجل القدس ) , لذا شارك الأوروبيون بهذه الحرب و ارتكبوا أبشع الجرائم بحق الإنسانية , بدأ الغرب يكتب عن الشرق منذ تلك الحقبة , يكتب عن الإنسان الشرقي حتى عرفه حق المعرفة ,معظم هذه الكتب تُظهر العربي و الشرقي بصورة ضعيفة بائسة , لدرجة أن كارل ماركس أحد أهم المستشرقين اليهود يقول عن العرب :إنهم عاجزون عن تمثيل أنفسهم , و ينبغي أن يُمثـَّـلوا ! .بالتأكيد للوصول إلى هذه السيطرة على الشرق , كان على مفكري الغرب الاستعماريين كتابة آلاف الكتب في التاريخ و الجغرافية و الترحال و السيرة الذاتية و الموسيقى و الطبخ و التنجيم و علم الفلك ….. لتؤدي كلها إلى النتيجة ذاتها وهي استعمار الشرق , من خلال منظومة معلومات أقنعوا شعوبهم بها , بحيث أصبحت هذه الشعوب الأوروبية جاهزة في كل مرة يناديها قادتها إلى غزو الشرق , لتلبية النداء و تقديم أبنائها قرابين من أجل ذلك , لأنهم اقتنعوا فعلاً بأن الشرق قابل لأن ( يُشرقَـن ) أي يُستعمَر , وهذا ما قاله أيضاً المفكر الجزائري مالك بن نبي , نعم قال : » إن الشرق أو الشرقيين لديهم القابلية لأن يُستعمروا » . و قد طبّق ممثلو الغرب الذين حكموا الشرق هذه النظريات بحذافيرها , فهذا كرومر الحاكم البريطاني لمصر يقول : » عملت خلال حكمي لمصر بما كان يقوله سيدي المفكر البريطاني السير الفرد لايل « وهذا مقتطف منه : » العرب والشرقيين بشكل عام . سذجٌ غافلون محرومون من الحيوية و القدرة على المبادرة , مجبولون على حب الإطراء المُفرط و الدسيسة و الدهاء و القسوة على الحيوانات . و الشرقيون لا يستطيعون التقيّد بالسير على الرصيف , فعقولهم الفوضوية تعجز عن فهم ما يدركه الأوروبي البارع بصورة فورية , و هم عريقون في الكذب و كسالى و سيِّـئو الظن , و بشكل عام هم على طرفي نقيض مع العرق الأنجلوساكسوني في وضوحه و مباشرته و نبله , و العرب ما خُلقوا إلا ليكونوا مُستعمَرين من قبل الإنسان الأبيض . » .هذه الكتابات رسّخَت اعتقاد الغربيين بأنهم آلهة أو أسياد الشرقيين ,و هذه الآراء للمستشرقين هي التي شكلت الاعلام وشكلت الرأي الشعبي ,و جعلت الاوروبي يصف العرب بسهولة بأنهم : راكبو جمال , إرهابيون , معقوفو الأنوف , شهوانيون , تمثل ثروتهم البترولية الهائلة و التي لا يستحقونها , إهانة للحضارة الإنسانية .كما عمِّقت هذه الآراء , الشعور لدى الإنسان الغربي بأنه وحده الذي منحه الله حق إدارة شؤون العالمو لا شك أن كل هذه النمطيّة التي رسمها الغرب للشرق كانت بدافع استعماره و السيطرة على الجزء المقدس منه ( القدس = فلسطين ) .حيث يعترف احد اهم مفكري فرنسا , شاتو بريان صراحة بأن : » الحروب الصليبية لم تكن لإنقاذ كنيسة القيامة بل للسيطرة على القدس و تحديد مَنِ الذي سينتصر على هذه الأرض و يحكم ويقود البشرية » , و المنتصر بالنسبة له هو الغرب , و الحاكم و القائد هو الغرب , حتى الترحال اعتبره المفكرون الغربيون حكراً على شعوبهم , فلنقرأ ما كتبه و ليم روبرت سميث عام 1880 م : » إن المسافر العربي مختلف عنّا , فجهد الانتقال من مكان إلى مكان بالنسبة إليه يزعجه , و هو لا يشعر بلذة بذل الجهد كما نشعر نحن الغربيين , والعربي يتذمر بسرعة من الجوع و التعب و العطش , و هو أيضاً قليل التأثر بالمناظر الطبيعية , أمّا نحن الغربيين فتأثرُنا بها عميق ,و إذا ما جلس العربي على قارعة الطريق ليستريح , فإنه لا يرسم المناظر الطبيعية و لا يتأثر بها , بل ينقّب أنفه بإصبعه ! « (((( و قد سمعتهم يتكلمون عني خلال رحلتي حول العالم بالقول أن ثقافتي غربية و إلّا لما استطعت القيام بهذه الرحلة الطويلة )))) !!!!==== الحقبة الثانية , ادلجة مفهوم القدس, بدأ الاوروبيون يؤدلجون مفهوم القدس بعد الانقلاب الدموي الذي حصل ضد الملك لويس السادس عشر ( أو ما سمي بالثورة الفرنسية 5 ايار 1789 )بعد هذا التاريخ , بدأنا نشهد ولادة لوبي اعلامي صهيوني بمعناه العصري , مهمته نبش التاريخ و اعادة كتابته , و القيام بالحملات الاثرية للتنقيب عن الاثار التي تخدم تطلعاته الاستعمارية , و صناعة الكتب و الافلام و المسارح و البرامج الاعلامية و تجييرها لصالحهإذاً , نحن امام اجيال تدرس التاريخ من الحضانة حتى الجامعة بعيون صهيوغربية( هي التي تصنع الاعلام و الراي العام في الغرب )وهذا ما اوصلنا الى المؤتمر الصهيوني الاول في مدينة بازل السويسرية في 29 اب 1897هذا الوجود الاعلامي الصهيوغربي طغى على سلوك الغربيين في كافة مناحي الحياة الثقافية و التاريخية و الفنية و حتى الغذائية , حيث نجد الناس يقفون بالطابو لشراء فلافل القدس في قلب مدينة باريس !ويستمتعون بالفولكلور الاسرائيلي ( وهو الذي تؤديه فرقة التراث الفلسطيني على مسارح باريس )لا ابالغ اذا قلت ان عشرات المختصين من علماء و مؤرخين و اعلاميين و فنانين وقادة رأي يشاركون يوميا بصناعة المادة الاعلامية التي تجعل من القدس و كأنها مدينة فرنسية بمعنى قريبة من قلوب وعقول الفرنسيينو لا ابالغ اذا قلت لكم ان كل الاسماء اللامعة في عالم الفن و الاعلام و الادب هم من اليهود الممسكين بمفاصل القرار و الذين واحهناهم طيلة خمس و عشرين عاما امضيتهم في باريسهذه النخبة تقوم باداء اعلامي رهيب لجعل الفرنسي يشعر و كانه يعيش في القدسدعوني اصف لكم يوما اعلاميا فرنسياتبدأ البرامج الاذاعية عند السادسة صباحا بديناميكية مقنعة , حيث ينتشر الاعلاميون في المصانع و الحقول ليتحدثوا عن الاكتشفات العلمية الزراعية و هنا يجد المذيع الفرصة ليقارن هذا الاكتشاف باكتشاف تم في مدينة القدس واسرائيلنفس الشيء عندما يتحدثون عن الرياضة , خاصة و أن المنافسات تجري دائما بين فرق فرنسية و اسرائيلية ثم نصل الى نشرة الاخبار الرئيسية التي يشاهدها الملايين , لتتصدر اخبار القدس و اسرائيل هذه النشرة الاخبارية , ثم نصل الى الذروة في البرامج المسائية المتنوعة و خاصة الافلام الوثائقية السياسية و الدينية و التي تحوز على كل مقومات الدهاء و التضليل الاعلامي , فتصبح القدس مفردة من مفردات التداول اليومي و خاصة من خلال برامج سؤال و جواب و التي تقوم بمنح الفائزين بها بطاقة سفر ذهاب و اياب الى القدس لقضاء عطلة نهاية الاسبوع ,,,,,,,,,,,, و هذا يعني ان القدس تشكل الهاجس الاكبر للغربيين ,اذكر ما حييت استزلام الغربيين المقيت للقضية الصهيونية و تباكيهم على القدس قبيل التحضير للحرب على العراق و شيطنة الجيش العراقي بشكل خاص و العرب بشكل عام و كيف انهم سينقضّون على اليهود المساكين((( و قيامهم بتنظيم رحلات لملايين البشر الى محرقة اوشفيتز و البكاء على اليهود و منهم مجموعات من مسلمي فرنسا ))) ((( و عندما نشرت كتابي الاول في فرنسا عام 1989 حاولوا منعي من وضع كلمة فلسطين ععلى خارطة الكتاب )))واذا ما دخلنا حرم البرلمان الفرنسي , سنسمع كلمة القدس تتردّد مرات عديدة , و يستخدمها بعض البرلمانيون المتباكون على القدس لاقناع البرلمان بالتصويت على قرارات مصيرية لدعم اسرائيل و على رأسها امدادها بالسلاح النووي و توقيع مئات الاتفاقات في كل مناحي من اطفال الكشافة الى ميادين الزراعة و الصناعة و التعليملنقرأ معاً ما كتبه الصحفي الفرنسي دومينيك فيدال في ميديا بارت 26 / 4 / 2021 ,,,,, اشعر بالعار انا كصحفي فرنسي يهودي لصمت الاعلام الدولي عن احداث القدسعندما اغلقت القوات الاسرائيلية منطقة باب العامودة وسط القدسوتابع يقول انا كمؤرخ اتابع القضية الفلسطينية منذ نصف قرن بكل ماسيها و ارى تسامح الشرطة الاسرائيلية و مساعدتهم لليهود النازيين الذين يمارسون العنف في القدس الشرقية و يصرخون الموت للعربو يمضي قائلا ان نتنياهو مستعد لبدء حرب مع ايران و عرقلة الاتفاق بين واشنطن و طهران و اشعال انتفاضة ثالثة جديدة من اجل الحفاظ على عرشهتوجه هذا الصحفي الذي يعمل في ميديا بارت الى زملائه الصحفيين الذين يعملون في المؤسسات الكبرى و سألهم ؟لماذا لا تقوم وسائل الاعلام الكبيرة التي تعملون لديها بتغطية اخبار الاخطار التي تهدد منطقة الشرق الاوسط و تنتهك حقوق الانسانو اضاف ان ان جماعات الضغط ( اللوبيات ) قوية لد رجة اسكات وسائل الاعلام المصدر —– قناة ر تفي كل هذه الاستراتيجيات , القدس حاضرة و متداولة كاداة حجة و اقناع ماورائي لدرجة ان قلة من الفرنسيين ضاقت ذرعا بهذا الوجود الخانق الثقيلوعلى راسهم الجنرال دوغول الذي وصف اليهود في احد لقاءاته الرسمية 27 تتشرين ثاني 1967 بانهم شعب مفرط بالثقة بنفسه و يسعى للسيطرة على الاخرين ! و نصحهم بالتعاون مع جيرانهم العرب و ان يكونوا اكثر تواضعا — و قد جاء هذا التصريخ قوياً صلباً بنت عليه فرنسا ما نسميه ( لا بوليتيك آراب دو لا فرانس ) سياسة فرنسا العربية , و قد سار الرئيس جورج بومبيدو الذي خلف شارل ديغول على هذه السياسة الى حد ما !!تصريحات الجنرال شارل ديغول , حرضت لوي تيرنوار أحد مرافقيه منذ أن بدأ مساره في حرب تحرير فرنسا , حرضته على تشكيل جمعية a s f a جمعية التضامن الفرنسي العربي , و فوراً انضم إليها عدد من الديبلوماسيين الفرنسيين المتعاطفين مع العرب و أساتذة الجامعات و المناضلين السياسيين , أسماء عريقة مثل :موريس كوف دو مورفيل, و بيير ميسمير, و جورج مونتارون مدير تحرير جريدة تيموانياج كريتيان( الشهادة المسيحية ) و الذي تبرع بطباعة نشرة جمعية التضامن الفرنسي العربي مجاناً , و بعضهم جاء حتى من الحزب الاشتراكي الفرنسي مثل راوول ويكستين الذي كان موظفاً كبيراً في وزارة الداخلية , و موريس بيتان محامي عائلة المناضل بن بركة , و آلان شونال الذي أصبح مسؤولاً كبيراً في معهد العالم العربي في باريس و حتى بعض أعضاء حزب الجبهة الوطنية المتطرف , انضموا إلى هذه الجمعيةو قد شارك هؤلاء في بيروت عام 1970 بلقاء عالمي تحت عنوان :مسيحيون من أجل فلسطين , و قد حضر هذا اللقاء مئات المشاركين من 37 دولة و هم يعتبرون أن دولة إسرائيل هي دولة محتلة شردت الشعب الفلسطيني . و قد صرح لوي تيرنوار أن الفلسفة الصهيونية هي ضد اليهودية أو أنها تتغذى من العداء لليهودية ! .لقد كان أعضاء جمعية التضامن العربي الفرنسي يجلسون إلى جانب بعضهم في بداية الثمانينيات , رغم اختلاف مشاربهم السياسية فنجد الديغولي لوسيان بيترلان و الماوي آلان جيسمار و الذي يعلن على رؤوس الأشهاد دعمه و تعاطفه مع القضية الفلسطينية , و كان همهم التعريف بالفلسطينيين القادمين من أماكن مختلفة و الذين تشوهت صورتهم و أصبح ينظر لهم على أنهم إرهابيون , و أنهم يريدون قذف اليهود إلى البحر , و هو يقصد الشعار الشهير الذي أطلقه القائد الفلسطيني أحمد الشقيري الذي كان قبل ياسر عرفات .وهنا لا بد ان اشير الى انه ومنذ نهاية الحرب العالمية الثانية بدانا نشهد ظهور افراد و مجموعات فكرية و سياسية تنادي بالتحرر من السيطرة الصهيو انكلوساكسونية و تنادي علنا بفتح حوار مع العالم العربي الذي يشكل العمق الحيوي الحقيقي لفرنسافي عام 1985 نشرت مجموعة البحوث و الدراسات الاوربية عدداً خاصاً عن العالم العربي و طالبت من خلاله صراحة بإقامة محور أوروبي عربي . و كان يزين غلاف الصحيفة لوحة من الخط العربي الجميل بما معناه اسم الله , و في عدد آخر يكتب روبير دو هيرت مقال بعنوان » يقظة الإسلام » و هنا يشيد بثورة الإمام الخميني و يشيد أيضاً بالرئيس الجزائري أحمد بن بيلا , و يضيف كاتباً ما يلي :لو تحررت أوروبا من الهيمنة السوفيتية و الأمريكية فإنها ستستطيع تشكيل قوة عالمية مستقلة و من أجل تحقيق هذا الحلم العظيم يجب على أوروبا أن تعرف أن العالم العربي هو خيارها القدري لتحقيق ذلك , و بتحقق هذا التحالف ستستطيع أوروبا تحطيم اتفاق يالطة الذي فتتها و أذلها و جعلها لقمة سائغة بفم الاتحاد السوفييتي و الولايات المتحدة الأمريكية .لهذا كانت كتابات اليمينيين غاية في الأدلجة و القوة و التطرف ,,,, فمثلا ً نقرأ في نشرة مجموعة البحوث و الدراسات لخدمة الثقافة الأوروبية (( إن الإنسانية جمعاء تتعرض للتهميش من قبل الغرب الصهيوني أو من قبل الثقافة اليهودية المتحالفة مع المسيحية الغربية )) . كاتب هذه الكلمات هو عضو في مجموعة البحوث ويكتب و يوقع في جريدة البديل الجزائرية باسم مستعار ( أبو طارق) , ويكتب أيضاً أن الغربيين المدفوعين بعقيدة تجارية حرفوا التطور الطبيعي للإنسانية و الذي نادى به المسلمون في القرن السابع و نتيجة هذا التزوير هو ما نشاهده اليوم من عنصرية و استعمار و إمبريالية و اتهام للمنبوذين الضعفاء .في عام 1985 وصل ستة عشر سفيراً و شخصية معروفة إلى مدينة مونسmons البلجيكية لحضور ندوة حول الروابط بين العالم العربي و أوروبا و كان بينهم لوسيان بيترلان رئيس جمعية التضامن العربي الفرنسي و الأب ميشيل لولونغ المعروف بمناصرته للحوار العربي الأوروبي و كان حضور اليمين المتطرف طاغياً و قد صرح غليوم فاي Guillaume Faye و تريستان موردرل Tristan Mordrelle أن هدفنا من هذا الاجتماع هو إعادة خلق الفكر المنادي بالإرث الذي تعرفونه أنتم يا عرب , نعم الفكر و الثقافة التي قمتم بترجمتها لنا نحن الأوروبيين من اليونان القديمة و روما القديمة و يتابع علينا الاعتراف أن أوروبا ليست فقط يونانية أو رومانية أو مسيحية , إنها أيضاً عربية بجزء من تاريخها , ألا تتذكرون من ترجم لنا ارسطو ! أنتم أيها العرب من أعادنا إلى جذورنا الثقافية و الفكرية و أننا نعرف تماماً أن سبب موت أوروبا هو اقتناعها بفكرة مزوري التاريخ و المقتنعين بأن أوروبا هي فقط يهودية و مسيحية و علينا اليوم إعادة تعليم الأوروبيين كيف يغرسون الشعور في نفوسهم بأنهم قريبون من العرب المسلمين و خاصة بما يتعلق بالنواحي الإيمانية .(((( و قد برزت كل هذه الآراء و المواقف على أرض الواقع في حرب الخليج , إذ أنها كانت ضد تدمير العراق , و قد وقّعوا نداء شهيراً ضد الحرب على العراق .نذكر منهم : روني ديمون ,انطوان فيشتير , انيسسي لو بورس , شارل فيترمان , دومينيك جامي , ميشيل جوبير , ماكس غالو , آلان دو بونواست, جاك بيرك , برينو ايتيان , كل هذه الأسماء المعروفة لم تكن منتظمة في منظمات اليمين المتطرف و لكن يجمعها رفضها للنظام العالمي الجديد بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية )))حتى وصلنا اليوم الى حزب الجبهة الوطنية الذي ينافس اليوم على زعامة فرنسااختم كلامي بالقول :اننا ,,, غائبون عن مسرح الاحداثوان عدونا ليس قويا جداً !!!!!بل نحن ضعفاء جداً !!!!!!!!نعم نحن غائبون عن اوروبا بالرغم من قربها الشديد منا و حضورها الكبير في حياتنا و لدينا هامش كبير للحركة فيهامن خلال الاوربيين المناهضين للامبريالية الصهيوانكلوساكسونية و من خلال ملايين العرب الذين تحولوا من مهاجرين الى مواطنين لهم حضور فاعل في الحياة السياسية و الاقتتصادية و الاجتماعية و الثقافيةو في أحد تصريحاته قال الصحفي المصري الشهير محمد حسنين هيكل و الناطق باسم جمال عبد الناصر لياسر عرفات الذي تم انتخابه على رأس منظمة التحريرالفلسطينية:…… باريس هي البوابة التي بدونها لا تستطيع الدخول إلى العالم و بدون العالم لا تستطيع الانتصار على إسرائيل.( نحن غائبون عن الساحة السياسية الفرنسية و الاوروبية منذ بداية الحرب على سوريةالرسالة التي اود ايصالها هي مقدمة الدكتور مهدي دخل اللهدعه يعمل ,,, دعه يسيرالسوريون هم اجدر بالمبادرة لان الهم السوري هو هم قوميمن خلال استتخدام الدبلوماسية الشعبية و الانتتشار السوري في العالمولاسقاط ما قلناه على ارض الواقعمنذ عام 2011 ونحن نقوم بانشطة تقلق الكيان الصهيوني و تقوي الانتشار السوري في العالمنقوم سنويا بدعوة وفود من الفاعلين الاوربيين الى سوريةمن خلال مجموعة سوريا العالمعلينا خلق وحود سوري في اوروبا تحت غطاء ثقافي او فني او تجاري لنجابه وجها لوجه المشروع الصهيوغربي !!!!

الرحالة الكاتب عدنان عزام

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