يوم 30 جوان 2020طلبت من مورو دعوة الغنوشي للأستقالة من رئاسة المجلس…فأبى

الفصل الأول

جوان 2020-30في دار رشاد المناعي بسوسة

كنت في مقعد خديجة بنت الحبيب احميدة زوجة أخي محمود رحمها الله بين حوالي ثلاثين شخص من رجال ونساء وكان الحديث الجماعي حول ما كان يحدث في مجلس النواب. الحضور متنوع فيه الشباب والشيوخ الطاعنين في السن وفيه المثقفين وأشباه الأميين وفيه المتسيسين وما دون ذلك. جلساء مأتم تونسي عادي نسوا الموت والميتة وانشغلوا بأمر مجلس النواب وفضائحه

كنت على قناعة كاملة من أن الشيء الوحيد الذي يستطيع أن يحل المشكل أو يخفف من وطأته على الأقل هو استقالة راشد الغنوشي من رئاسة المجلس وانسحابه لاحقا من الحياة السياسية. فأنا أعرفه منذ الأسبوع الأول من شهر أكتوبر 1968 وان كنت لم ألتق به الا قليلا فيما بين لقاءنا الأول وتاريخ لقائنا الأخير في المنفى شهر أكتوبر 1997.

وعندما عرفته على حقيقته قطعت معه

كنت أعرف طموحه المرضي للحكم فيوم ودعني راجعا الى تونس في شهر جويلية 1969في نهج بلفيل في باريس قال لي أنه يرجع لأحداث ثورة في قبيلته بني زيد. حسبت أنه مع الأيام والتجربة والامتحانات برأ من هذا الفيروس ولم أصدق ما اتهمه به النظام من تامر في 1987 و1991

لم أصدق لحظة رئيس المصالح المختصة عندما قال لي » ستقرأ غدا في الصحافة كثيرا من التفاصيل عن المحاولة الانقلابية الحالية » هكذا قال لي محمد علي القنزوعي وأنا أهم بالخوج من مكتبه بعد 14 يوم من الضيافة. لو لم أخرج للخارج ولم ألتق بالانقلابي التاريخي الفاشل راشد الغنوشي لما تعرفت على الحقيقة ولومت وقتها لمت ساذجا أبلها غبيا.

يوم 30 جوان كنت واثقا من أن الغنوشي يتهيأ لإنجاز ما عجز عنه لمدة نصف قرن خاصة والانقلاب لا يحتاج هذه المرة الى تحريك وحدات عسكرية أو صاروخ استنقر ولا أيضا تصفية جسدية وسفك دماء سياسيين وعسكريين . يكفي أن تتلاق كتلة النهضة بحلفائها وبمن تشتري من النواب ويقرر راشد نهاية اللعبة..

عبد الفتاح مورو

طلبت من الحضور تخفيض الأصوات وهاتفت الى عبدالفتاح….بعد التحية والسلام استعرضت معه كثيرا من الذكريات والاحداث و سألته ان كان يرضيه ما كان يحدث في البرلمان.؟ طبعا لم يكن راض وطلبت منه أن ينصح صديقه أو شيخه بالانسحاب والاستقالة.

وأكد لي أنه فعل ما عليه وأدى واجبه واجتمع بالغنوشي في داره بمحضر كثير من أفراد عائلته وقيادات كبرى من حركته. حدثه طولا فأبى وحدثه عرضا فأبى؟ دامت الجلسة ساعات ووجد عبد الفتاح لدى بعض الحضور تأييدا ومساندة لكن لأشيء نفع. ييبقى الغنوشي رئيس المجلس في انتظا ر يوم 25 جويلية 2021 ر …..

أحمد المناعي

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