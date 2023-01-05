Histoire revisitée de l’Afrique du Nord Abdelmadjid Ait Saadi · · Tebessa Arts et Culture
· 2 يناير 148 ق.م. هي ذكرى وفاة أحد أعظم ملوك شمال افريقيا الأڨليد ماسينيسا عن عمر دام تسعين عام قام خلالها بتوسيع مملكته الى غاية واد ملوية غربا وطرابلس شرقا وفجر فيها ثورة اقتصادية وسياسية وثقافية أبهرت مؤرخي عصره .يعتبر الملك ماسينيسا مؤسس المملكة النوميدية أبرز ملوك الأمازيغ، وقد تمكن هذا الملك الذي يلقب بملك المصيل من جعل بلاد الأمازيغ المقسمة دولة كبيرة تمتلك جيشا قويا، وقد بقي ماسينيسا في عرشه مدة طويلة ما يقرب من ستين سنة من حوالي 202 إلى 148 قبل الميلاد تاريخ وفاته. ويوجد قبره إلى حد الآن في مدينة الخروب في ضواحي مدينة قسنطينة التي كانت تسمى في عهده هذا الملك بسيرتا وقد كانت عاصمة الأمازيغ التاريخية.خلال عملية توحيده للمنطقة، اعتمد « ماسينيسا » فضلا عن جيشه القوي الذي يجمع بين المشاة والفرسان، على أسس السياسية التقليدية كالاعتماد على المصاهرات والتعاقد مع زعماء القبائل واستغلال الشعور الوطني « إفريقيا للافارقة » المبني على الهوية الأمازيغية وإيقاظ المشاعر الدينية في خدمة الشعور الوطني والاعتماد على الحروب عند الضرورة القصوى.وتقول بعض المراجع التاريخية، إن الملك ماسينيسا، أراد الحفاظ على وحدة الشعب الأمازيغي بمهادنة الحكومة الرومانية التي برزت كأقوة دولة عالمية بعد المعركة البونيقية الثالثة، ومعاداة قرطاج التي يرى أنها استولت على أرضهم غصبا، وحرمت أهله أي الأمازيغ من حقوقهم.خلال فترة حكمه، اهتم بالزراعة وقد استطاع تحقيق استقرار للأمازيغ الرّحل في الجنوب، ما جعلهم يتعلقون بالأرض ويتشبثون بها، فقد شيّد القرى الزراعية لهم وأنشأ ضيعات ذات مدخول وافر. وفي الشمال شيد مدن جديدة ووسع من عاصمته سيرتا وجملها كما طور التبادلات التجارية مع معظم دول حوض البحر الأبيض المتوسط حيث أضحت نوميديا قوة تجارية من الطراز الأول حققت الاكتفاء الذاتي لشعبها وأصبحت تصدر المنتوج الى مختلف دول الحوض الابيض المتوسط حيث عثر على عملة ماسنيسا فيها وكانت مملكته ممحمية من أسطول حربي بري وبحري قوي، وفقا لما نقلته مصادر تاريخية متعدّدة.إلى جانب ذلك، يعتبر « ماسينيسا »، من أوائل الملوك الذين صكّوا العملة في التاريخ، وكانت القطع النقدية النوميدية تصكّ من الرصاص والبرونز والنحاس والفضة، ولم تكن يقتصر تداولها في الداخل وإنما للتبادل التجاري بحيث تعدى استعمالها خارج نوميديا مما يدل على ازدهار وقوة العملات النوميدية حسب الشروحات المقدمة.ونحت على وجه القطع النقدية صور الملوك على غرار ماسينيسا وسيفاكس ويوبا الثاني وبطليموس وغيرهم وعلى ظهرها حيوانات لاسيما الحصان في حركات مختلفة كونه يحمل عند النوميدين دلالة واقعية حيث كان أشهر الحيوانات عندهم وكانوا فرسان مشهورين.وأعاد الملك الاعتبار للكتابة « تيفيناغ »، في تسيير دواليب الدولة وتدبير مرافقها السياسية والتربوية والعسكرية والاقتصادية، حتى يشير إلى الخاصية الحضارية التي تتميز بها مملكة نوميديا، و »تيفيناغ » هي الأبجدية التي يستخدمها الأمازيغ لتدوين لغاتهم وتعرف كذلك بالكتابة الليبية القديمة أوالأمازيغية، وتعني كلمة تيفيناغ بالأمازيغية « اكتشافنا »، وهي واحدة من أقدم الأبجديات وكذلك استعمل ماسنيسا الحروف البونيقية في مملكته . عقب وفاته، انتقل الحكم لابنه « ميسيبسا » الذي يسمى أيضا « مكّوسن »، وقد حكم المملكة بين 118 قبل الميلاد و148 قبل الميلاد، ويذكر الجغرافي الإغريقي سترابون بأن مكوسن « كان يولي أهمية كبيرة للعلماء والمثقفين، فكان يجالسهم، وغالبا ما يقضي أوقات فراغه في دراسة الفلسفة ».بعد ستين سنة من حكم مكوسن يأتي يصل حفيد ماسنيسا الشهير يوغرطة .