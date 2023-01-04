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-الكذب فريضة إخوانيّة لأنّ « ألف باء » تنظيم الإخوان هو الإنكار وَعد

Publié par Candide le 4 janvier 2023 dans Chroniques

Tahar Thabti

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تونس: فرع الإخوان يَشنّ حملة أكاذيب في محاولة يائسة مِنه لإستعطاف الخارج وَفتح أبواب الإفلات مِن العقاب أمام عناصره المشبوهة.

عن جماعة الإخوان وَ »فريضة الكذب » لديها يقول إبراهيم ربيع القياديّ السّابق في فرع الإخوان بمصر ضمن لقاء أجرته معه صحيفة اليوم السّابع المصريّة بتاريخ 15 ديسمبر 2019:

«  »الكذب فريضة إخوانيّة لأنّ « ألف باء » تنظيم الإخوان هو الإنكار وَعدم قول الحقيقة للإفلات مِن المحاسبة أو العقاب وَالقاعدة الحاكمة داخل التّنظيم هي كلّ ما لا يتمّ الواجب التّنظيميّ إلاّ به فهو واجب وَعليه أيّ شيء يتحقّق به هذا الهدف هو واجب وَفريضة في شريعة التّنظيم الإخوانيّ حتّى وَإن تعلّق الأمر بالبهتان أو الكذب البواح وَالتّلفيق وَقلب الحقائق فكلّ ذلك يصبح واجبا وَفريضة خدمة لغاية التّمكين وَحماية وجود الجماعة وَمصالحها وَخاصّة سلامة أعضائها«  ».

«  »يتمّ برمجة العضو التّنظيميّ الإخوانيّ بهذا اليقين عبر حقن ضميره بمادّة الإنكار وَالبهتان وَالتّدليس وَالتّلفيق حتّى يمارس الكذب وَهو ميّت الضّمير بل يعتبر نفسه مقصّرا في حقّ عقيدته الاخوانيّة إذا لم يكذب.. وَيظلّ التّساؤل اليوميّ داخل التّنظيم هل كذبت اليوم لصالح التّنظيم

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