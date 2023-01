Adel Ben Youssef: Adieu Si Hédhili Chaouèche

Adieu Si Hédhili Chaouèche

رحم الله سي الهذيلي الذي كنت أعرفه منذ منتصف خمسينات القرن الماضي وانقطع تواصلي به منذ التسعينات. في العقد الاخير كنت كثيرا ما أسأل عنه سامي قاسم –

-ا لذي يخبرني بأنه لم يعد يخرج من الدار…وهو حالي الان

. أحمد المناعي

Après le départ de Si Mohamed Fayala, décédé le 20 novembre 2020, un autre ami qui m’est très cher, vient de nous quitter pour un monde meilleur, ce matin suite d’un malaise survenu hier soir chez lui à cité Bouhsina à Sousse, Si Hédhili Chaouache ou « la mémoire de la ville », comme on l’appelait.

J’ai connu Si Hédhili depuis mes études secondaires au Lycée Cité Ezzahra (l’actuel Lycée Abdelaziz Béhi), où sa femme Monique, nous enseignait le français et donnait également des cours de climatologie à l’Ecole Normale Supérieure de Sousse.

Dès mon premier jour de travail en tant que Professeur d’Enseignement Secondaire au Lycée Technique de Sousse, le 05 octobre 1988, je l’ai trouvé dans cette prestigieuse institution scolaire qui groupait depuis son inauguration en octobre 1950 la plupart des élèves du Centre et du Sahel, jusqu’à la création du Lycée de Monastir en octobre 1966.

Il m’a accueilli chaleureusement et m’a alloué ses directives et conseils pédagogiques dans le métier de l’enseignement auquel je me suis dès lors consacré, jusqu’à os jours et dont il était en ce moment le vétéran et le « spécialiste » en classes terminales. Notre relation s’est renforcée avec le temps : au Club de Cinéma de Sousse (dont il était un des premiers adhérents avec son ami d’étude, Si Moncef Charfeddine depuis son lancement par une équipe de professeurs français de gauche au Lycée de Sousse en 1950), au local de la Ligue des Droits de l’homme, aux réunions pédagogiques (au centre de Formation Continue de Sousse), aux centres de déroulement et de correction des épreuves du bac (Histoire- géographie), au centre ville, notamment à la Librairie Kacem, au Café de Tunis, au Café Hammami, à la STB… etc.

On discutait surtout des films en salles de Tunis et Sousse, les publications récentes, les nouveautés à l’échelle locale, nationale, régionale et internationale… entre autres la guerre du Golfe en 1991, la fin de la guerre froide et la désagrégation de l’Union soviétique… etc.

En fin du mois de juin 1992, il n’a pas omis de m’inviter à la réception qui lui a été accordée à l’occasion de son départ à la retraite.

En réalisant ma thèse sur « Les étudiants tunisiens de l’université français (1880-1956) sous l’égide de son camarde d’étude au Collège Sadiki et à la Sorbonne, feu Hamadi Chérif, il m’a accordé 02 ou 03 entrevues pour me parler de son séjour parisien : ses études, son militantisme au sein du PCT, au PCF et au sein de l’UGET… etc.

En 2009, il m’a téléphoné pour me charger de recherches dans les archives privées de son camarde d’étude à l’école primaire coranique de Sousse et son ami éternel, le pionnier du secteur touristique au Sahel à l’aube de l’indépendance, Si Habib Bannour, j’ai pas pu lui refuser son vœu malgré mes multiples engagements professionnels !

Durant plus d’un an, il tenait à être avec nous tous les samedis au bureau de Si Habib à l’Hôtel Justinia (en compagnie de son ami le proche, Maitre Adejelil Bouraoui), pour s’assurer de l’avancement de l’ouvrage, préciser certaines dates, proposer des faits historiques, ou bien l’insertion de quelques documents et photos de première main… etc.

Au mois de décembre 2010, il était un des premiers qui étaient dans la grande salle de l’Hôtel Justinia pour la séance de présentation et l’autographe de l’ouvrage de son compagnon de route: « Mélodie d’une vie : L’hôtelier et le mélomane Habib Bennour (Parcours d’un autodidacte)», éditions Simpact, Tunis 272 pages (GF).

Notre dernier contact remonte à près d’un mois. En effet, dès que j’ai appris son admission au Service d’Urologie au CHU Sahloul, je l’ai appelé pour s’assurer de son état de santé. Hier, j’ai failli m’arrêter devant sa maison pour lui souhaiter une bonne année, mais comme je n’étais pas seul en voiture, j’ai décidé de reporter ma visite pour l’après midi du lendemain, hélas, Si Hédhili, nous a quittés le matin !

Comment résumer en quelques mots la dimension de cette personnalité attachante et rayonnante? Sinon en rappelant son constant souci des autres et surtout des plus humbles?

Né en 1932 à Sousse, Si Hédhili poursuivit des études primaires à l’Ecole coranique de Sousse, puis des études secondaires, d’abord au Lycée de garçons de Sousse, puis au Collège Sadiki à Tunis.

En 1953, Il rejoint alors Paris où il prépara à la Sorbonne, une licence d’histoire-géographie. Lors de son séjour parisien, il milita activement dans des organisations tunisiennes de gauche (la cellule du Parti Communiste Tunisien, le PCF) et surtout à l’U.G.E.T. Il était en effet élu membre du Comité de la Fédération de France de l’organisation estudiantine lors de son 8ème Congrès, tenu à Radès du 9 au 13 août 1960, puis membre de la Commission Administrative lors de son 9 ème Congrès, tenu à Carthage du 28 août au 1er septembre 1961.

A son retour en Tunisie en 1963, il est affecté au Lycée technique de Sousse, et il y passera toute sa carrière.

Dès son installation à Sousse, il s’engage dans les organisations culturelles, sociales et humanitaires de la ville.

Très vite, il rejoint le comité du Ciné–club de sa ville, présidé alors par feu Am Hassen Ben Saïd, et y déploie de gros efforts. Il sera l’un des fondateurs de la Fédération Tunisienne, des Ciné-clubs.

Parallèlement, il est sollicité par la Société Archéologique de Sousse, présidée par son ami Si Hassen Ben Saïd et animée par Mr. Louis Foucher.

A la même période, il milite au sein du bureau régional du syndicat des enseignants du secondaire de l’U.G. .

Plus tard, il rejoint l’Association de Sauvegarde de la Médina de Sousse, aux destinées desquelles veillait notre ami commun, Maître Abdeljelil Bouraoui.

Enfin, il joue un rôle des plus actifs au sein des associations humanitaires, en particulier la Ligue tunisienne des droits de l’homme, et de la section tunisienne d’Amnesty International, dont il sera un des fondateurs avec son ami feu Hachemi Jegham (avocat à Sousse).

Grâce à sa participation à toutes ces activités, il a fini par tisser autour de lui un réseau d’amitiés à travers tout le pays.

Un homme de savoir nourri de culture classique mêlait avec une grande élégance d’esprit, action et réflexion. S’il accordait une large place à la lecture, il savait aussi écouter, dialoguer, échanger. Le cinéma, une de ses passions, l’aidait à s’évader d’un univers scientifique absorbant. Mais c’est surtout vers Paris qu’il portait affectueusement son regard depuis le départ de sa femme et ses enfants pour leurs études supérieures au début des années 1990.

Avec son départ, Sousse perd un de ses mohicans, un enseignant, un homme de lettres ouvert, engagé pour la culture et la sauvegarde du patrimoine matériel de sa ville natale, la perle du Sahel, qui lui a consacrée 05 ouvrages et des dizaines d’articles de presse retraçant son histoire, ses monuments, ses figures notoires:

– A la recherche de Sousse d’antan (dir.), Société archéologique de Sousse, Sousse, 1985, 155 pages (GF).

– Le Collège de Sousse à l’occasion de son cinquantenaire (1926-1976), (dir), Sousse, 1977, 136 pages (GF).

– Ali Zormati (1936-1998), (dir), Sousse, 1999, 65 pages (PF).

– Louis Fouchet (1918-2003), (dir), Sousse, 2005, 72 pages (PF).

– Mohamed Fayala (1928-2021), (dir), Sousse, 2001, 120 pages (PF).

En cette occasion douloureuse, je m’incline devant sa mémoire et présente mes condoléances les plus sincères, à sa femme Monique, à ses deux filles (Fairouz et …), son fils (…), ses petits enfants (qui résident tous en banlieue parisienne), ainsi qu’à ses amis et proches.

L’enterrement aura lieu demain mardi 03 janvier 2023 au Cimetière Est de Sousse après la prière Eddhohr.

Que dieu le tout puissant lui accorde sa miséricorde et l’accueille dans son paradis éternel.

Khaled Njahرحمه الله.. اعرفه جيدا استاذا في المعهد الفني وصديق. فقدت الاتصال به منذ فترة ..خلوق جدا.. سجلت معه في برنامج انجزته للتلفزة عن مائوية بلدية سوسة…ربي يرحمو ويسكنو الجنة. برحيله تفقد سوسة احد اركان ذاكرتها…كتبت عنه كلاما جميلا وشكرا لك واطال الله عمرك.

