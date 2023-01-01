أحر التهاني وأصدق التمنيات بمناسبة السنة الميلادية الجديدة

بمناسبة العام الميلاي الجديد2023

أتقدم بأحر التهاني وأصدق التمنيات الى زوجتي وعشيرة العمر مليكة والى أبنائي باديس وبلال والطاهر وبناتي أميرة وبشرة وزوجاتهم وازواجهم والى أحفادي وحفيداتي والى جميع أفراد عائلتي الموسعة وأخص منهم أختي العزيزة سالمة وابنها محمد وبناتها والى جميع الاصدقاء والصديقات في تونس وحيثما كانوا في كل بلدان العالم

وتمنياتي للوطن الحبيب تونس وكل شرفائه من نساء ورجال ممن يناضلون لأجل عزته وكرامة شعبه والى كل الأوطان وشعوبها المقهورة

تمنياتي للجميع بالصحة والهناء والأمن والسلام……ومعذرة لن أرد على تهانيكم

أحمد المناعي

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