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أحر التهاني وأصدق التمنيات بمناسبة السنة الميلادية الجديدة

Publié par Candide le 1 janvier 2023 dans Chroniques

بمناسبة العام الميلاي الجديد2023

أتقدم بأحر التهاني وأصدق التمنيات الى زوجتي وعشيرة العمر مليكة والى أبنائي باديس وبلال والطاهر وبناتي أميرة وبشرة وزوجاتهم وازواجهم والى أحفادي وحفيداتي والى جميع أفراد عائلتي الموسعة وأخص منهم أختي العزيزة سالمة وابنها محمد وبناتها والى جميع الاصدقاء والصديقات في تونس وحيثما كانوا في كل بلدان العالم

وتمنياتي للوطن الحبيب تونس وكل شرفائه من نساء ورجال ممن يناضلون لأجل عزته وكرامة شعبه والى كل الأوطان وشعوبها المقهورة

تمنياتي للجميع بالصحة والهناء والأمن والسلام……ومعذرة لن أرد على تهانيكم

أحمد المناعي

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