تاريخ بناء قناة الحنايا زغوان-قرطاج

Jameleddine El Hajji
· (عٓيِنة من تدليس تاريخ الحضارة القرطاجية)جميع المسارح القديمة ببلادنا وبشمال إفريقيا والكثير من المدن والمعالم الفخمة. عند الإستقصاء عن تاريخها أول كلمة تعترضنا كانها لافتة مسقطة هي (مٓعلٓم روماني). إصرار إلى حد المبالغة على فرض هذه التسمية يوحي بالشبهة. بل يمضي في استبهال ذكاءنا بإيهامنا بأن المحتل كان أكثر حرصا على إعمار البلاد من أهلها (والحال أن القياسات الفلكية. اثبتت زيف هذا التدليس المفضوح والوقح. حيث تبين بأن كل مدينة وكل معلم بأفريقية بني على قياسات فلكية دقيقة). علم كان يجهله الرومان وشعوب الشمال لأسباب مناخية شرحتها في منشور سابق. تحول دون إمكانية رصدهم النجوم أو مجرد فهم حركات الكواكب.. واعتمادها في قيس المسافات (…).على سبيل المثال القناة المعلقة (الحنايا) والتي بنيت بطول 65 كلم لإيصال المياه من جبل زغوان إلى مدينة قرطاج وضواحيها.. بل مع تفرعاتها يزيد طولها عن 90 كلم ما يجعلها أطول قناة معلقة بالعالم. هذا المعلم العظيم يعود بناءه حسب الضوابط الزمنية إلى أواسط القرن 4 قبل الميلاد. لا سيما وقد كشفت العجيبة الثالثة للحصان المرسوم بواسطة المدن.بأن مسار الحنايا وقع التخطيط له عن قصد ليحاكي خصلات الحصان المرسوم..إلا أن مدلسي التاريخ فقزوا على جميع تلك القياسات والثوابت عبر التسويف والتلاعب بالتواريخ حتى ينسبو بناء « الحنايا » للرومان.ولكن بتأمل دعاماتها يلاحظ انها مبنية بأحجار ضخمة من أسفلها وفي اعلاها بالحصى والجير. على غرار معالم مشرقية في نمط بناء القواعد.. ثم وبمقارنتها مع بعض القنوات المبنية بإيطاليا يظهر الفارق في المواد المستعملة وهو ما يعكس الظرف الزمني. أي ان القنوات بإيطاليا قد بنيت في حقبات متأخرة عن القنوات المعلقة بأفريقية. علاوة على ان اساليب جلب المياه عبر القنوات تقنيات ظهرت وتطورت بالمشرق أولا نتيجة شح المياه ولضروريات جلبها نحو المدن العامرة. عوامل لا وجود لها بأوروبا نظرا لكثرة الاودية بها وتوفر الموارد المائية على امتداد برورها..هذه الحقائق الراسخة قفز عنها المدلسون في سياق إصرارهم بأن الحضارة والمدنية إنما نشآ ببلدانهم وبأنهم هم مبتكروا جميع أساليبها وأدواتها.. وهم من روجوا لها وعلموها لباقي الشعوب البدائية. تحريف وتشويه أخرق للتاريخ الإنساني دافعه التوهم بالتفوق العرقي.ح.ب