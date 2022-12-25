الرحالة السوري الكبيرعدنان عزام في زيارتنا قريبا

المعهد التّونسي للعالقات ال ّدوليّة « معتد »

Institut Tunisien des Relations Internationales _ ITRI



سوسة ، في 24 ديسمبر 2022

الى السيد عدنان عزام

الكاتب والرحالة السوري املحترم

املوضوع: الذكرى 25 لتأسيس املعهد التونس ي للعالقات الدولية.

تحية طيبة، وبعد.

2013.

وانه ملندواعيسعادتناأنقبلاملناضلالوطنيواملفكرالعربي والوزيرالجزائري األسابق الدكتورأحمد

طالب االبراهيمي الرئاسة الشر فية ملنظمتنا في سنة 2020.

ففي بداية سنة 2023 يكون قد مرعلى تأسيس املنظمة خمس وعشرون سنة. ونود أن نحتفل بهذه

املناسبة مع أصدقائنا الكثيرين، في تونس وفي البالد العربية وحول العالم، من املناضلين من أجل الحياة

الكريمة .

ونحن سعداء ، بهذه املناسبة ، بدعوة املناضل السوري، الصديق عدنان عزام، الرحالة الشهير الذي

ع

رف بصمود شعبه خلال الرحلة الطويلة التي قطعها على ظهرجواد بين سورية والعراق وإيران

وروسيا.

و من دواعي شرفنا ان ستنظم الى هذه الدعوة السيدة هند بالحاج علي ، رئيسة اللجنة التونسي ةل صد

العدوان على سورية .

مع خالص التقدير واملودة والعرفان مع التحية واالكبار.

الأخ العزيز أحمد ألمناعي

أتشرف بقبول دعوتكم، آملا أن نقوم بما يمليه علينا واجبنا تجاه شعبنا الصابر الصامد في سورية و في كل البلاد العربية

مع فائق التقدير والاحترام

عدنان عزام

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