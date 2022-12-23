أربعة عشر قرنا من الأكاذيب

Ahmed Karaoud
· المفكر التونسي أ. د. يوسف الصِدِّيق في محاضرة على منبر (حوار التنوير) موضوعُها: (أربعة عَشَرَ قَرناً من الأكاذيب) محاضرتنا التاسعةُ والأربعون هذه تُخضِعُ للتساؤل والتحليل النقدِيَيْن ظواهرَ ومفاهيمَ، ومُمارساتٍ ثقافيةً وفكرية أسهَمَتْ طوال قرونٍ، وما تزال، في تشكيل وعي الغالبية العظمى من الناس في الفضاء العربي – الإسلامي، ونظرتهم للعالم ولأنفسهم، وللآخر المختلف عنهم ومعهم. وهي تسعى، من خلال هذا كله، إلى تقديم رؤية مختلفة لهذا التاريخ تَجهَدُ لتنوير العقل وتحريره من زنازين الماضي.● عنوان المحاضرة: (اربعةَ عَشَرَ قرناً من الأكاذيب)● المحاضر أ. د. يوسف الصِدِّيق/ أستاذ الفلسفة وأنثروبولوجيا القرآن/تونس.المحاور الأساسية للمحاضرة:● العائلة التونسية المسلمة واكتشاف الصَبي للنص. ● المُفارقة بين مفهوم النص عند العرب والمفهوم ذاته في الغرب: النتوء والنسيج.● استقرارُ حَيِّزِ الرافدين وتَغييبُ حَيِّزِ اليونان.● السكوتُ الأموي عن الكتابة: لماذا تأخر عصرُ الكتابة أكثر من قرن في حين أدواتها متوفرة؟● ثورة ابن المُقَفَّع المُعجَمية: الصيغة الغريبة لكلمة فيلسوف.● العباسيون واستعادة البُعد اليوناني.● لحظةُ الدخول في المتاهة والظُلمة: من الأشعرية إلى اليوم.● لماذا تَمَّ تَغييبُ الانتقال من القرآن إلى المُصحَف؟● موعد المحاضرة: الأربعاء 28-12- 2022● وقت المحاضرة: الساعة التاسعة مساء بتوقيت بغداد والبحرين وقطر والرياض ، السابعة بتوقيت أوربا وتونس والمغرب والجزائر، الثامنة بتوقيت مصر والسودان، العاشرة بتوقيت الإمارات العربية، السادسة بتوقيت لندن.يتفضل بتقديم المُحاضِر ومُحاورته وإدارة الحوار معه مشكورا الأستاذ الدكتور شريف فرجاني/ أستاذ الحضارة الإسلامية وتاريخ الأفكار السياسية والدينية/جامعة ليون/ فرنسا.يسرنا، أيتها الصديقات والأصدقاء، حضوركم معنا على منصة (حوار التنوير)، متمنين عليكم جميعا، متابعة محاضرتنا الهامة هذه، والتفاعل معها ومع ما يُطرَح فيها، ونأمل منكم، وكما عَهدناكم دوما، مواصلة الترويج لها بين اصدقائكم ومعارفكم. وسوف يجري تقديم المحاضرة على رابط الزوم: https://us02web.zoom.us/j/2394882772وفي حالة عدم تمكنكم من دخول غرفة الزوم فيمكن متابعة المحاضرة، وكما هو مألوف، عبر البث المباشر على منصة (حوار التنوير) في الفيسبوك، على الرابط: https://www.facebook.com/EnlightenmentDialogue#maroco#iraq#tunisia#حوار_التنوير#التنوير#Tunisia#tunis#baghdad#tunisie