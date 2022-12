نقد المركزية الاوروبية والعربية ووحدة الفكر الإنساني:أستاذ حمادي بن جاء بالله

Hamadi Ben Jaballah NC ·

.سعدت يوم الخميس 15 ديسمبر 2022 بلقاء ثلة كريمة من المثقفين ، نساء ورجالا ،شيبا وشبابا ، بالمكتبة الجهوية متعددة الوسائط باريانة وكان ذلك في اطار برنامج »مجالس الفكر والادب » وكان موضع اللقاء **ثقافات المتوسط :الائتلاف والاختلاف » .ومما اسعدني كثيرا ان كان اللقاء برئاسة الاخ عيسى البكوش وبرعاية السيدة منى الهرماسي المديرة الجهوية للثقلفة باريانة والسيدة سنية الحنشي حافظة المكتبة الجهوية باريانة والسيدة رئيسة جمعية احباء الكتاب باريانة وبمشاركة الزملاء محمد فنطر ولزهر الغربي والعميدة الاستاذة حياة عمامو .

كانت محاضرتي بعنوان نقدد المركزية الاوروبية والعربية ووحدة الفكر الإنساني .واستجابة لرغبة الحاضرين ورغبة الكثير من صديقاتي واصدقائي الافتراضيين خاصة اعددت هذه الورقة تلخيصا لاهم ماجاء فيها من التساؤلات عساها تعين المجتهد على المساهمة في مزيد التعمق في مضمونها.

دارت مداخلتي على المعاني الرئيسية التالية

/الدعوة الى اعادة كتابة التاريخ الكوني بدءا باعادة مكتابة تاريخ الفكر في بلدان البحر الابيض المتوسط باعتباره من أهم منطلقات الحضارة الانسانية

2/ضرورة تحرير هذا التاريخ من المركزيات اي النظريات القائمةعلى أن ثقافة بعينها تعتبر نفسها منطلقات الامس وافاق الغد

3/الانموذج الاول البين بذاته هو الثقافة »الغربية »

4/تعتبر بعض المنتمين الى »الثقافة الغربية » ان هذه الثقافة يونانية الأصول علما وفلسفة وتقنية .مثال ذلك عندهايدغار .انظر

– Introduction à la métaphysique(1935) .Paris ,Gallimard ,1967 p 67

-‘’Qu’est –ce que la philosophie ‘’?(1956)IN questions II. ,Paris ,Gallimard ,1968 ,p 15

في هذين المرجعين يذهب هيدغار الى ان لفظ فلسفة يوناني الأصل والى ان اللغة الألمانية واللغة اليونانية لغتان أقدر من غيرهما على التعبير عن الفكر والحياة الروحية .ولذا كانت الفلسفة يونانية او غربية او ارووبية والمعنى واحد بل انه لا داعي إلى إضافة هذا المحددالذي نعبر عنه بكلمي »غربية » او »اوروبية » لان الفلسفة ليست إلا ‘غربية » وان الغرب »وحده دون سواه » ذا تاريخ باطنه فلسفي L’Occident et l’ Europe sont ‘et eux seuls sont ,dans ce qu’a de plus intérieur leur marche historique ,originellement philosophiques … p15وفي ص 67من المرجع الثاني نقرأ مايلي :Cettev langue (entendons le Grec ) est ,l’allemande ,au point de vue des possibilités du penser ,à la fois ,la plus puissantes de toutes et celle qui est le plus la langue de l’esprit ‘’

4/والفاسفة عندهايدغر كما يقال عادة »أصل العلوم » وبالتالي اصل التقنية .

5/ولما كانت العلوم والتقنية هي التي تهب الامم اسباب القوة كان الغرب –وقد امتلك »الطاقة الذرية »القوة المقتدرة على توجيه تاريخ الانسانية …فهل كان ذلك اتدادا للمنطق الاستعماري العام ام من ضرورات التوسع النازي

كيف يمكن تقييم هذا المقالات الهايديغارية ؟

1/هل صحيح ان كلمة فلسفة يونانية كما نردد ذلك في يقين لامزيد عليه ؟

أ‌- ان عظيم فلاسفة اليونان والانسانية جمعاء افلاطون يعترف صراحة ان كلمة فلسفة وافدة على اللغة اليونانية من لغة اجنبية او كما يقول العرب هي »كلمة اعجمية ‘‘وان معناها مبهم جدا .نقرا ذلك في محاورة الكراتيلوس التي خصصها افلاطون لفلسفة اللغة وخاصة مسالة الاصول ا والاشتقاق .انظر

Platon, Cratylus ,412b p 448 Princeton University Press,1989حيث يقول افلاطون مايلي وهي ترجمة أخلص ما تكون للنص اليوناني(Wisdom) Φιλοσοφία

ب‌- is very dark;and appears not to be the native growth

-ج ان اول من سمي »حكيما » أي »ماهرا » σοφός,هو طاليس .ويبدو ان طاليس هذا من اصل فينيقي –لبناني سوري كما يذهب الى ذلك قدماء المؤرخين (انظر **Hérodote ,L’enquête ,livre premier ,chapitre 170 p 120 Paris ,P léiade ,p120 Diogène Laèrece ,Vies et doctrine des philosophes de l antiquité §1..ويذكر التاريخ ا ناول من سيمس »فيلسوفا »philosophe//philosophoos هو فيثاغورس ويجمع المؤرخين على انه تعلم في قرطاج ثم على قدماء المصريين وقدماء العراقيين حتى ان بعضهم يؤكد ان البحث الاركيولجي الذي لاشك في شهادته بين ان الصياغة الابتدائية لما يسمى اليوم مبرهنة فيثاغورس

موجود ة في بابل الف سنة قبل فيثاغورس 3+4=5…

-ويكاد يجمع المؤرخون على انه ما من علم واحد نشا في اليونان …ففارسطو لم يكتب كتاب **السماء والعالم **الا بعد ان تلقى من جيش الاسكندر تلميذه الرصد الفلكي الذي قام به قدماء العراقيين لمدة 20 قرنا في الاقل. وابقراط تعلم الطب في مصر اذ ان تنظيم الطب ممارسة ونظرية واختصاصات كانت أشبه مايكون بما هو عليه اليوم عندنا،لاسيما في ما يتعلق بتنظيم الاختصاصات(Hérodote ,Enquête ,livre II ,§ 84 P 174 edi Pléiade ناهيك ان افلاطون لما مرض في مصر وداواه الطبيب المصري قال كلمته المشهورة التي حفظها لنا دييوجان .انظرDiogne Laerce Vie de Platon iiiان »ماء البحر شفاء من كل داء »

-د/عزم كانط في اخر حياته على ان يكتب كتابا يجيب فيه عن سؤال مالفلسفة ؟ ولما لم يكن يعرف معنى كلمة فلسفة كما يقول هونفسه جمع على عادته زملاءه الجامعين من المختصين في اللغات الشرقية ليسمع منهم رأيهم في منبت كلمة فلسفة الثقافي ومعناها المفهومي .واتفق المختصون على ان كلمة فلسفة ليست يونانية مرجحين ان تكون فينيقية .انظر في ذلك Victor Cousin

-ه-ان جل عظماء اليونانيين درسوا في مصر الفرعونية وفي بابل مثل جل الحكماء السبعة وافلاطون وجده صولون Solon مؤسس الدولة اليونانية الخ… ولئن لم يكن لآي كان أن يشك في ما سماه رينانRenan,prière sur l’ acropole محقا »المعجزة اليونانية »فان التاريخ على مافيه من تردد ; غموض وخلافات في وجهات النظر يؤكد لنا ان تلك »المعجزة اليونانية’’ ما كان لها أن تكون لولا طول تتلمذ اليونانيين على قدماء المصريين وقدماء العراقيين .لذلك كان لنا ان نزعم أن المعجزة اليونانية بجميع ابعادها نشأت في ظل الأهرام .وقد بين لنا هيرودوت وغيره من قدماء المؤرخين أنه ما من الهة يونانية بما في ذلك اثينا » نفسها إلا وهي مصرية الأصل .ومعناه ان اليونانيين استوردوا علومهم وفلسفتهم وتدبيرهم السياسي وحتى عقيدتهم الدينية من مصر والعراق القديمين .الم يكن افلاطون من الصابئة على الطريقة البابلية؟وعملية الاستيراد هذه التي يسميها العلم الانطروبولوجي »التثاقف » هي التي جعلت اوروبا الحالية على ما هي عليه من شأن .

-وفي يتعلق باللغة الألمانية باعتبارها في عرف هايدغار لغة الفكر والعلم فانا لانشك اليوم لانشك اليوم ف أهميتها وفي طاقتها التعبيرية على دقائق المعاني الروحية والفلسفية والعلمية .غير ان تلك المرتبة الرفيعة التي ارتقت اليها لغة غوتة لم تكن كذلك ايام لاينتيتز وهو من اكبر الفلاسفة والعلماء والرايضيين والناطقة هتى اليوم .فلم يكتب أي كتاب علمي بالالمانية لانها لم تكن لغة العلم ولا لغة الفكر .وقد كتب لايبنيتز جميع كتبه باللغة الفرنسية التي اصبحت يومها لغة العلم والفلسفة بفضل ديكارت الذي كان اول الفلاسفة الكبار الذي كتب باللغة الفرنسية المعاصرة التي كان يسميها »لغة العوام » حتى يفهم عنه عامة الفرنسيين و »النساء ».ولذلك اشترط لايبنيتز على خصمة كلارك الناطق باسم اسحاق نيوتن ان تكون رسائله باللغة الفرنسية لا باللاتينية ولا بالانقليزية والالمانية .فهل كان لايبنيتزالالماني يجهل يومها فضائل اللغة الالمانية ، ام انه كان يقدر أن اللغة الالمانية لم ترتق بعد الى مرتية »لغة الفكر والعلم » وهي المرتبة التي بلغتها بفضل جهود ابنائها وفي مقدمتهم كانط الذي كان اول الفلاسفة الكبار الذي بدا الكتابة باللغة الالمانية ’ كما كان هوبس اول الفلاسفة الانقليز الذي كتبباللغة الانقليزية المعاصرة .ولذلك فان الطاقة التعبيرية التي اكتسبتها اللغة الالمانية هي كسب تاريخي .ولنا في موقف الامبراطور فريديريك الثاني من وضع اللغة الالمانية في عصره ما يشر الى ماكانت عليه من وهن حيث شبهها ملك دولة بروسيا صديق فولتير وكانط بلغة القبائل المتخلفة .وهو مايشير اليه ان عظيم المانيا استخدم اللغة الفرنسية في مؤلفاته ولم يلتفت الى اللغة الالمانية.ولذلك دعا بالحاح وحزم الى النهوض باللغة الالمانية باعتباها من وجوبات النهوض بالالمانيين جميعا ’فلا مستقبل لشعي لايفكر بلغته ’كما لاحية لشعب ياكل من مزارع غيره .

ويعسر على المتأمل تجاهل هيدغار ماكانت تطرحة اكاديمية برلين في القرن الثامن عشر من مسائل لغوية حارقة مثل ماجاء في مناظرة 1783 يوم طرحت على اهل الذكر المسائل الثلاثة التالية » 1/مالذي جعل اللغة الفرنسية لغة عالمية ؟ ولماذا استحقت ىذلك الامتياز ؟ وهل لنا ان نتوقع دوام ذلك الامتياز ؟وفاز في هذه المناظرة عالمان تباريا في تقريظ اللغة الفرنسية باعتبارعا لغة الفكر والروحانيات والعلوم الخ …الاول فرنسي بمقال ثري سماه De l’universalité de la langue française ,par Rivarol ,1784 )والثاني الماني بعنوان

Ursachen der Allgemeinheit der französischen Sprache par Johann Christoph Schwab,

ولعل من خصائص الفكر الوثوقي الغاء التاريخ والصيرورة للوثوب مباشرة الى اللاتاريخي والمطلق

اما حكاية ان اللغة الالمانية واللغة اليونانية أكثر من غيرهما قدرة على التعبير عن حميمية الفكر وحرارة الروح فهو زعم كاذب لان جميع اللغات قادرة على أن تعبر على أكثر الأفكار تجريدا وارقأها روحانية كما تبين ذلك عند البيروني (انظر ماللهند من مقولة في العقل مقبولة او مرذولة )وكلود ليفي استروس مثلا (انظر Claude Lévy –Strauss,…

لذلك كانت المركزية الاوروبية كما عبر عنها غلاتها لاتقوم على حجة ثابتة من امثال هيدغار

/ IIوما قيل على اليونانيين وغلاة المركزية الاوروبية يقال يقال ايضا على العرب وعلى غلاة المركزية العربية الاسلامية .ويبدو لي احيانا ان المركزية العربية الاسلامية تتجلى من خلال انغلاق اعمال الفقهاء والمفسرسن على ذاتها أكثر من سواها .وبوجع عام فان الاكتفاء بالمتاح هو المبدأ الصامت الذي يقوم عليه العقل الفقهي والتفسيري والتاويلي حتى لكأن العالم لاوجود فيع لغير ماتوارثنا عن المحدثين والمفسرين والمفتين و…و ولعل ذلك مايفسر الماسي الى شهدها المفكر العربي طوال تاريخه مثل ماجرى لابن رشد وابن سينا والرازي وابن المقفع والطبري والحلاج والسهروردي ولسان الدين الخطيب وغير هم …

والمركزية العربية تقوم على ذات المسلمات الصامتى التي تقوم عليها المركزية الغربية :

–فما من علم واحد كان عربي المنبت .اذ ان جميع العلوم ولدت في مصر الفرعونية وفي بابل وتطورت تطورا رائعا في اثينا وازدادت ثراء ونضجا في بغداد ..ارث انساني واحد منبته العراق ومصر ومغرسه البلاد العربية مرموزا اليها ببغداد باعتبارالدور الاهم الذي لعبته في توطين الفلسفة والعلوم في العالم العربي…

ففي بغداد هذه تكونت تأليفية عقلانية علمية راقية نقترح تسمستها »العقلانية –اليونانية –العربية » .وكانت نتيجة لقرون من الاخذ والعطاء امتد منذ عشرات القرون قبل المسيح الى القرن العاشر ميلادي /الرابع هجري.والغريب انه ما من احد عندنا يذكر الفراعنة بخير فهم في المتخيل الاسلامي »جبابرة » وذلم بفعل خضوع الكر التفسيري –الفقهي – عندنا الى الاسرائيليات .والحق ان الفران لم يدن الا فرعونا واحدا وان لفظ الفرعون يعني الانسان الحكيم وتشهد قصة زليخة مع يوسف على ان الفرعون انسان عادل فضلا عن ان فاسد الفراعنة اهتدى في اخر لحظة من حياته الى ان الاله الحق هو الاه موسي وهارون وبالتالي مات مسلما وهو ماجعل ابن عربي صاحب الفتوحات المكية يعتبره جديرا بالعفو الالهي والفوز بالجنة

–ومن الادلة على حقيقة تلك التأليفية الفكرية « اليونانية-العربية »ان العرب سمواارسطو المعلم الأول وان الفارابي سئل عن موضعه من ارسطوكما يقول الرواة فقال لو ادركته لكنت أنجب تلاميذه ولذلك استحق ان يكون »المعام الثاني ».

ثم ان كبار علماء الإنسانية الذين انتجتهم عملية التثاقف اليوناني العربي في البلا د العربية عامة وفي بغداد خاصة واخص بالذكر منهم البيروني صاحب كتاب القانون المسعودي وابن الهيثم صاحب الشكوك على بطليموس والرازي صاحب الشكوك على جالينوس Galien/Galenus

فالعالمان الجليلان الاولان رشحا نفسيهما لاصلاح علم الفلك البطليموسي –الارسطي اقتداء ببطلموس نفسه ودون خروج لا عن منهجه ولا عن مضامين علمه . فقد اعتبر ابن الهيثم كتاب المجسطي »دستور الصناعة الفلكية » واعتبر البيروني بطليموس »امام الصناعة الفلكية » .أما محمد الرازي فقد قال في »معلمه » جالينوس وهو يجتهد في اصلاح نقائص علمه وكأنما هو يجتاز اختبارا عظيما مايلي : » اني قد بليت بمقابلة من هو أعظم الخلق عليّ منة وأكثرهم لي منفعة وبه اهتديت وأثره اقتفيت ومن بحره استقيت بما لاينبغي أن يقابل به (…)التلميذ استاذه والمنعم عليه ولي نعمته »( الشكوك على حالينوسا ص 3 من طبعة طهران 1372 هج ).ولا يتعلق الامر هنا بموقف اخلاقي تقتضيه أداب التمدرس فحسب بل بمسالة ابستيمولوجية تاريخية وهي ان العلم العربي اجمالا خاصة الفيزيا والفلك والكيميا والطب الخ لم تتجاوز الارضية النظرية اليونانية المبنية بدورها على الارث المصري – البابلي …وصل الفكر العلمي في البلدان العربية مرحلة نقد العلم القديم ولكنه لم يتجاوزه وهو معنى بقاء ارسطو المعلم الاول وبطليموس امام الصناعة الفلكية وجالينوسا »’اعظم الخلق منة » على الرازي كبير اطبائنا …وعلى ابن سينا الذي بقي بدوره وفيا لابيقراط وجالينوسا تمام الوفاء .لذلك كان لنا ان نعتبر المساهمة اليونانية في تطوير العلوم الفرعونية والبابلية تطويرا حاسما والمساهمة العربية في تطوير الموروث العلمي اليوناني تطويرانقديا جسورا لحظة ابستيمولوجية واحدة تجعل الثقافة الفرعونية –البابلية –اليونانية –العربية لحظة ابستيمولوجية واحدة هي التي نشير اليها بوحدة الثقافة المتوسيطية الانسانية .ومما يزيد هذه اللحظة رسوخا في الشخصية المتوسيطية فكرا وضميرا ووجدانا ان العامل الديني كان ايضا واحدا فالذين هادوا من ارضنا (موسى مصري روحا ودما) والنصارى من ارضنا ( المسيح فلسطيني حتى النخاع ) وكذلك الذين قالوا ربنا الله(محمد ابن عبد الله من واد غير ذي زرع ).فوحدة الثقافة المتوسطية هي وحدة فكرية ووجدنية وعقدية (العقيدة الابراهيمية). ولاننسي ماقاله هيرودوت من ان جميع آلهة اليونانيين مستوردة من مصر .وتم ترحيل هذه الإلهة من اليونان الى روما ومنها الى كافة المجال الأوروبي .فمن كان يسمي ايزوس في مصر اصبح زوس في اثينا وجوبيتير في روما ومن كانت اسمها اوزيريس في مصراو عشتروت في بلاد الرافدين او تنيت في قرطاج اصبحت افروديت في اثينا وفينوس في روما وربما اللات او العزي في مكة…

لذلككانت ارضنا هي ارض البشر في »المشرقين »والمغربين » معاوهي التي أنتجت المعارف والمعتقدات السماوية والوثنية معا…وتوارثناها معا بلغات مختلفة وبصور متباينة ظاهريا متماهية جوهريا وفي لحظات متتالية من تاريخ الانسانية …

.واذا كان ذلك كذلك علينا أن نتساءل :أي معنى للقول بالتقابل بين »الشرق » و »الغرب » او بين »بيت المقدس » الوجدانية /العقدية واثينا العقلانية/العلمية ؟ السنا سجناء مخلفات الصراع بين اباطرة الرومان في الشرق (بيزنطة التي سموها القسطنطنية وتسمى اليوم اسطنبول )وأباطرة الرومان في الغرب (روما ) وبين الكنيسة الاورتودوكسية(السنية) اليونانية اللسان’ والكنيسة الكاتوليكية (الكونية) اللاتينية اللسان؟ فهل كتب علينا ان نجتر انقسامات القدامي؟ السنا ننتمي الى حضارة »لاشرقية » ولا « »غربية »؟ أو قل انها حضارة »المشارق والمغارب » معا.

واذا صح ما ذهبنا اليه الا يكون ابن رشد حكيم الإنسانية يوم رد على أجداد هايدغار أمس وسدنة معبده اليوم حين قال مايلي :ليست الفلسفة لليونان وحدهم وان الفضائل تتوزع في الأمم كلها ».فاختصاص اليونانيين والأوروبيين وحدهم بالفلسفة وبالتالي بالعقلانية والعلوم كما يدعي هايدغار »انما يكون صحيحا لو أن جنسا من الناس هو وحده المعد للكمالات الانسانية وبخاصة النظرية منها ويشبع ان يكون هذا هو ما كان يعتقده أفلاطون في اليونانيين وقد نسلم إنهم في الغالب معدون بالطبع لقبول الحكمة ولكن لايلزم عن هذا أن ننكر وجود كثير من هؤلاء اعني المعدين للحكمة أمثال أولئك الذين كانوا في بلاد اليونان وما جورها وفي بلدنا هذا اعني الأندلس وفي الشام والعراق ومصر … » ويقيني انه لنا ان نضيف تونس ؟(انظر ابن رشد الضروري في السياسة ترجمه عن العبرية الدكتور أحمد شحلان نشر مركز الوحدة العربية بيروت 1998 ص 82).

واذا كان الامر على ماذهبنا اليه ’الا يكون من الضروري اعادة كتابة التاريخ قصد تحريره من غباء »الشعوبيات »وثقل المركزيا ت وفي مقدمتها المركزية الأوروبية /الغربية والمركزية العربية/الاسلامية؟ ولهذا السؤال لازمة كما يقول الرياضيون ، تدعو أهل الملة الإبراهيمية إلى إعادة النظر في العمق في ما يسمى الوثنية او الجاهلية ، اذ ليس من المعقول بداهة تصديق انه وجد بشر في مرحلة متقدمة من التاريج الانساني كانوا يعبدون وثنا او شجرة او حجارة بل هي رموز دالة على معان لعلنا لم نسائلها حتى اليوم عن حقيقتها.فما يمكن ان تكون العلاقة مثلا بين الفكر الإنساني فلسفة وعلما وعقيدة وممارسة قبل الاسلام والمسيحية واليهودية وبعد ها ؟ هل ثمة فعلا تجديد حقيقي وما موضعه ؟ الاى يتطلب هذا التساؤل استعادة تاريخنا وتملكه كاملا بدل بتره او قصره على فترة دون اخرى ؟ ما ذا يعرف التونسي مثلا عن احدى عظيمات قومه الكاهنة؟ أليس من الضروري العمل على المصالحة بين لحظات التاريخ البشري للوقوف على مابينها من اواصر الاتصال واسباب الانفصال مثلما نسعى عبر التخلص من وهم المركزيات الى الوقوف على اسباب التفاهم بين البشر ؟

