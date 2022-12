تصوروا طالبا لا يعرف الفرنسية يأتي الى باريس وحال وصوله يعين كاتب عام جمعية طلبة؟ انه راشد الغنوشي

Interview inédite de Rached Ghanouchi, leader historique du mouvement tunisien « Renaissance »

par Vincent Geisser 30 janvier 2011, 15 h 45 min

Dans cet entretien inédit réalisé à Londres en juin 2001, par les chercheurs Vincent Geisser et Chokri Hamrouni, le leader historique du parti tunisien « Ennahda » se livre sans tabou : Rached Ghanouchi évoque son enfance, ses premiers engagements de jeunesse, son admiration adolescente pour la figure de Nasser, sa vie d’immigré en France, sa militance dans la mouvance islamiste et bien sûr son combat contre les dictatures de Bourguiba et de Ben Ali. Un document unique Oumma.com

C’est à cette période que vous connaissez la galère à Paris et que vous découvrez les vicissitudes de l’islam de France ?

En 1968, j’ai quitté Damas pour Paris. Pendant deux mois, j’ai essayé de continuer mes leçons et je me suis inscrit à la Sorbonne, au département de sciences de l’éducation. Je crois que ce séjour à Paris a représenté les plus durs moments de ma vie : je n’avais pas d’argent, je n’avais pas de travail et je ne pouvais pas manger hallal. Je n’avais pas la possibilité de suivre la voie de l’islam. Je fréquentais la Mosquée de Paris et j’ai eu des problèmes avec Si Hamza Boubakeur. J’étais membre de l’Association des Étudiants Islamiques de France (AEIF). Si Hamza Boubakeur me menaçait et menait une politique de répression. Moi, j’étais secrétaire général de l’Association des Étudiants Islamiques de France, fondée par Mohammad Hamidullah. J’étais également membre du Jamaat el Tabligh : c’était une première expérience de pratique, une première expérience pour parler avec les gens, avec les simples travailleurs. Notre groupe du Tabligh se réunissait 15, rue Belleville à Paris. Je faisais les cafés, les bars, je prêchais dans les lieux publics en dialecte tunisien. J’étais un prédicateur pour les gens ordinaires. Je vivais de petits boulots, comme distribuer des prospectus, ou travailler pour des sociétés de nettoyage. C’était très dur ! En fait, si je n’ai pas été condamné à mort, c’est parce que l’un des juges (un député qui siégeait au sein du tribunal) était de ma région (Hamma) et qu’il a été contacté personnellement par des personnes pour m’éviter la peine de mort.

س: في تلك الفترة اذا عرفت الصعوبات في فرنسا واكتشفت تقلبات الاسلام في فرنسا

ج: في سنة 1968 غادرت دمشق الى باريس. حاولت لمدة شهرين أن أواصل تعليمي وسجلت في قسم علوم التربية في الصربون. أعتقد أن اقامتي بباريس مثلت أصعب فترة في حياتي؛ لم يكن لي مال ولا عمل ولم يكن بامكاني أن أكل الحلال. لم يكن بامكاني اتباع طريق الاسلام. كنت أتردد على جامع باريس وعرفت مشاكلا مع سي حمزة بوبكر. كنت عضو في جمعية الطلبة الأسلاميين بفرنسا.كان السيد حمزة أبوبكريهددني ويمارس سياسة قمعية. كنت كاتب عام جمعية الطلبة الأسلاميين بفرنسا التى أسسها محمد حميدالله. كنت أيضا عضوجماعة التبليغ: كانت تجربتي الميدانية الأولى ,تجربة في الحديث مع الناس مع العمال العاديين. كانت جماعتنا – التبليغ- تجتمع في 15 نهج بلفيل بباريس وكنت أطوف بالمقاهي والحانات

فنسون جسار : باحث اجتماعي وسياسي بمعهد البحوث والدراسات عن العالم العربي والأسلامي في أكس ان بروفانس خريج المدرسة السياسية لفرنسوا بورقات التي تميزت بمساندتها المطلقة للأسلام السياسي لغاية توظيفه في المشاريع الفرنسية والأطلسية.وينسب اليه الأشراف على تنطيم مؤتمر المعارضة التونسية في أكس أن بروفانس سنة 2003 .

شكري الحمروني: ناشط سياسي تونسي كان قياديا في حركة النهضة وتحول في 2001 الى المؤتمرمن أجل الجمهورية » وظل أبرز قيادييه حتى سنة 2011 . ويبدو أنه انسحب من الحياة السياسية في العقد الأخير. »

