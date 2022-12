Académie géopolitique de Paris

Appel à Communications

Quels enjeux pour le renouvellement des relations diplomatiques Franco – Syrienne ?

Date : 28 Janvier 2023 – 14h00-18h00

Chers membres de l'Académie de géopolitique de Paris,

Permettez-nous, tout d’abord, de vous souhaiter de bonnes fêtes de Noël et de fin d’année. Qu’elles vous apportent, à vous et tous vos proches, santé, sérénité et réussite dans vos projets. Sur le plan international, nous pouvons formuler le souhait que l’année à venir apporte la justice, la paix et la réconciliation.

Le Conseil scientifique de l’Académie géopolitique de Paris organise un colloque international sur le sujet du renouveau des relations diplomatiques entre la France et la Syrie. Ce colloque entreprend de passer en revue l’ensemble des thématiques stratégiques et géopolitiques propre à cette nécessité. Après avoir traversé les terrible épreuves de la guerre et de la destruction, la Syrie connaît un certain nombre de facteurs de renouveau laissant espérer un prochain rétablissement, et la voie vers le retour au développement. Acteur politique indispensable de la région, la Syrie possède de nombreux atouts à faire valoir sur la scène diplomatique globale. Depuis l’époque du Mandat, la présence de la France dans la région, au Liban et en Syrie, notamment, s’est maintenue au gré du respect de sa politique arabe historique. Aujourd’hui, Paris possède l’occasion exceptionnelle d’être l’acteur de la complète réintégration de Damas dans le jeu inter-étatique actuel et de proposer une alternative positive aux sanctions actuelles. Paris devra démontrer sa capacité à dépasser le jeu des rapports de force contraires entre puissances régionales et mondiales, et ouvrir la voie de la réconciliation intérieur et extérieur, de la paix et de la reconstruction. L’immense chantier dans lequel se sont déjà engagées quelques puissances, soutiens du pays pendant le conflit, possède un aspect multiforme. À la nécessité de supprimer les entraves d’accès aux marchés publics de reconstruction aux entreprises de BTP, infrastructures routières, voieries et habitations, s’ajoute la question du savoir-faire des opérateurs de l’énergie et précisément des hydrocarbures, gaz, pétrole et off-shore.

Fidèle à sa mission d’élucidation des sujets géopolitiques complexes, l’Académie géopolitique de Paris souhaite que les communications de ce colloque approfondissent l’analyse des dernières évolutions en Syrie et des leçons à tirer pour la France sur le plan diplomatique. Le conflit en Ukraine a rebattu un certain nombre de cartes stratégiques qui laissent entrevoir la réintroduction de Damas sur la scène régionale comme facteur de stabilisation. La Syrie possède la clef d’un grand nombre d’enjeux essentiels à la réorganisation diplomatique actuelle et la projection des perspectives prévisibles à venir, notamment sur la question des migrants internationaux, des alliances régionales en pleine reconfiguration et des dispositifs stratégiques. Les allégeances traditionnelles pourraient, en effet, connaître des évolutions provoquant des remises en cause en profondeur du paysage international dans son ensemble et Paris serait bien inspiré de prendre toute sa place de grande puissance dans ce processus.

Différentes thématiques sont proposées qui reprennent l’exposé des motifs ci-dessus mais qui peuvent être enrichies ou complétées par des sujets tels que :

– l’évolution diplomatique régionale vers la pacification ;

– l’évaluation de l’économie syrienne ;

– la question de l’abandon des sanctions et des mesures coercitives contre la Syrie ;

– La nécessité de l’ouverture du marché syrien ;

– La pertinence des opérateurs économiques et industriels français pour la Syrie

– les évolutions des pays arabes dans la situation actuelle.

– la réorientation de la stratégie des grandes puissances (Russie, USA et Chine).

– l’ouverture de nouvelles routes stratégiques incluant la Syrie ;

– L’Iran et La Turquie et leurs ambitions dans le cadre d’une normalisation régionale ;

– les tendances déstabilisatrices en cours et celles à prévoir :

– etc.

Les intervenants intéressés à participer à cette manifestation sont invitées à nous faire parvenir avant le 15 janvier le sujet et le résumé de leur intervention pour le dossier de presse. par ailleurs, ces interventions feront l’objet d’une publication dans un numéro de la revue Géostratégiques













