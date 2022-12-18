رسالة سريعة إلى سيادة رئيس الجمهوريّة العربيّة السوريّة بشّارالأسد: مهى خير بك

إلى سيادة رئيس الجمهوريّة العربيّة السوريّة بشّار الأسد.

سيدي الرئيس ..

نحن نعلم جيّداً ونقدّر عالياً المَهامّ الصعبة التي تتصدّون لها بكل إيمان وصبر وقوّة والأعباء الكثيرة الملقاة على كاهلكم سيدي الرئيس بسبب ما يجري من أحداث في سورية الحبيبة وفي كل بقعة من الشرق الأوسط ،

وبسبب من أنّ لا أحد يؤازركم فيما أنتم تكابدونه في مرحلة هي من أصعب وأدق المراحل العصيبة التي يمرّ بها وطننا الحبيب ، سوى هذا الشّعب الصّابر والصّامد والسّائر بكل إيمان بكم خلف قيادتكم ،

وبما أن هذا الشعب يدير شؤونه اليوميّة بنفسه وبوسائله التي يبتكرها كل يوم ودون دعم من أي مسؤول في الحكومة إن في مجلس الشّعب أو في مجلس الوزراء

،لذلك ،

أقترح سيدي الرئيس تعليق عمل المجلسين لفترة ترونها مناسبة وإنفاق مخصصاتهما المالية في هذه الفترة من التعليق على الجنود الأفراد المنتشرين في كل الجغرافية السورية وعلى أهاليهم كي يطمئن بال أبطالنا على من جاء بهم إلى الحياة ..

وتأكدوا سيدي الرئيس أن كل شيء سيسير بشكل أفضل فيما لو استراح المجلسان بعضاً من الوقت لأنهما السبب الأولي في هدر المال العام والكرامة الوطنية للشعب السّوري البطل ..

دمتم سيدي الرئيس عنواناً للصّمود والتّحدّي في وجه الجبروت الأممي الهادف لتحطيم الإنسانية

Publicité