Selon le Washington-post, Kaïs Saïed rejette avec défi la réprimande américaine sur l’érosion démocratique

15/12/2022

Le président tunisien Kais Saied a rejeté mercredi les critiques américaines sur sa consolidation du pouvoir, défendant avec défi les mesures que l’administration Biden et d’autres considèrent comme menaçant une démocratie naissante qui s’est autrefois distinguée comme le seul succès du printemps arabe.

Saied a blâmé les « fausses nouvelles » pour les critiques occidentales généralisées de ses mesures visant à renforcer ses pouvoirs présidentiels et a dénoncé des « forces étrangères » non identifiées qui, selon lui, tentaient de susciter l’opposition à son régime.

« Il y a tellement d’ennemis de la démocratie en Tunisie qui veulent tout faire pour torpiller la vie démocratique et sociale du pays de l’intérieur », a-t-il déclaré lors d’une réunion avec le comité de rédaction du Washington Post et des journalistes.

Saied s’est exprimé à un moment important pour la Tunisie, plus d’une décennie après le soulèvement de 2011 qui a mis fin à une dictature de longue date et déclenché une vague de révolution dans le monde arabe. Sa visite à Washington, pour le sommet Afrique du président Biden, a lieu quelques jours avant une élection dont le dirigeant tunisien espère mettre fin à une période de friction avec un principal bailleur de fonds, les États-Unis.

« Il y a tellement d’ennemis de la démocratie en Tunisie qui veulent tout faire pour torpiller la vie démocratique et sociale du pays de l’intérieur », a-t-il déclaré lors d’une réunion avec le comité de rédaction du Washington Post et des journalistes.

Saied s’est exprimé à un moment important pour la Tunisie, plus d’une décennie après le soulèvement de 2011 qui a mis fin à une dictature de longue date et déclenché une vague de révolution dans le monde arabe. Sa visite à Washington, pour le sommet Afrique du président Biden, a lieu quelques jours avant une élection dont le dirigeant tunisien espère mettre fin à une période de friction avec un principal bailleur de fonds, les États-Unis.

Mais les récits américains et tunisiens contradictoires sur les événements depuis l’élection de Saied en 2019 – et, surtout, après sa suspension du parlement en 2021 – ont semblé signaler lors de la visite un durcissement de l’impasse entre les deux pays, alors que l’administration Biden menace de suspendre l’aide nécessaire et Saied repousse tout soupçon de reproche.

Washington a défendu la démocratie naissante de la Tunisie après l’éviction de l’autocrate Zine el-Abidine Ben Ali, s’efforçant de fournir un soutien politique et économique. Alors que d’autres nations du Printemps arabe sombraient dans le conflit, le chaos ou le régime militaire, la Tunisie s’est imposée comme un point positif. Maintenant, invoquant un renversement démocratique, l’administration Biden a réduit de près de moitié l’aide civile et militaire à la Tunisie dans son budget de l’exercice 2023.

Sarah Yerkes, une ancienne responsable américaine qui étudie la Tunisie au Carnegie Endowment for International Peace, a déclaré que les espoirs de Saied que le vote prévu pour ce week-end, qui élira un organe législatif pour remplacer le parlement qu’il a suspendu, mettraient fin aux tensions avec Washington étaient peu susceptibles de confirmer. Les responsables américains se sont déjà plaints des mesures visant à affaiblir les pouvoirs législatifs, à modifier la procédure électorale et à remanier l’organe électoral indépendant du pays.

Source : washingtonpost.com ; traduction translate google

Publicité