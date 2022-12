PLUS de VINGT TROIS MILLIONS

SPECTATEURS , en FRANCE , Match FRANCE – MAROC , un RECORD … Malgré l appel de BOYCOTT , de ses INTELLOS ! , ANTI … CORRUPTIONS … A. D.

les Intellos Franchy ! Certains ont demandé , durant une longue campagne , de snober le Mondial du Qatar 2022 … Et Hier plus de 23 millions de spectateurs ont suivi , en France , le match tant électrique , France Maroc … Presque un record absolu de l Histoire des télévisions françaises , depuis 2006 , , et sans y ajouter BeIN , et autres tv étrangères . Une audience , à faire rêver les Papes , et Présidents chinois ou américains ….

Les intellos français , ont évoqué pour boycotter , divers tares , dont souffre le très riche Qatar , pays organisateur … Faut il , dans ces cas condamner d avantage , les corrompus ou les corrupteurs ? Peu d heures et de jours avant ce exceptionnel France-Maroc , qui a mis en transes quelques racistes , dont le fameux Zemmour , trois grosses affaires de corruptions ont ému …la France et l Europe

1 ) Sarkozy , ancien Président de France , condamné , à 3 ans de prison avec sursis , pour une affaire de corruption plus connue sous le vocable du téléphone de « Paul Bismuth « . Sarkozy ? , n est il pas de ceux qui ont donné le coup de pouce à l organisation de la Coupe du Monde au Qatar , contre Rafales et PSG ?

2 ) Énorme scandale au Parlement Européen . Des sommes colossales en liasses découverts dans quelques domiciles de ses membres , y compris une Vice Présidence de ce Parlement de la Vertu . La Vice , ex gloire de la télé grecque , continue à nier , évidence ,que l argent , , valises , soit venu du …Qatar .

Ces mêmes valises qui ont servir à polluer la Tunisie , et qui , Printemps Arabe , ont enrichi à gogo En Nahdha , et ont élevé RG en nabab …

3 ) Jamais 2 sans 3 , Laporte , Président de la Fédération Française du Rugby , et un autre , ponte , mécène , multi millionnaire , ont eux aussi écopé de 2 ans de prison , sursis , pour autres affaires de corruption . Et cela , a la « vieille « de l organisation , 2023 , en France ´ du Championnat du monde de Rugby , sport qui fut longtemps ,considéré comme plus propre que le football …

Naguère , la mode , ou morale , médiatiques , veulent que l on condamne d avantage les corrompus , que les corrupteurs , s agissant des affaires touchant les États . J ´ en sais pas mal de « choses « …De nos jours , les modes évoluent , et les plus visés sont les corrupteurs ,Et le dernier , à devenir « Champion du Monde « dixit le Canard Enchaîné , d hier , c est le Qatar …

Sauf que la morale , de plus en plus , trop de mondes s en footent ! , quand il s agit de victoires nationalistes , patriotiques . Hier , après la Victoire , a grosses émotions , incertitudes jusque à la 80 minutes , de la France contre le Maroc , héros global du Mondial ,les français sont rentrés , en transes , en délires , dans leur vestiaire . Sautillants , chantants , a s egoser . Et parmi eux ,heureux , comme un Prince d Arabie , cravate laissée aux …vestiaires Macron , le President de France , en personne , venu d un jet d Avion , encourager … Lui aussi , circonstances obligent , fan de foot , et regains politiques .

Au lendemain , de ce France-Maroc , match du dernier Carré d Or , les intellectuels , à nos regrets ,paraissent plus battus que les Marocains ! AD

Najet Chahdoura GharbiYaatik elf saha comme cest bien analysé franchement on se regale avec vous rabi ykhallik !

comme cest bien analysé franchement on se regale avec vous rabi ykhallik ! Salem SabbaghSans la moindre intention de chercher des excuses ou d’atténuer « nos défaites « , les grands vainqueurs ne sont pas UNIQUEMENT ceux que l’on croit :-Un PAYS ARABE organisateur(avec une infrastructure flamboyante,une organisation pleinement réussie malgré de vains efforts pour faire échouer ou ternir cette œuvre grandiose)- L’ élan spontané d’une véritable SOLIDARITÉ ARABE profondément ressentie et clamée ,tous Pays Arabes confondus .-Le drapeau palestinien brandi à plusieurs reprises devant les spectateurs du monde entier pour rappeler la plus grande injustice du 20 ieme siècle.-Des équipes tunisienne et marocaine qui ont fait des étincelles,chacune à sa manière .Tous ces pointsrestent autant d’acquis et de sources de fierté pour TOUS ! J’aime Répondre 2 h Modifié

Slah PachaMerci khouya Abdelaziz nous vivons un monde qui se cherche nouveaux repères qui conduisent à nouvelle colonisation sur les dos de ceux qui se prêtent du dos. préte. Merci et bonne bonne soirée J’aime Répondre 1 h

Lamine KallalIls reviendront à la charge si besoin est J’aime Répondre 1 h



