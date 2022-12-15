لماذا تقدموا و تأخرنا: د.أحمد القديدي

نفس السؤال طرحه المصلحون العرب منذ 170 عاما و ما نزال نطرحه الى اليوم 2022 حتى نجد جوابا شافيا لهذه الحيرة ذات الأبعاد الحضارية لأن التخلف ليس قدرا بل مسألة إرادة وعي و إرادة فلنحلل معا أسباب طرحنا المستمر لنفس السؤال

من تداعيات زلزال الحادي عشر من سبتمبر الماضي علر الفكر العربي أننا بدأنا نرى و نسمع في وسائل إعلامنا القليلة المتمتعة بسقف مرتفع نسبيا من طلاقة التفكير أصواتا و أصداء جريئة تضع واقعنا موضع النظر و التحليل و تقترح العلاج المفيد و الاستعجالي للتردي الراهن. و لعل من رحمة الله بنا أن وهبنا محنة تاريخية تهز أركان القديم البالي من الأفكار المعلبة الجاهزة و تعيد ترتيب الأولويات العربية قبل فوات الأوان. و زادت الأحداث العالمية على محنتنا العربية فأضافت الأمثال التي يضربها التاريخ المعاصر لنا عسانا نعتبر، مثل ما جاءنا من الاتحاد الأوروبي و هو يدخل بثلاثمائة مليون مواطن أوروبي عصر العملة الموحدة ( اليورو) بشجاعة و حماسة و تخطيط ، رغم ان هذه الشعوب تتكلم 12 لغة وطنية و لرغم ان هذه الشعوب تتكلم 12 لغة وطنية و لها 12 عملة نقدية و تعتنق مذاهب و أديانا شتى و تاريخها مشحون بالبغضاء من جراء ثلاث حروب أوروبية عالمية في ظرف قرن واحد: 1870 ـ 1914 ـ 1945 . و لم يكن ذلك ممكنا لولا تمسك الشعوب الأوروبية على مدى خمسين عاما بنعمة العقل و نعمة الديمقراطية. و هاتان النعمتان هما اللتان أتاحتا دول المؤسسات الراسخة و التداول السلمي على السلطة و التنازل عن مظاهر السيادة الوطنية لصالح السيادة الإقليمية الموحدة و قبول الاختلاف في الرأي كأمر عادي بل ضروري للنهضة بالمجتمعات من خلال وسائل التعبير الشرعية التي يرعاها قانون عادل و غير مسيس. هكذا توحدت أوروبا وتفرقنا نحن، و لنذكر بداية الستينيات حين كانت ثلاثة شعوب أوروبية هي أسبانيا و البرتغال و اليونان ترزح تحت نير دكتاتوريات حيث كان الجنرال فرانكو يحكم أسبانيا بيد من حدبد و كان الجنرال سالازار يحكم البرتغال خارج اطار المؤسسات الدستورية و كان العقداء (الكولونالات) يسيطرون على السلطة في اليونان بعد الاطاحة بالملك. و اجتمعت أوروبا كلها في خطة سياسية و إعلامية و ثقافية لتخليص هذه الشعوب الثلاثة من وصمة الدكتاتورية، فاعتلى الملك خوان كارلوس عرش أسبانيا و أدخل بلاده إلى خريطة الديمقراطية و قامت ثورة برتغالية مباركة على الدكتاتور سالازار و جاءت بالاشتراكي الديمقراطي ماريو سواريس إلى الحكم كما وقع أول انقلاب مدني على العسكر اليونانيين لتحل محلهم جمهورية ديمقراطية. و بدأت أوروبا تلحق هذه الدول الثلاث بمنظومة الاقتصاد الحر و السوق الأوروبية المشتركة و هبت ريح الحريات على كل أوروبا إلى درجة التأثير القوي و النافع على دول أوروبا الشرقية التي كانت تحت تأثير الاتحاد السوفييتي، فأصابتها عدوى الحريات و تحررت و انفتح لها باب الاتحاد الأوروبي الذي سيتحول من خمسة عشر عضوا إلى سبعة و عشرين

خلال السنوات القادمة، تضم 600 مليون مواطن و تطمح إلى أن يكون اتحادها ـ أي الاتحاد الأوروبي ـ أقوى دولة على وجه الأرض اقتصاديا و ثقافيا .. و ربما سياسيا و عسكريا في حالة تدهور حالة الحضارة الأمريكية و انحسار هذه الدولة العظمى » الواحدة » إلى حدودها التاريخية القديمة قبل انفرادها بالعظمة

و على ضوء هذه العبر التي قال عنها الإمام علي كرم الله وجهه: ما أكثر العبر و ما أقل الاعتبار ـ على ضوئها الساطع لابد أن نفكر و نستعمل البصيرة إلى جانب البصر. كما فعلت أوروبا حيث أجمعت ـ بالانتخاب ـ على اختيار الرئيس الفرنسي الأسبق فاليري جسكار دستان رئيسا لفريق من المفكرين و المخططين و الساسة الأوروبيين بقصد إعداد مشروع دستور أوروبي موحد و مؤسسات دستورية أوروبية موحدة حتى يقطع الاتحاد خط الرجعة إلى الوراء .. و ينطلق نحو صناعة التاريخ. فهل كتب علينا نحن العرب ان نظل خارج منطق التاريخ خائفين مترددين أمام موجات التغيير القادمة، نُصرَ على أن نحرس بوابات قلاعنا القديمة المتهالكة خوف الهواء النقي. و هل نحن أيتام حضارة أو لقطاء تاريخ حتى تهملنا الحضارة و يجافينا التاريخ.. لا بل علينا ان نعيد قراءة تراثنا المجيد بعيون أخرى حسب فقه الأولويات و المقاصد فنلغي من برامجنا التربوية و أدبياتنا مظاهر التكفير و العنف و الغاء الآخر لندرس روائع الفكر العربي الإسلامي المتحرر بفضيلة العقل.. أي نعوض التكفير بالتفكير. و كم عانينا من خزي التكفير الديني و السياسي فأعلن البعض ان البعض الآخر خارج من الملَة أو مارق عن الدين أو صائد في الماء العكر أو في قلبه مرض أو تحركه أياد خفية.. إلى آخر هذه المصطلحات التي كانت أدوات قمع و إلغاء و سجن و نفي و مشانق. و بالطبع في ظل بعض مظاهر القمع الرسمي ولدت حركات العنف الديني و السياسي حين أوصدت أبواب التعبير السلمي عن رأي مخالف أو نصيحة صادقة أو إسهام شريف في اطار المواطنة.. و فتح الغرب أبوابه للمنفيين و منهم المصلح و المسيء و منهم المعتدل و المتطرف و منهم المهتدي و الضال، حتى ضج الغرب بإيواء تناقضاتنا العربية و صراعاتنا الداخلية و كوارثنا العقائدية عوض أن نقوم بمواجهتها و حلها داخليا و في منظومة شفافة من الديمقراطية و الشورى و دولة القانون. أما إذا ما ضللنا الطريق و ركبنا موجة المنطق العولمي الجائر المنادي جهرا بالتخلي عن الهوية الإسلامية و اعتبار الحركات المقاومة للاستعمار و الاحتلال حركات إرهابية فإننا سنأتي جرما حضاريا كبيرا. يجب ان نختلف اختلافا جوهريا عن الرؤية الغربية العنصرية التي تعتبر مقتل الوزير الإسرائيلي زائيفي جريمة إرهابية و مقتل الزعيم الفلسطيني أبو علي مصطفى عملا مشروعا لمقاومة الإرهاب، أو التي تعتبر الهجوم على البرجين عملا إرهابيا ـ و هو كذلك بلا شك ـ و قتل 650 ضحية في قلعة خانجي بأفغانستان عملا بطوليا طبيعيا لمقاومة الارهاب ـ و هو ليس كذلك على الاطلاق ـ و بالموازاة مع التعلق بأصول الهوية، علينا الانفتاح على العصر بثقة في النفس و في القيم و بشجاعة على إعادة النظر في منطلقات ثقافتنا و إعلامنا و غايات مجتمعاتنا و جذور حضارتنا حتى يعود لحضارتنا

إشراقها و توهجها و إسهامها الحي في الحضارة الإنسانية كما كانت في عصورها الذهبية

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