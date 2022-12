Abdelaziz Dahmani: HAMADI BOUSBIA, ADIEU, l AMI de JEUNESSE

HAMADI BOUSBIA , ADIEU , l AMI de JEUNESSE , et du PARTAGE d UN BOL de LABLABI ,chez OULD HANIFA , BAB JEDID … A.D.

,Une lecture tardive , sur Facebook , de Raoul Khalsi , vient de m apprendre le récent décès , de Hamadi BOUSBIA . J ai de la peine . Je vous épargne sa élogieuse biographie , du Banquier qui s est hissé à l un des sommets de la Banque Centrale de Tunisie , du Mécène , ou du Businessman , homme d affaires , et qui a la tête du Groupe SFBT , est devenu un incontournable de l Économie tunisienne …Je ne garde de lui , que les qualités , réellement humaines , solidaires , et aides discrètes …

De son monde à lui , jonglant avec des bilans , des millions ,ou des milliards , je ne connais que si peu de choses . Quand ai je connu , première fois le jeune Hamadi , je ne me souviens plus ! Mais certain , avons partagé , une fois a Bab Jedid , un bol de lablabi , chez Ould Hanifa . Et c est lui qui me l a rappelé . Nos premières rencontres datent , voilà , plus de …70 ans . La première ? Chez Mohsen ? . Nous avons le même âge . 1934 . Il s est éteint , donc , la semaine dernière , , a 88 ans . Jeunes , nous avions la même passion , presque primaire , dévorante : le Club Africain … Et nombreuses fois , il m a dit m avoir vu jouer , depuis les terrains de terres battues de Gambetta , au Stade Géo André , devenu Chedly Zouiten … Puis chacun , a pris son chemin , lui , celui de la Gloire , de la Prospérité , du Sérieux des affaires , et des Taxes qui permettent aux pays d avoir des budgets de Vies ou de survies .. Moi , de ne posséder aucune fortune , sauf un stylo , bon marché …

Hamadi Bousbia , on peut rester 4 ou 6 ans , sans se voir , ou même sans se téléphoner , ou sans s ´ envoyer une Carte de Vœux . Mais chaque fois ou le chemin du hasard nous met ensemble , c ´ est fougueuses embrassades , accolades , rires aux éclats . Oui , heureux , et faims de se retrouver . Et le Monsieur , cultive l humour avec une réelle élégance de l esprit et du cœur .

Fin Années « 80 « ou début « 90 « , je le vois , hasard , Rue Pierre Charron , à Paris . Je venais de quitter Abdessalem O . Si Hamadi , m invite à prendre café . Au Le Victoria ? . Voila , nous attablés , qu’ il me reproche , au delà de l amitié de nos jeunesses , de ne passer , jamais , le voir . Et moi de le narguer : « Dois je m inscrire , en liste d attentes , comme sur les vols complets ? , tellement tu es recherché , courtisé « . Lui : « Moi , au moins , je te lis assez régulièrement … Ping Ping … « . Par ma part , il suffit d aller au café bar du Shilling , côté , l une des Portes du Belvédère de Tunis , voir des consommateurs de bière , commander des caisses , de 24 bouteilles , pour me rassurer …que le pays , et ta boîte vont bien . Voilà , son visage devenant sérieux : « Tu crois que cela me fait plaisir ? « La prospérité , a parfois des revers secrets .

Discussion , franche , amicale , sans aucune restreinte de libertés .

« Si Hamadi , toi qui a le Club Africain , dans les tripes , comment se fait il que ces dernières années , a croire les discussions du Saf Saf , ou Kahwa El Alia , que tu accordes beaucoup plus d aides , en millions , a l Espérance , qu au Club Africain . [ , pour les non initiés , deux prestigieux Clubs tunisois , frères ennemis , chacun avec des palmarès glorieux , des supporters en centaines de milliers , et qui de nos jours , 2022 , sont devenus plus que centenaires .. ]

A ma question , il a répondu : « Zouzou , la , tu tires , à côté de la barre ! IL est temps que tu rentres , en Tunisie , dans ton Cher Marsa , te replonger , dans la réalité , parfois amère , connaître , les dessous des affaires et des mic macs . Oui je donne sûrement plus d argents , a l un qu a l autre . Cela vaut mieux , que le suicide , et ne rien donner à celui , que j aime . C est comme les affaires , ou les mariages de Cœur et de Raison . Tout se fait par pressions , exigences , et mêmes menaces . S exécuter , ou disparaître . « … Nous sommes , cette rencontre , dans les trois ou quatre premières années de Ben Ali … Années qui de fil en aiguilles , ont conduit à la prospérité , parfois malsaine , puis … au débâcle d un « Printemps « devenu malsain , a nos jours . Et la bière , n a jamais été autant consommé , que durant les années saintement islamiques de l Imam Ghannouchi !

Il fallait se quitter , lui , Si Hamadi : « appelle moi , ou passe me voir , je suis souvent au Café El Alia «

Je l ai revu , rarement , et il m a semblé , comme un gladiateur , qui tirait à force de bras un wagon , pleins de gens venu chercher aides , secours , subventions . Et difficile de différencier entre eux , le réel besoin , du parasite profiteur …

Quel magnifique livre , Hamadi Bousbia , nous aurait laissé , si lui même aurait écrit , ce qu il a connu , vécu … Dans un austère Coffre fort , devant lequel , certains se prosternent , on peut y trouver un réel Cœur en Or . Se reverra t on encore ? Paix à sa généreuse Âme .

AD

