بونو وكثير من أسماء العائلات الموريسكية القديمة:عفيف بن حميدة

HISTOIRE.TNتاريخ تونس · هل تعلم أن عائلة بونو ذات أصل أندلسي موريسكي من المسلمين المُبعدين من الأندلس بعد سقوط غرناطة وتوجد عائلات مغربية كثيرة لا زالت تحمل ألقابها الأصلية الأندلسية(هم غالبا من القوط الغربيين الذين أسلموا بعد الفتح الإسلامي وأصولهم غير عربية)
توجد عائلات أخرى تحمل أسماء إيبيرية وغيرها الكثير من أسماء العائلات الأندلسية المسلمة عربية وغير عربية والتي تعيش حاليا بالمغرب والجزائر وتونس وليبيا وبعض الدول الأخرى والتي أبعدت من الأندلس هذه لائحة لأسماء بعض العائلات الأندلسية (على سبيل المثال لا الحصر):الإبريني – الأرجبي – الأندرشي – العبدلاوي معن – الفاسي الفهري – بن سودة – الخصاصي – الأندلسي – الإشبيلي – ابن سليمان الغرناطي – الباجي – البرجي -البلجي – القرموني – الأطريري – القمارشي – البلنسي – البيجري – البيري – الجرندي – الرندي – النريدة – الطرياني – الطيطلي – المارسي – اللوشي – الليريني – و الماروري – المالقي – المرسي – الشقوري – القرطبي – الشاطبي – الشرفي – صالاج – برادة -أبريل- أجانة- باينة- قنديلة- قريون/كريون- قشْتيلو- فنيش- اللوشي- لوقش- مندوصة – مرينو- مولاطو- مرسية- بيرس/بيريس- الرندة- صالص- الصوردو- الطريس- اللبادي- البَلِنْسيانو- بركاش- بيرة – عبدون- عاشور- اقانيا- بلافريج- بركاش- باينة – بلكاهية – بنعبد الله – بنعمرو- بنقدور- بتمنديل- بنطوجة- بندهاك- بنسيف- بندورو- بنطاهر- بربيش- برادو- بسير-بزار- بزازة- بلانكو -بلانكو (الأبيض)- بونو- بوجندار- شكالانط- الشكتري- دعنون- ضاكة- دياس- دينيا- دومينكو- الدقاق- الدك- البعودي- الحداد- العافي او الحافي- العمري او الحمري – العماني- القصري- القسطالي- المالكي- المدور-المراس- المسناوي- الغرناطي- اليابوري- اللوشي- السنسياض- الزط- فرشادو- فنجيرو- فوريش – فرج- كديرة- جبرو- حيرو- جوريو- كنطرون- كراكشو- قريون- كيليطو- قورة-كريم- الكويندي- لاميرو- لازارو- لوباريس- مارسيل- متجنوش-بيركو- مدون- مورينو-مولاطو- ملين- بالامينو- بيريس- بيرو- بالامبو- غنام- الرفاعي- الرينكا- الركيك- الروندة- الرندي- رودياس- شنتياك- سباطة- سرون- تكو- تمورو- طيفور- تيليو- تيكيطو-طريدانو- تويرتو- او الزهرة- الزبدي- زطوط – شماعو- زنيبر باسو- بردلة – البسة – التماو- تيميرو – الطرون – اللب- اللرول- المنطرش- فنجيرو- الغندوش- قزمان- قلمون- سنكليو-الأحمر – الأبار-الأزرق و الأموي – ابن الأمين – البلاج – البزار – البواب – البيار- البيطار – الجنان – الدراج -ابن عزمون – ابن شقرون – ابن حيون – ابن جلونو- ابن المليح – الكوي – المدجن – الكاتب – الغرسيس – ابن فرحون – ابن وعدون.المصدر (كتاب انبعاث الإسلام في الأندلس )لمؤلفه على بن المنتصر الكتاني رحمة الله عليه