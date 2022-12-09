سعد العبسي….كما عرفته: أحمد المناعي



انتقل إلى جوار خالقه الأخ والصديق سعد العبسي المناضل الوطني الجزائري. تغمده الله بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته و عزائي لعائلته وأصدقائه ورفاقه في باريس ومدينة الواد وفي كامل التراب الجزائري..

وقد ولد المرحوم سنة 1928 بواحة الواد على الحدود التونسية- الجزائرية وناضل منذ صباه في صفوف « حزب الشعب الجزائري- حركة انتصار الحريات الديمقراطية » الذي أسسه الزعيم مصالي الحاج ثم التحق بجبهة التحرير الوطني الجزائرية حيث أصبح المسؤول عن فدرالية فرنسا بداية من سنة 1957.

وبعد استقلال الجزائرأصبح عضواللجنة المركزية لجبهة التحرير في سنة 1964. وبعد الإطاحة بالرئيس أحمد بن بللة سنة 1965 استقر في فرنسا وبدأ مرحلة جديدة من النضال السياسي والأجتماعي ومن أجل فلسطين مع معارضين جزائريين أمثال أحمد محصاص (الأسم الحربي علي) ومحمد بودية الذي اغتالته المخابرات الصهيونية يوم 28 جوان 1973 في باريس.

تعرفت عليه

شخصيا تعرفت على المرحوم سعد في ربيع سنة 1969 خلال بحث ميداني في الأحياء القصديرية لضاحية باريس لفائدة مركز دراسات اجتماعية+ تابع لوزارة التجهيز الفرنسية .. وقد دعاني مرة أنا وزوجتي مليكة الى بيته في « جونوفلي » لمساعدته على ترجمة القانون الأساسي لجمعية كان يريد تأسيسها « للدفاع عن الرئيس أحمد بن بللة والمطالبة بأطلاق سراحه ».وكان معه يومها تونسي لا أعرف اسمه ولكني تذكرت أين ومتى لا قيته.

+ Centre de Gérontologie Sociale

العفيف الأخضر:

الرجل الذي قدمه لي صديقي وعرفه باسمه- العفيف الأخضر- سبق لي أن قابلته في عاصمة الجزائر سنة 1965. كنت أمام عارضة مكتبة عربية كبيرة على ملك مصريين بنهج العربي بن مهيدي وكان من بين الكتب المعروضة مصحف أنيق ضخم وجاء هذا الرجل ومعه صديقه وما أن رأى المصحف حتى قالّ لرفيقه » هذا رأسمال المسلمين » في إشارة لكتاب « الرأسمال » لكارل ماركس.

شعرت بصدمة كبيرة ولكني لم أرد عليه فلم يوجه لي كلامه وفكرت طويلا فيما كان يقصده ومعنى قوله.

عودة الى المرحوم

انقطعت عني أخبار سعد العبسي لأكثر من عشرين سنة ناضل فيها في جوار أحمد بن بللة وقد أسس وأدار مجلة البدائل هو والعفيف الأخضر وقد شارك في تأسيس الحركة من أجل الديمقراطية في الجزائر بزعامة بن بللة سنة 1984 والذي لم يعترف به الا سنة 1990.

وقد استأنفت علاقاتي مع المرحوم سعد بداية من سنة 1991 وكنا كثيرا ما نلتقي في مكتبة العراقي قيس العزاوي في نهج كلود برنارد بباريس.

وغاب عني في النصف الثاني من عقد الألفين وقد سعيت للتعرف على مصيره الى حد الشهرالفائت دون جدوى.

بوفاة سعد العبسي تطوى صفحة هامة من تاريخ الجزائر ومن تاريخ الهجرة الجزائرية والمغاربية في فرنسا ومن تاريخ النضال الفلسطيني في أوروبا.

رحمك الله أخي سعد فقد كنت مثالا في النضال الصادق وفي نكران الذات والتواضع.

ملاحظة: زوجتي مليكة تعرفت على المرحوم للوهلة الأولى وما أن رأت صورته وهي التي لم تقابله الا مرة واحدة في سنة 1969. وقد ذكرتني بحادثة بسيطة من أنها حال وصولها الى بيت المرحوم في جنيفيلي تشككت من أنها تركت طنجرة الأرز على الكانون الكهربائي مشعولا …الأمر الذي اضطرها الى الرجوع يسرعة الى البيت..ومن حسن الحظ لم يكن شكها في محله.

Publicité