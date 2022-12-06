كتب: الأستاذ الطاهر بوسمة

بالعودة إلى أصول وجذور المرحوم حمادي بوصبيع الذي وفاه الأجل المحتوم أمس الأحد 4 ديسمبر 2022 نجده واحد من أيها الناس، ولد وتربى في حضن والديه وأدخل للكتاب وحفظ نصيبا من القرآن مثلنا جميعا،

قبل أن يلتحق بالتعليم العمومي ويتدرج فيه للعالي معهد الدراسات العليا ليتخرج في القانون ثم يدخل منشئا بـ البنك المركزي التونسي الذي تأسس على أنقاض البنك التونسي الجزائري بعد استقلال تونس…

لكن من حظه أنه وجد وقتها نخبة من التونسيين كان يقودهم وقتها منصور معلى والهادي نويرة وآخرين لا يقلون وطنية وحماسا…أتذكر أن الرئيس بورقيبة قال في خطاب له كيف تجرأ وقتها وأنشأ الدينار التونسي عوضا عن الفرنك الفرنسي، ولم يكن لتونس ما يكفي من الودائع الكافية لتغطيته، وكيف عوضها بصورة له طبعت على الاوراق المالية المتداولة عندنا متيقنا من ثقة الشعب فيه…

خصال كثيرة

لم تكن طرفة…أردت أن أقدم بها هذه النبذة التي كتبتها ترحما على أحد المساهمين فيه، إنه المرحوم حمادي بوصبيع الذي ودعناه أخيرا وعدّدنا خصاله الكثيرة التي لم أكن مؤهلا للتذكير بها كلها لانها تتجاوزنا جميعا وتطال ميادين اخرى عديدة منها الرياضة التي كان من عشّاقها، وممن ترأس فيها النادي الافريقي تلك الجمعية العريقة والمدرسة التي مازال أكثر التونسيين يحنون إليها.

لم يكن المعني بالحديث صاحب مال أو أعمال، ولكنه بعدما أُنهيت مهامه في البنك المركزي الذي تحمّل فيها أعلى المراتب، فضّل الدخول للأعمال الخاصة بقوة، فبرع فيها وأعاد الحياة إلى شركة المشروبات الغازية وزادها إشعاعا في ميادين الإعمار والمياه المعدنية والمضاربة في السوق المالية.

لقد جعل من تلك الشركة وتوابعها إمبراطورية تشع عربيا وإفريقيا وتُقصد من قبل المستثمرين، كانت له اليد السحرية التي تحوّل الحديد الى ذهب ونجح في كل من الشركات المُفلسة المعروضة للبيع بالمزاد، ومنها شركة ‘بيبسي كولا’ وشركة ‘ستيل’ للحليب وشركات المياه المعدنية: صافية وأقطر وعين قارسي وطوّرها، فباتت ميدانا لتزويد المواطنين ومورد رزق للعاملين فيها…

لم يأخذ معه شيئا للقبر الذي يرقد الآن فيه انتظارا لجزاء الله الذي ننتظره جميعا.

لقاء الأحبّة

إذا قدرت أن أكتب عن المرحوم هذه الخاطرة تكريما لروحه الزكية ووفاء للصداقة التي جمعتني به شخصيا لسنين، وخاصة في زمن انتقالي للعاصمة واستقراري بالعمل فيها كمحام، منذ أكثر من أربعين عاما، وكنا نلتقي يوميا بعد الظهر لساعتين بنزل افريكا أو صباحا في أيام الآحاد بنزل أبو نواس قبل ان يغلق أبوابه للتجديد او بنزل هيلتون قبل أن يغير اسمه الى نزل شيراتون، ولم يمنعنا من ذلك الا الوباء اللعين (كورونا)الذي تسلط علينا وفرّقنا وحرمنا لاشهر عديدة لم تمهل المتحدث عنه اليوم وسبقه الرئيس حسن الممي والاستاذ سمير العنابي عليهم رحمة من الله جميعا…

كنّا نخبة من الأحبّة جمعتنا صداقة بريئة اخذ منا الموت عددا من السابقين وفيهم حسان بلخوجة وحسن الجوادي ورضا بن علي ومحمد بن اسماعيل وعبد الرحمان الهيلة وغيرهم ممن كانوا يأتون من حين لحين…

لم يبق منّا إلى اليوم الذي أكتب فيه هذه المرثية إلا: الشاذلي بن يونس، منير بن ميلاد وعبد الرزاق الادب ورجا فرحات وعَبَد السلام القلال الذي كان يتردد علينا من حين لحين مثل غيره من المارين وكاتب هذه السطور الذي قدر أن من واجبه التذكير بهم جميعا، متمنيا لهم الصحة والعافية والصبر على فراق السابقين واخرهم حمادي بوصبيع المتحدث عنه بهذه التدوينة، وانا لله وانا اليه راجعون… تونس في 5 ديسمبر 2022

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