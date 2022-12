Ahmed Manai: Hommage à Maître Ali Yahia Abdennour.

Le message de Ahmed Manai

A L’Attention de l équipe dirigeante de Alkarama

Fondation ALKARAMA- Genève

Cher ami Abbasi, chers tous,



Je félicite et je remercie vivement l’équipe dirigeante de la Fondation Alkarama, d’avoir fait le bon choix et pensé à décerner l’Alkarama Award 2009 à Maître Ali Yahia Abdennour.



Ce vénérable sage, qui a fait de la cause de la dignité humaine son sacerdoce, défendu depuis des décennies, en Algérie, dans notre espace maghrébin et au-delà, les droits de l’homme, les droits de tous les hommes, sans distinction aucune, avec un immense courage, une constance déconcertante, une honnêteté exemplaire et une compétence incontestable. Avec la modestie en plus.

Pour ceux, dont je suis, que l’œuvre et le combat exemplaires de l’homme et du militant ont profondément marqué, depuis deux décennies, Ali Yahia Abdennour est le Maître auquel ils vouent une indéfectible fidélité. Parions que sa vision de la dignité humaine « clef de voûte de la société », tracera la voie des luttes à venir pour les générations futures.



Tous les militants des droits de l’homme, grands et petits, mais surtout toutes les victimes des violations de toutes sortes, qui ont profondément souffert, tout au long des années 1990, de l’ostracisme, de l’exclusion et du sectarisme des grandes chapelles des DH, sont reconnaissants à Maître Abdennour, mais aussi à feu Maître Mahmoud Khalili et d’autres, d’avoir usé de tout leur prestige et de leur grande autorité morale pour mettre à nu et casser la logique des éradicateurs.

Enfin, un vibrant hommage au Lauréat de l’Alkarama Award 2009, une pensée à la mémoire de notre frère et ami Maître Mahmoud Khalili qui nous a quittés il y aura bientôt sept ans, mes plus vifs remerciements à l’ensemble de l’équipe dirigeante de la Fondation Alkarama et surtout aux amis Abbas Aroua et Rachid Mesli, d’avoir pensé à m’inviter à cette cérémonie à laquelle je ne peux assister, à mon grand regret, pour des raisons de santé.

En fidèle amitié

Ahmed Manai

