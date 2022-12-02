المرحوم محمد الطالبي…كما عرفته: أحمد المناعي

يوم اتصلت بالأستاذ محمد الطالبي في بداية السنة الجامعية 1975كنت أعرف عنه أنه مؤرخ كبير متخصص في تاريخ شمال افريقيا وأنه مفكر مسلم ينتمي الى قلة قليلة من المفكرين الذين دخلوا في حوار رسمي مع المسيحيين وأنه مدير لمجلة » الكراسات التونسية » وهي مجلة انسانيات تنشر المساهمات القيمة باللغات العربية والفرنسية والانجليزية.

حوار الطالبي مع المسيحيين وان كنت لا أعرف عنه كثيرا قربني اليه. فقد كنت شخصيا من دعاته وأذكر أني بدأته في منتصف الستينات مع الطلبة المسيحيين المنضوين في صلب جمعية الطلبة المسيحيين في جامعة نانصي بشرق فرنسا. وقد أسست جمعية مسلمي شرقي فرنسا في يوم عيد الأضحى لسنة 1966 على منوالهم كمنظمة طلابية اجتماعية لمساعدة الجالية المسلمة والجزائرية بالخصوص. على كل مستواي الفقهي والديني عموما المتواضع جدا جنبني الدخول في القضايا النظرية في هذا الحوار.

والحقيقة أن صفته الأخيرة هي التي كانت تهمني أكثر من غيرها. فقد كنت وقتها في سنتي الثانية مدرسا في جامعة قسنطينة بالجزائر وهي جامعة ناشئة حديثة لا تزال في طور البناء وتفتقر الى التقاليد والأعراف الجامعية. لم يكن يوجد في جامعة قسنطينة الى جانب الإدارة المتعثرة الا طاقم تدريس متنوع ومتعدد لم يجد انسجامه بعد يؤدي مهمته التعليمية في ظروف في منتهى الصعوبة. في تلك السنة جاء الى الجامعة مدرسان تونسيان وهربا بعد أسبوع وهما – محمد الحبيب الماجري(توفي يوم 24 فيفري 2009) وعبد الجليل التميمي.

وقد زرته في تلك الفترة في كلية الآداب 9 أفريل لأجل البحث عن إمكانية نشر بحوث ودراسات البعض من طلبتي في مجلة » الكراسات التونسية » وبدا تعاون بين الجامعتين. وقد رحب بي الطالبي كما رحب بالفكرة وذكرني بالشروط العلمية اللزمة لتقبل مساهمات طلبتي وهو ما كنت أعرفه.

في نهاية 1978 طلب مني راشد الغنوشي أن أقدمه الى الطالبي وكان ذلك. استقبلنا الرجل في بيته بحفاوة كبيرة وتبين أن غاية الغنوشي هي دعوته لألقاء محاضرة في أحد المساجد عن الأحباس في تونس فرفض رحمه الله. لم أكن أعرف غاية الغنوشي من تحريك قضية حسمت منذ الاستقلال …. الحبيب تنقور-

لم يتيسر لي تجسيد هذا المطمح ولكن علاقاتي بالطالبي استمرت ثم تطورت الى حد تأسيس فرع تونسي « لمنظمة الأسلام والغرب الدولية ». فقد كان الطالبي أحد مؤسسيها في جنيف سنة 1981. وقد رحب بالفكرة ووعد بالدخول فيها هو والاستاذة فاطمة الحداد أستاذة الفلسفة وأوكل لي إيجاد الثلاثة عناصر الباقية اللزمة لأنشاء الجمعية.

أمكن لنا تأسيس مكتب الجمعية بسرعة وكان على النحو التالي: الرئيس محمد الطالبي والمرحومة فاطمة الحداد أمينة مال وأحمد المناعي كاتب عام وقد جئت بصالح منصور وعبد المجيد النجار كعضوين. أما صالح منصور فقد كان صديقا منذ نهاية الستينات في باريس وعبد المجيد النجار عرفته منتصف السبعينات وهو زيتوني التكوين والعمل. وقد رحب الطالبي بهذا الاختيار وأن يكون معنا زيتونيا.

لم نكمل مشوار التأسيس الى نهايته لأني دعيت للعمل في المغرب في تلك السنة لكن استطعنا أنا والأستاذ الطالبي حضور مؤتمر المنظمة الذي استضافه الفرع الفرنسي في اليونسكو في باريس. وقد فاجأت الجميع عندما أثرت قضية المساجين الإسلاميين في تونس.

منظمة ألإسلام والغرب هي منظمة دولية تأسست في جنيف سنة 1980 وضمت اكثر من60 شخصية علمية وفكرية وسياسية من العالمين الإسلامي والغربي. وكان هناك ياباني من المؤسسين عبر عن انزعاجه من أن يكون غريب عن كلا العالمين ..

عملي في المغرب ثم في افريقيا الشرقية ثم استقراري في فرنسا بداية من سنة 1991 قطعني عن الأستاذ الطالبي واستمر ذلك لحوالي عشرين سنة لكنني كنت أتابع عن بعد أعماله الفكرية ومنشوراته وتجربته في اللجنة الثقافية الوطنية وظروف اقالته منها

في نهاية سنة1998كان الطالبي ضمن المجموعة القليلة من المثقفين والناشطين والحقوقيين التي أسست مجلس الحريات وقد رأيت في ذلك شجاعة كبيرة من رجل في عمره. وقد قيل لي أنه تولى مصاريفا كثيرة وساعد ماليا أحد الأعضاء المؤسسين.

في بداية شهر مارس 1999 نشر محمد الطالبي مقالا في صحيفة الحياة اللندنية بعنوان: « حرية التعبير ومسؤولية المثقف المسلم » نادرا ما قرأت مثيلا له في عمقه وقد عزمت على ترجمته للفرنسية وتم لي ذلك وقد لاقت الترجمة نجاحا كبيرا حيث أن الصحافة الجزائرية وبالخصوص صحيفة «يومية وهران » بالفرنسية نشرته كاملا وعلى أيام.

في اليوم التالي لصدور هذا المقال في صحيفة الحياة نظم كمال الجندوبي –باريس- ندوة دعي لها هشام جعيط. كانت المرة الأولى التي ألتقي فيها بهشام جعيط. وقد رحب بي وأثنى علي نشري كتابي في سنة 1995 …. وبعد محاضرته بدأت المناقشات وكنت أول من تدخل...

تدخلت لأساند ما ذهب اليه في محاضرته وفعلت ذلك بالاعتماد على بعض ما جاء في مقال الطالبي. لم أكد أذكر الطالبي ومقاله في صحيفة الحياة حتى انفجر هشام جعيط غضبا وراح يتهجم على الطالبي « وأنه تكلم وساهم في تأسيس مجلس الحريات عندما لم يبق له ما يخسر…وأنه كان طول حياته تابعا وعميلا… ». لم أكن أتصور أن يصدر ذلك عن مفكر بحجم هشام جعيط فقاطعت الندوة وخرجت. وسمعت كمال الجندوبي وجينات اسكندراني يعبران عن نفس الموقف بعد خروجي.

نوفمبر 2002 الأكاديمية الكونية للثقافات

هذه الاكاديمية أسسها « أيلي ويزل » جائزة نوبل للسلام سنة 1992 وتعجبت أن تبعث لي دعوة لندوة في اليونسكو. عندما التقيت محمد الطالبي هناك فهمت أنه هو من أعطى عنواني. حرصت أن أصطحب معي محمد علي العامري وصهره عبد السلام الأسود.

هذه الندوة جاءت بعد سنة من أحداث « نيوارك » ويمكن ان نتصور أجواءها والعداء الواضح للأسلام والمسلمين. عندما تحدث محمد الطالبي وحاول أن يجيب على بعض التساءلات ويصحح بعض المواقف بادر » فرانس أليفي جسبارق » منشط الندوة بسحب الميكروفون من أمامه. يا لها من إهانة. وكان هناك صدى في القاعة فقد تولت المتحدثة باسم ضحايا العنف في الجزائر « زازي صادو » اشعال النار في أجواء مشحونة. كان هناك ما لا يقل عن 400 شخص.

كنت وصاحبي مغتاظين وصاحبنا الطالبي الى نزله وتحادثنا كثيرا وعبر عن رغبته في تأسيس منظمة ….



في عقد الألفين كنا نلتقي كلما جاء الى باريس نظمت له محاضرات وترجمت له أول مقالاته الى صحبفة الحياة في مارس 2002 وعملت معه حديثا تلفزيا مطولا بمناسبة صدور كتابه مفكر حر في الأسلامة

في مارس 2002 صدر كتاب » مفكر حر في الإسلام: مثقف مسلم في تونس بن علي » وقد دعاني الطالبي بهذه المناسبة وصادف أن أعدت قناة الزيتونة برنامجا لتسجيل الحدث وعند لقائي بالمسؤول عن البرنامج- السيد الجزيري- طلب مني أن أتولى الامر باعتبار معرفتي بالطالبي. وفعلا كان ذلك وأنجزت حديثا متميزا في حوالي الساعة…غير أن عقلية عدائية نحوي منعت من بثه.

ازرت الطالبي مرتين بعد رجوعي من المنفى والمرة الأخيرة كانت في 2012. عندما أدخلني الدار ومشينا خطوات في الممشى توقف وسألني ان كنت باقي على علاقة مع راشد الغنوشي؟ ولما أجبته بالنفي قال لي هيا تفضل

رحم الله العلامة الأستاذ محمد الطالبي أستاذي وصديقي.

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