أكيد جدا كان تنظيم مونديال كأس العالم أكثر من تحد وطني و قومي رفعته دولة قطر و أثبتت للعالم بما شهد به العالم من كمال التنسيق و سلامة الفرق و الضيوف و مثالية الأمن المحفوظ للجميع و توفير جميع مرافق الصحة و انسيابية المرور و قيام المترو بدوره في نقل الجماهير الغفيرة دون أي حوادث ازدحام أو تدافع إلى جانب تمسك الدولة القطرية العربية المسلمة بثوابت دينها و عروبتها دون المساس أو الخدش من أي دين أو عرق و بذلك كان المونديال كما وعد حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله عرسا حضاريا جمع و لم يفرق و شعر كل من عاش الحدث و ما يزال يعيشونه بأنهم في أوطانهم لم يغادروها بأعلامها المرفوعة في كل مكان و اعترفوا معتزين باحتضان الشعب القطري لهم و لعائلاتهم و مشاركته إياهم حماسهم و أفراحهم ! هل ما زال صوت نشاز من أصوات التشويه المخطط يجد له سامعين؟ ثم إن النفاق اليميني العنصري الغربي يحاول عبر التمويه واتهام قطر أن ينشغل العالم عن كوارث غربية في التاريخين القديم والحديث و أن ينساها الناس في عمليات تدليس الأحداث حتى يواصل ذلك اليمين الترويج لصورة نموذجية مزيفة لغرب مسيحي متسامح و ملائكي أصبح اليوم و نحن في سنة 2022 أستاذا يلقي دروس حقوق الإنسان و الحيوان و حتى الحشرات على « أمم متخلفة » تكتفي بالسمع و الطاعة! أليست عبارة (الحروب الدينية) هي من إنتاج المسيحية و صراعاتها الطويلة و المريرة بضحاياها التي تجاوزت 10 ملايين و حدثت فيها مذابح شهيرة أخرها عام 1792 عندما أبيد شعب منطقة (الفاندي) الفرنسية (من كتاب الحروب الدينية لطلاب الثانوية) ثم حين وقعت مجاعات في أوروبا أعوام 1090 بسبب أمراض أصابت زراعات القمح إبتكرت الكنيسة طريقة تريح ملوك أوروبا من قطعان المزارعين الجياع فدعا البابا الفرنسي (يوربان الثاني) جميع الأوروبيين في خطاب شهير بكاتدرائية (كليرمون) عام للتحشيد للحروب الصليبية و قدم هذا البابا تلك الحروب كتخليص أكفان السيد المسيح في القدس من أيدي « الكفار » أي المسلمين! ودامت هذه الحملات 200 عاما قتل خلالها 15 مليون من جميع الأديان! ثم عاشت العقلية الصليبية كأشباح وخرافات تحرك النوازع العنصرية الى اليوم حينما نزل مناصران عنصريان الى ملاعب المونديال في قطر يرتديان اللباس الصليبي ويحملان سيفين و طبعا تم طردهما بحزم من قبل الأمن القطري اليقظ! وهل تعملون أن جرائم محاكم التفتيش في الأندلس تظل الى اليوم أفظع عمليات إبادة المسلمين بالحرق و التعذيب و التهجير في التاريخ ؟ أما في التاريخ الحديث فقد شرع نابلبون منذ 1798 في الإعداد لعهد الإستعمار فيما سماه مؤرخوه (الحملة البونابرتية التنويرية لمصر و الشام) و التي دامت 3 سنوات من تقتيل علماء الأزهر و افتعال قضية الهيروغليفيات و أثار الفراعنة وكانت أكبر عملية سرقة للأثار المصرية في التاريخ حيث يوجد تاريخ مصر اليوم في متحف اللوفر أكثر مما يوجد في مصر! أما عن حربين أوروبيتين قيل لنا أنهما عالميتان فحدث ولا حرج فما بين 1914 و1918 تمت أكبر كارثة بشرية امتدت من أوروبا إلى أغلب العالم وقتل الأبرياء فيها بغاز الخرذل (30 مليون ضحية من جنود و نساء و أطفال!) ثم ما بين 1939 و1945 أعادت الأمة المسيحية الكارثة ورحنا نحن العرب و الأفارقة ما بين مجند و مدني بالملايين (حوالي 50 مليون ضحية من القارات الخمسة!) وحين قررت حكومة فرنسا حفر قناة السويس بإدارة (فردينان ليسبس) ذهب أكثر من 20 ألف مصري وشامي و افريقي ضحايا ظروف عمل أقسى مما تتصورون! ثم عام 1900 حين قررت سلطات باريس حفر أنفاق المترو جلبت أيد عاملة من إفريقيا وإيطاليا وبولندا ومات في ثلوج تلك السنوات أكثر من 12000 عامل بائس دون رحمة! وفي الجزائر وحدها تجلت أعنف ممارسات الإبادة مما وصفه الرئيس ماكرون نفسه عام 2019 بكونه كان في مراحل الاستعمار عمليات لا نتردد في نعتها بالجرائم ضد الإنسانية! ونذكر في هذا الصدد بالمعضلة القائمة حول فظائع حرب التحرير و ما قبلها بين الجزائر و فرنسا حيث تكلم الرئيس تبون منذ عامين بلهجة حادة و حاسمة في مؤتمر صحفي مشهود حين خصص الرئيس الجزائري الجزء الثاني من حديثه لمطالبة الدولة الفرنسية بالإعتذار عما ارتكبه الإستعمار من فظائع في الجزائر يبلغ بعضها مستوى الإبادة الجماعية مثل مصرع 45000 مواطن جزائري في مدينة سطيف يوم 8 مايو 1945 مباشرة بعد تحرير فرنسا من الإحتلال النازي الألماني! أو محرقة قبائل أولاد رياح عام 1846حين التجأ 5000 مواطنا مسلما الى جبل بالأطفال والنساء هربا من إرهاب الجيش الفرنسي فأمر الجنرال (بيليسييه) بإضرام النار في الجبل بمن فيه و أطلق الجنود النيران على كل من ينجو من الحريق! ثم طالب الرئيس الجزائري كذلك باعتذار فرنسا عن المليون ونصف ضحية وشهيد أثناء الحرب التحريرية من 56 الى 62 ثم تعويض ضحايا التجارب الذرية الفرنسية في الصحراء الجزائرية منذ 58 الى 61 حين استعمل الجيش الفرنسي مواطنين جزائريين كفئران تجارب لمعرفة تأثير قنابلهم الذرية و مات من مات منهم و بقيت تشويهات العديد منهم الى اليوم. مع التأكيد أن هذا الجيل الفرنسي ومنهم ماكرون ليسوا مسؤولين عما ارتكبه أجدادهم لكن الدولة حسب القانون الدولي والبند 37 من ميثاق الأمم المتحدة تظل مسؤولة عبر الأجيال عما ارتكب باسمها وتحت رايتها.

Publicité