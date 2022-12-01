 حقيقة الخلاف بين حسن الغضباني وراشد الغنوشي:بقلم الاستاذ أنس الشابي

عرفت حسن الغضباني في مَيعة الصبا أيام كنا تلامذة في معهد ابن شرف (الحي الزيتوني سابقا) الذي كان الحصن الأخير لمفهومين حاربهما محمود المسعدي حربا لا هوادة فيها أي العروبة لغة والإسلام ثقافة وقد سعدنا بالدرس صحبة زملاء كثر على نخبة من خيرة الشيوخ الزيتونيين أذكر من بينهم المرحومون محمّد الأخوة ومحمّد سلام ومحمّد بن مبارك وأحمد قاسم، شيوخ تعلمنا منهم اللغة العربية فأدركنا أسرارها ومكنوناتها ودقائقها لأنها الأداة التي بواسطتها يفهم الإنسان النصّ الديني وفق مقتضيات اللغة، كما كان درس التربية الإسلامية ميدانا فسيحا للإبحار في ثنايا الآيات والأحاديث والعقائد والفقه وغير ذلك، أيامها درسنا لدى راشد الغنوشي الشاب القادم من سوريا مادة الفلسفة وأذكر أنه كان يلقي بعض الدروس في أماكن أخرى من بينها مكتب الزعيم بورقيبة في باب سويقة الذي هو في نفس الوقت مقر الشعبة بالمكان.

تمضي الأيام وقد تفرقت بنا السبل لتنقطع علاقتي بسي راشد ولكنها تبقى حيّة مع سي حسن الذي انتقل للدراسة في كلية الحقوق أما أنا فقد توجهت إلى كلية الشريعة وأصول الدين، في تلك الفترة ابتدأ حسن في إلقاء الدروس في المساجد والجوامع وللتاريخ أذكر أنه رغم صغر سنه الذي لم يتجاوز الخامسة والعشرين إلا أنه كان خطيبا مفوّها قادرا على التأثير على جموع المستمعين، وبمرور الوقت أصبحت هذه المحاضرات حديث الناس وطافت تسجيلاتها على الكاستات أرجاء الوطن وأصبح حسن الوجه الإسلامي الذي لا يشقّ له غبار والقادر على حشد الآلاف من الأنصار، تفطنت السلطة إلى هذا القادم الجديد وعن ذلك يقول محمد الصياح: « …أما الغضباني فقد أخبرني أحد الزملاء الذين معي في الحزب وهو سي محمود شرشور الذي كان وقتها مديرا مساعدا للحزب، وهو رجل كبير ومناضل بأنه لمّا كان يحضر اجتماعا للشعبة الدستورية في مدينة تبرسق جاء الغضباني ـ وأظن أنه أصيل المكان ـ وطلب الكلمة ولمّا أعطيت له بدأ يتحدث عن الأخلاق الحميدة واليوم الآخر وكان حسبما وردني فصيحا وبعدما انتهى من كلامه جاء إلى سي محمود وقال له أنتم تتهموننا ولا تعترفون بنا ولا تحبوننا في الحزب، فما كان من سي محمود إلا أن عرض عليه مقابلتي، وخلال المقابلة التي جرت بيننا في دار الحزب ألقى خطابا دام قرابة الساعة أظهر فيه الكثير من الفصاحة وكانت غايته التأثير والإبهار، ولمّا انتهى قلت له بأنه أكد لي الشيء الذي أراد نفيه، ثم شرحت له بأن ما قاله يعني أنه سيكفر البعض من أفراد المجتمع ويعطي للبعض الآخر شهادة في حسن إسلامه وأنه سينصِّب نفسه وصيا على عقائد الناس في الوقت الذي نعرف فيه أن مجتمعنا مسلم وأن ما يدعو للقيام به هو الاستيلاء على العقيدة، ثم نبهته إلى أننا لن نسكت عليهم ولن نتركهم يقومون بذلك »(1) .

ومن الجدير بالملاحظة أن محمد الصياح طوال كتابه لم يتحدّث بتوسّع عن أي من الإسلاميين إلا عن حسن الغضباني وهي شهادة من عارف مسيّس يحسن تقدير الرجال، أما الإعلام فإنه هو الآخر انتبه لِما تحمل الأيام فخصّصت مجلة جون أفريك ثلاثة أعداد كاملة بداية من 14 مارس 1979 إلى 28 مارس 1979 للحديث عن الظاهرة الإسلامية، ورغم أن سهير بلحسن صاحبة الملف تحدثت مع غير حسن الغضباني كراشد الغنوشي وصلاح الدين الجورشي وعبد الفتاح مورو إلا أنها أفردته بالعناية سواء بالنقل الموسّع لتصريحاته أو بنشر صوَره وقد التف حوله خلق كثير يحملون آلات التسجيل. هذا الصعود الإعلامي لم تحبِّذه مجلة المعرفة التي كان يرأس تحريرها الغنوشي فردّت الفعل في محاولة منها لحماية المنتسبين من وَقْع ما ذكرت جون أفريك وبيان ذلك:

1) في باب أضواء تونسية الذي دأب على تحريره صلاح الدين الجورشي نُشر نصّ غفل من الإمضاء نقد فيه كاتبه الحلقات الثلاث بتفصيل تتبع فيه ما توهّم أنه سقطات وذلك في العدد 5 السنة 5 الصادر في 15 ماي 1979.

2) نشرت المجلة في العدد المذكور وفي الذي يليه حديثا من جزأين للأستاذ عبد الفتاح مورو لابسا كما هي عادته الجبة والكشطة وكأنها تقول لمنتسبي الحركة هذا هو الذي يمثل الإسلام التونسي وليس ذاك المتفرنج في لباسه الذي اختارته مجلة غربية، غير أن مربط الفرس جاء في صيغة سؤال من المحرّر كالتالي: « في أحد أعدادها عرفتك مجلة نوفل أبسرفاتور بأنك زعيم الإخوان المسلمين في تونس فما السرّ في هذه التسمية؟ » وكان جواب الأستاذ مورو طويلا أهمّ ما جاء فيه: « كان من المفروض أن يُوجَّه هذا السؤال إلى محرّر المقال نفسه… وبالنسبة لي فإن ما ورد في مجلة نوفل أبسرفاتور وما ردّده بعض قرائها من أني أتزعم جمعية الإخوان المسلمين بتونس يندرج في هذا الإطار ولعلّ من مبرّراته أني أحد الذين برزوا في هذا العمل، على أني لا أدعي زعامة « .

3) في الأعداد الموالية من مجلة المعرفة نشر الغنوشي مقالات تدور جميعها حول الملف الذي نشرته جون أفريك ففي العدد المذكور أعلاه نجد مقالا عنوانه « العمل الإسلامي وقطاع الطرق » حمل فيه حملة شعواء على وسائل الإعلام خصوصا منها الغربية قال: « وكما حشر فرعون بالأمس سحرته لحرب دعوة موسى الإسلامية يحشر الغرب اليوم سحرته ـ أجهزة إعلامه ـ في عملية رهيبة لوأد هذه التطلعات » وفي العدد 7 السنة 5 المؤرّخ في 25 جويلية 1979 نشر مقالا عنوانه « التكوين العقائدي أوّلا » عاد فيه إلى التحامل مجدّدا على وسائل الإعلام الغربية، من بين ما جاء فيه قوله: « ولقد استطاعت أجهزة الدعاية الغربية يمينها ويسارها أن تزلزل كثيرا من المسلمين وأن تجنّدهم دون أن يشعروا لمحاربة المبادئ التي نشؤوا عليها والتنكر للعلماء والمفكرين الذين بهم اهتدوا والإعراض عن الجماعات التي في حضنها تربوا فيكون حالهم كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاثا » وفي العدد 8 السنة 5 المؤرّخ في 1 سبتمبر 1979 نشر مقالا عنوانه « العقلية الفردية وأثرها في حياة العرب وواقعهم » من بين ما جاء فيه: « واعتبر الترشح لمنصب من المناصب في الدولة الإسلامية سببا كافيا للحرمان منه… ومن ثم لا مجال في المجتمع الإسلامي للحملات الانتخابية يخوضها الزعماء… كان يربيهم على أن الالتزام بالجماعة على علاتها ما بقيت تتصرّف في حدود الإسلام خير من الفرقة… كان التغريب عاملا أساسيا في تنمية النزعة الفردية ».

يتضح ممّا ذكرنا أن الحركة من خلال وسيلة إعلامها لم ترتح للملف المنشور وهي في واقع الأمر اتخذته تعلة للقضاء على هذا الذي اكتسح الساحة الإسلامية وأصبح قادرا على جمع الأنصار والتأثير فيهم من ناحية ويمكن أن يمثل تهديدا للتوازنات القائمة داخل الحركة من ناحية أخرى.

هذه الحملة الممنهجة ضدّ حسن الغضباني لم تنشأ بظهور ملف جون أفريك بل كانت سابقة لذلك بست سنوات كاملة حيث عمل الغنوشي على محاولة التخلص من هذا المنافس الذي أبهر مستمعيه بفصاحته وحسن إلقائه وكاريزميته يقول الأستاذ الغضباني في جواب له عن علاقته براشد الغنوشي: « في سنة 1972 سعى راشد ليربط الصلة بيني وبين محمود صبحي أمين الدعوة الإسلامية آنذاك في الجماهيرية الليبية حتى أذهب للقيام بالدعوة إلى الإسلام في دول إفريقيا أو في أستراليا، ومنذ ذلك الوقت بدأت أفهم مقاصده معي »(2)، المهمّ أن جون أفريك بما نشرت أشعلت النيران ودفعت الحركة إلى السعي للتخلص من حسن بمنعه من دخول المساجد والكذب عليه بما لا يمكن معه في ذلك الوقت ردّه لأن وسائل الاتصال لم تكن على ما هي عليه اليوم من انتشار، فشُنَّت حملة على الرجل تتهمه في عرضه وشرفه داخل المساجد وخارجها في المحاريب وعلى المنابر وأذكر أيامها وأنا في بدايات حياتي الوظيفية الكمّ المهول من الأكاذيب التي روّجها منتسبو الحركة دون شعور منهم بتأنيب ضمير أو خشية من الله بالافتراء على خلقه وبالمناسبة أذكر أن بلادنا طوال القرن العشرين ورغم وجود الخصومات السياسية بين أحزابها وقياداتها فإننا لم نسمع أن واحدا تجرّأ على اتهام غيره في شرفه، هذا الفعل الرديء الذي لا تقرّه الأخلاق ولا الأعراف هو من مبتكرات حركة الاتجاه الإسلامي التي ستكتوي بناره بعد عشر سنوات فقط فيما عرف بفضيحة الكاسات، نجحت الخطة وغاب حسن عن الساحة ولكنه لم ينس أن الذين أساؤوا إليه يوما ما سيحتاجون إلى من يشدّ أزرهم يوم الضيق فتطوّع المرات العديدة للدفاع عنهم في المحاكم وممّا ثبت لدينا أنه كان وراء إنقاذ رأس الغنوشي من المشنقة في آخر عهد الزعيم بورقيبة رحمه الله.

هذه صفحة من تاريخ حركة الاتجاه الإسلامي في تونس لم نر بدًّا من نشرها خصوصا وأن الشهود فيها أحياء من ناحية ومن ناحية أخرى لم نقرأ لحدّ الآن فيما صدر من دراسات عن المراحل الأولى للتأسيس ما يشير إلى هذا الخلاف وحتى من كتب من المنتسبين للحركة يُغفل ذكر الدور الذي لعبه الغضباني في حين يقع تضخيم ذوات أخرى كما صنع الحامدي في كتابه « أشواق الحرية » حيث ترجم لنفسه باعتباره من المؤسّسين والحال أنه من الجيل الثالث للحركةأوأنيُرتكب خطأ مقصود بكتابة الاسم والصفة على غير ما يقتضي الحال فيصبح حسن الغضباني غضبانا ويتحول من طالب في الحقوق إلى طالب في الفلسفة كما ورد ذلك في الصفحة 30 من كتاب « من تجربة الحركة الإسلامية » لراشد الغنوشي.

الهوامش

1) « الفاعل والشاهد » حوار مع محمد الصياح أجراه المولدي الأحمر، نشر سراس للنشر، تونس 2012، ص222 و223.

2) مجلة « حقائق » العدد 113 المؤرخ في 11 أفريل 1986.

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