توفي في مثل هذا اليوم 27 نوفمبر من سنة : 1991 – حمادي الصيد، صحفي، سينمائي، ناقد وديبلوماسي تونسي

– حمادي الصيد : ولد في 26 جانفي 1939 – توفي 27 نوفمبر 1991، (52 سنة).

– كان ذلك المثقف الذي استطاع بفضل ثقافته المتينة وحذقه لآداب الحوار وتشبعه بالمبادئ السامية، وقدرته على الإقناع أن يحظى بالتقدير والإحترام داخل تونس وخارجها، وكان ملتزما بقيم الوطن بحجة المنطق العقلاني المستنير، والحوار الهادئ البناء.

– هو كاتب ومخرج سينمائي ودبلوماسي وناقد. ولد بتونس العاصمة، وبها زاول تعليمه الإبتدائي والثانوي، ثم تعليمه العالي بالولايات المتحدة.

– عاد إلى تونس ليصبح منتجًا في إذاعة تونس الدولية.

– وهو مؤسس ومدير دار سيريس للنشر (CERES) سنة 1963.

– كما تولى مهمة مستشار للإدارة العامة للتلفزة التونسية من 1968 إلى1971.

– وكان رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة (SATPEC) منذ عام 1971.

– تكريما لروحه الطاهرة، أطلق حمادي الصيد إسم « هاني جوهرية » على قاعة سينما « المونديال » في نهج ابن خلدون بتونس العاصمة… وكان الرئيس المدير العام لشركة ‘’الساتباك‘’ التي كانت تدير هذه القاعة… أكيد أن العديد من هواة السينما يذكرون ذلك… إذ لم تكن الوطنية والانتماء العربي مجرد شعار في ذلك الوقت.

– تم تعيين حمادي الصيد سفيرا مندوبا دائما لتونس لدى اليونسكو، وشغل منصب ممثل لجامعة الدول العربية في باريس؛ والسفير المندوب الدائم لجامعة الدول العربية لدى مجلس أوروبا والبرلمان الأوروبي.

– أخرج عدة أفلام وثائقية، وهي:

* 1963 : « المعركة الكبرى ». ووثائقي قصير بعنوان « عمار فرحات ».

* 1964 : فيلم وثائقي قصير بعنوان « سيدي بو سعيد ». وفيلم وثائقي قصير بعنوان « مكة ».

* 1965 : فيلم وثائقي طويل بعنوان « موعد مع التاريخ ». وفيلم وثائقي قصير بعنوان « ثلاث مدن اسلامية ».

* 1966 : فيلم وثائقي قصير بعنوان « تونس أرض إفريقيا ».

* 1967 : فيلم وثائقي قصير بعنوان « المعركة الجديدة ». وفيلم وثائقي قصير « ستار ».

* 1968 : فيلم وثائقي قصير بعنوان « برج المراقبة ». بالإضافة إلى أفلام أخرى تحت الاسم المستعار محمد لطفي، ومحمد الهادي ومحمد ياسين.

– اشتهر أيضا بقراءته لنص الساعة الناطقة بالعربية (تولت شقيقته رفيقة الصيد قراءة النص الفرنسي) والذي بقي معمولا به إلى سنة 2001.

* يحتاج الحديث عن الفقيد حمادي الصيد صفحات للتعريف به، وسأخصص له تعريفا أشمل في ذكرى ميلاده يوم 26 جانفي القادم.. رحمه الله.

# أسامة الراعي#

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وضع حقوق الإنسان في العالم العربيّ، إجْماع على أنّها غائبة تمامًا، أو هي في أسوا الأحوال.. أمّا عن النّظام الدّولي الجديد، فحدّث ولا حرج خاصّة بعد اِنْهيار الاِتّحاد السّوفياتي و بعد الحرب على العراق واَنفراد أمريكا بالعالم.

اِكتشفْتُ يوْمها، « حمّادي الصيد » و كان ممثّل الجامعة العربيّة في باريس، و كان بالخصوص مثقّفًا مميّزا، يُتْقن اللغات و فنون الحوار و الجدل إذا لزمَ…و قدْ برْهن على ذلك طول السّنوات التّالية، و حتّى وفاته، كان على الدّوام هو المتألّق و المتميز في كلّ الحوارات التّلفزيّة المتعلّقة بالشؤون العربيّة و الإسلاميّة.

المنصف المرزوقي الذّي اِنتظرْنا كلمته، لمْ يتكلّم، و شعرت بضرورة التّدخّل، حتّى لا تبْقى قضيّة اِنتهاكات حقوق الإنسان قضيّة نظريّة يتداولها المثقّفون و النّاشطون الحقوقيّون

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