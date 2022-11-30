الى جضرة كمال بن رمضان دكتور الكذب والبهتان والتصوير بالأشعة في سوسة /أحمد المناعي

على اثر نشري رسالتي الى السيد راشد الخريجي رئيس المجلس

https://tunisitri.wordpress.com/2019/11/28/رسالة-عاجلة-الى-…راشد-الخريجي-رئي/

.انتظرت ردودا غاضبة من بعض أتباعه

فقد عرفت فيهم من يقبل المس بأعظم المقدسات كأن يحرقوا المصاحف خوفا من الأعتقال –وكما اعترف بذلك مجموعة من جهة الحامة https://tunisitri.wordpress.com/2010/09/21/autodafe-du-coran-le-pasteur-a-menace-mais-limam-la-fait-%D8%A3%D9%8A%D9%86-%D9%83%D9%86%D8%AA-%D9%8A%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D8%A7-%D8%B1%D8%A8%D8%9F/

الا أن يذكر شيخهم بسوء وعرفت فيهم من يعتبره جزءا من عقيدته ومن يتغزل بهندامه عندما كان هندامه من الروبافكيا في ثمانينات القرن الماضي وحتى أكثر من ذلك …..رضي الله عنه وطلع البدر عليتا. والغريب أن راشد يصدق ذلك ويستحسنه ويطلب المزيد.

ولكني عرفت أيضا عند بعضهم حقدا لشيخهم في مستوى الدمار الذي أصابهم وعائلاتهم جراء سياسته الهوجاء منذ سنة 1987. هؤلاء رجعوا لحضنه الدافئ بعد التمكين والتعويض السخي..

أنا لم أذكر راشد بسوء ولم أسبه أو أشتمه فليس ذلك من أخلاقي وانما عبرت فقط عن

ذهولي أن أعرف اسمه الحقيقي -الخريجي -بعد 51 سنة من لقائي الأول به ثم عبرت عن موقفي منه حاضرا ومستقبلا » لن يكون رئيسي أبدا ».

الحقيقة أنني قليلا ما أقرأ لهم ولا أرد عليهم أبدا فهم عموما من النكرات يكفرون ويلعنون لأجل التقرب من شيخهم

في هذه المرة وككل مرة جاءتني ردود -لطيفة ومهذبة في مستوى لطفهم المعهود – من بعض أتباعه المخلصين واخترت منها هذا الرد لطبيب شهير في سوسة اسمه كمال بن رمضان أدعوكم لقراءته

Kamel Ben Romdhane

« هل ما زلت على قيد الحياة ام انك نهضت من ظلمات قبرك للتقول هذه التفاهة نحن نعرف تاريخك و اراجيفك و…..هذا لا يعني اننا نقدس الرجل الذي تكن له كرها و حقدا دفينا فاخطاؤه كثيرة و نحن له بالمرصاد لتقويمه …في السياسة هناك تجاذبات و هناك مواقف وهناك …..نحن ابناء المشروع نختلف معه نتصدى لما نراه تجاوزا و….ولا نقدس احدا و لكن لا نحمل غلا و حقدا كما تحمل انت لا على الاستاذ راشد فقط بل على كل اصحاب المشروع انت فاشل فسترمى في مزبلة التاريخ فلتخرس افضل لك ….اعرفك بنفسي لقد التقيت بك ذات يوم في المغرب في اوائل الثمانينات حينها كنت طالبا ولم ارتح لك و اختلفت معك حينها لافكارك السودوية«



ماذا أرد عليك يا د كمال بن رمضان؟

نصحني صديق بأن أرد عليك بهذا البيت لأبي الطيب المتنبي قاله في أحد النكرات



قوم اذا مس النعال وجوههم شكت النعال بأي ذنب تصفع



ولكني لن أرد عليك به خشية أن أظلم من لا يستحقه

لهذا أكتفي بالتالي:

الى حضرة كمال بن رمضان دكتور الكذب والبهتان والتصوير بالأشعة في سوسة وأحوازها

نعم لا زلت على قيد الحياة كما ترى وأنا في سبيل الحق ما أنا فاعل وستسمع بموتي يوم يبعث لي شيخك واحدا من 100 الف انتحاري متع البحيري ليفجرني

عندما كنت أعمل في المغرب بداية الثمانينات كنت في منطقة الريف المغربي في أقصى شمال المغرب على أمتار من نهر لوكوس وسده العظيم حيث لا يوجد تونسي واحد في دائرة 400 كلم وعلى مدى تلك الفترة لم ألاق تونسيين الا في مطار الدار البيضاء أو الرباط عند الذهاب والرجوع من تونس … ؟؟

فلا يمكن اذا أن تكون قد التقيتني. اذا كنت طالب في المغرب في تلك الفترة يكون عمرك حوالي عشرين سنة أو أكثر ما يعني أنك الأن وفي حدود الستين أو أكثر…… ولازلت تكذب؟؟؟؟

أرجو الا تكون قد ربيت أطفالك على الكذب كما رباكم شيخكم

ان أوكد واجباتك كطبيب واحتراما لحرفائك أن تضع في مدخل عيادتك يافطة تكتب عليها بالبنط الغليظ « أنا كبير الكذابين « وأضف اليها أنك محكوم بعشر سنوات أشغال شاقة من قبل محكمة أمن الدولة في خريف 1987

.

أما عن المشروع الذي تتحدث عنه فاني من أكثر الناس معرفة به وقد عرفه الجميع في السنوات الأخيرة ويتمثل كما تعلم في السعي للحكم بكل الوسائل وبالخصوص بالتامر و الإرهاب والمحاولات الانقلابية الفاشلة والعمالة للأجنبي وأما عن المشروع الأكبر المتمثل في الخلافة فقد سبقكم الى تنفيذه أبو بكر البغدادي فخرب ودمر وسفك الدماء

….وفشل في النهاية.

هل تريدون تجديده في تونس.؟وما عسى أن يكون دورك فيه …طبيب داعش تونس؟؟؟؟؟



انا لا أكره ولا أحقد ولي موقف اخر يليق بك وبمن يستحقه من أبناء طائفتك الا وهو الاحتقار.

تدوينتك الجميلة والمهذبة واللطيفة والأمينة لن تضيع في صفحات الفاسبوك بل سأنشرها في

موقع المعهد ليقرأها الاف القراء على مدى السنين ولنا مواعيد أخرى في قادم الأيام.

مبروك الخمسين صوت في انتخابات عمادة الأطباء

أحمد المناعي

https://tunisitri.wordpress.com/2019/11/28/رسالة-عاجلة-الى-…راشد-الخريجي-رئي

فجر يوم الأحد 27 سبتمبر 1987 أصدرت محكمة أمن الدولة بتونس برئاسة الهاشمي الزمّال رحمه الله أحكاما ثقيلة ضدّ 88 من قيادات و كوادر حركة الإتّجاه الإسلامي في محاكمة سياسية استغرقت شهرا كاملا

و قد توزّعت الأحكام على النحو التالي :

الإعدام شنقا :

موقوفون :

ـ محرز بو دقّة

ـ بولبابة دخيل

في حالة فرار :

ـ صالح كركر

ـ حمّادي الجبالي

ـ علي العريض

ـ عبد المجيد الميلي

ـ فتحي معتوق

الاشغال الشاقّة مدى الحياة

ـ راشد الغنّوشي : موقوف

ـ الفاضل البلدي : في حالة فرار

20 سنة أشغالا شاقّة

في حالة فرار :

ـ الحبيب اللوز

ـ محمّد شمّام

ـ زياد الدولاتلي

ـ عبد الرؤوف بولعابي

ـ الحبيب المكني

ـ وليد البنّاني

ـ علي الزروي شهر الطبيب

ـ محمّد الشملي

ـ محمّد الهاشمي الحامدي

ـ صلاح الدين التليلي : موقوف

15 سنة أشغالا شاقّة

موقوفون

ـ مبروك الزرن

ـ عبد الله الزواري

ـ محمّد القلوي

ـ الهادي بريك

ـ محمّد بن نجمة

ـ محمّد العكروت

ـ صالح الدريدي

ـ محمّد العبيدي

ـ جمال الدين قوادر

ـ عبد الكريم العبّاشي

ـ صالح الخلفي

ـ الباشا بوعصيدة

ـ محمّد الخذيري : في حالة فرار

12 سنة أشغالا شاقّة

علي بن ساسي

10 سنوات أشغالا شاقّة

موقوفون :

ـ الهادي الحاجّي

ـ الأزهر مقداد

ـ علي نوير

ـ بن عيسى الدمني

ـ حافظ الأسود

ـ علي بن رمضان

ـ الطاهر الحسني

ـ التومي منصور

ـ ضو صويد

ـ فرحات بن خذر

ـ كمال بن رمضان

ـ الصادق الصغيري

ـ محمّد شرّادة

ـ فوزي السرّاج

ـ فتحي جبران

ـ بوعبد الله بوعبد الله

في حالة فرار :

ـ المنصف بن سالم

ـ سحنون الجوهري

ـ صالح البوغانمي

ـ عبد الفتّاح مورو

ـ نجيب مراد

ـ الأزهر عبعاب

ـ عبد المجيد الزار

ـ خميس الماجري

ـ جمال العوي

ـ عبد القادر عبّاس شهر الجديدي

ـ محمّد عون

ـ شكري بحريّة

ـ عبد الرؤوف الماجري

ـ حسونة النايلي

ـ كريم الهاروني

ـ العجمي الوريمي

ـ محمّد صالح بوعلاقي

7 سنوات أشغالا شاقّة

موقوفون :

ـ دانيال زرّوق

ـ كمال الحجّام

ـ قطب منير البودالي

ـ منصف بوغطّاس

5 سنوات أشغالا شاقّة

موقوفون :

ـ محمّد الهادي الزمزمي

ـ عبد اللطيف الطرابلسي

في حالة فرار :

ـ عبد المجيد النجّار

ـ علي بالسرور

سنتان سجنا مع تأجيل التنفيذ و 2000 دينار خطيّة :

محمّد الطريقي

عدم سماع الدعوى :

ـ نور الدين البحيري

ـ الهاشمي الجمني

ـ محمّد بالفقيه رمضان

ـ الهاشمي حمدي

ـ حمّادي ميّارة

ـ عبد الوهاب الكافي

ـ منير عبروق : يبلغ سنّه 16 سنة

ـ منذر قاسم

ـ عادل عمارة

ـ جلال العوني

ـ نجيب القرشيشي

ـ عماد البوغانمي

ـ مختار الغبنطيني

ـ محمّد بلخيرية

كما قرّرت المحكمة وضع المحكوم عليهم بــ 10 سنوات أشغالا شاقّة تحت المراقبة الإدارية و كذلك المحكوم عليهم بــ 5 سنوات أشغالا شاقّة و هم محمّد الهادي الزمزمي و علي بالسرور و عبد المجيد النجّار و عبد اللطيف الطرابلسي

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