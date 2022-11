GEOPRAGMA

« Les russes(ophones) hors de Russie : après l’Ukraine, quelles crises à venir ? »

La crise ukrainienne actuelle démontre que nous avons peut-être mal perçu les motivations complexes mais fondamentales de Vladimir Poutine et des citoyens russes de protéger les intérêts nationaux vitaux de la Russie et de ses populations : sécurisation de « l’étranger proche » militairement parlant, en s’assurant surtout que les ex-républiques soviétiques socialistes (RSS) restent hors de l’OTAN, protection pour les russophones de l’étranger, voire des détenteurs de passeports russes. L’Ukraine est à la croisée de toutes ces problématiques, mais certaines anciennes républiques soviétiques comme d’autres territoires sont eux aussi concernés et pourraient devenir des enjeux de crises ou de conflits futurs.

Mercredi 7 décembre 2022

de 14h à 17h

A l’Académie de Géopolitique de Paris

5, rue Conté 75003 Paris

Programme :

A 14h : introduction de la Présidente de Geopragma, Mme Caroline Galactéros, suivie de l’intervention de MM. Pierre Conesa et Christopher Coonen, membres du Conseil d’orientation stratégique de Geopragma pour présenter le dossier que vous retrouverez sur ce lien : https://geopragma.fr/un-nouvel-ordre-mondial-quelles-confrontations-a-venir-focus-sur-les-minorites-russophones-hors-de-russie/

A 15h : Recteur Gérard-François Dumont

Professeur (Sorbonne-Université) apportera son éclairage sur « Les minorités russophones dans les pays Baltes : des situations très contrastées », suivi d’une séance de questions et réponses.

A 16:30 : Ali Rastbeen, Président de l’Académie de Géopolitique de Paris, clôturera ce débat.

