عود الكبريت أو ماذا سنجني من الإحتباسين: الحراري و السياسي

إفتتاحية عدد اليوم لجريدة الشارع المغاربي.

قراءة طيبة .

الإحتباس الحراري هو ظاهرة تمثل خطرا داهما يهدد مستقبل الأرض بأسرها.و مرد هذا الإحتباس هو الإزدياد الخطير في الإنبعاثات الغازية التي تتسبب مباشرة في إرتفاع الحرارة على سطح الأرض مما يؤثر بشكل خطير على التوازنات البيئية و على إستقرار المناخ و مستوى منسوب مياه البحار و المحيطات، الشيء الذي سيقود إلى تقلص اليابسة بإندثار بعض الجزر و بعض المدن.. و سوف نرى موجات من المهجرين الجدد و إنتشار أمراض جديدة و مستجدة في عديد المناطق و تعدد الأزمات الإنسانية . وإذا كان غاز ثاني أكسيد الكربون هو المسؤول الأول عن الإحتباس الحراري فلأن إنتاجه يتبع الطفرة الصناعية العالمية. الشيء الذي يجعل من الدول الصناعية الكبرى (دول العشرين ) هي المسؤولة عن 80% من إنبعاثاته. ولم تنجح المؤتمرات البيئية العالمية بدءا من قمة البرازيل سنة 1992 وصولا إلى قمة شرم الشيخ الأخيرة لشهر نوفمبر 22 ، في الحد من هذا الخطر المتفاقم و ذلك بالتحكم الجدي و المسؤول في إنبعاثات الغاز المحتبس و لم تنجح كذلك ، و عنوة أيضا، في التخفيف من إنعكاسات الأزمة المناخية التي تتحمل نتائجها بلدان ضعيفة و شعوب فقيرة . فالنتائج هي أكثر ضراوة و قسوة في بلدان الجنوب التي تشهد بفعل الاضطرابات المناخية المستجدة تدميرا لإقتصاداتها و إنهاكا لجميع مواردها .فالشح المائي الذي يدمر زراعتها و يهجر ساكنيها يمثل أكبر تهديد لهذه البلدان تماما مثل الأعاصير و الفيضانات التي تدمر البنية التحتية الضعيفة في هذه البلدان، و الأمثلة عديدة في إفريقيا و في جنوب شرق آسيا .

إن الدول الغربية التي تنصلت في السابق من الحد من إنتاج الغازات لفشلها في تغيير منوالها الطاقي لأن في ذلك خسران لهيمنتها ..تتنصل اليوم من تعويض بلدان الجنوب عن ما أصابها من كوارث و لاازال يصيبها من إنعكاسات الجنون الطاقي الغربي الذي يخلف سنويا عشرات ملايين الضحايا من أموات و مفقرين و مهجرين. و ما نتج عن قمة مصر الأخيرة إلا دليل إدانة لدول تتماطل في إنشاء صندوق لتعويض الخسائر و الأضرار المناخية التي تصيب قائمة طويلة من دول فقيرة بداية من التشاد إلى بنغلادش و مرورا بشمال إفريقيا و غابة الأمازون و البحار المتجمدة.

إن التحول الطاقي و تخفيف نتائج الأزمة المناخية العالمية يتطلبان تكامل الدول مع بعضها و يحتاجان إلى جهود الجميع و ذلك عبر توفير مناخات جديدة إقتصادية و إجتماعية و ثقافية

وجيو-سياسية لهذا العالم الذي إحتفل في الأسبوع الفارط بإكتمال المليار الثامن من متساكنيه و أغلبهم من دول الجنوب …

و على وزن الإحتباس الحراري الذي سيقضي على مناخ الكرة الأرضية بسبب لامبالات أصحاب القرار، فإن الإحتباس السياسي الذي يشهده العالم يؤدي أيضا إلى خلخلة المجتمع و تفكيك بناه السياسية و الإقتصادية. فحين ما يتصاعد الإحتقان بكثافة و تصنع القرارات السياسية بارتجال و بعشوائية تصبح مثل عود الكبريت الذي يشعل الحرائق لتزداد تأثيرات الأزمة و تتعدد تفرعاتها ليكون في المحصلة المنكوبون من الفقراء و الضعفاء كما هو الحال مع الإحتباس الحراري تماما .

ولا يقتصر الإحتباس السياسي و آثاره المدمرة على داخل المجتمع الواحد فحسب، بل يتسلل إلى العلاقات بين الدول ليدخل الأجواء الإقليمية في تقلبات و إضطرابات و رؤية منعدمة و تتساقط الثلوج في أماكن عادة تكون ساخنة و تهب العواصف و تنقطع طرق الإتصال ..

وكما تمكن العلماء المختصون من معرفة أسباب الإحتباس الحراري و طرق معالجته ، فإن الإحتباس السياسي لا يمكن معالجته إلا بطريقة تشاركية تحترم فيها قواعد الحوكمة الديمقراطية و القانون و هيبة الدولة و حقوق المواطن ،و تحترم فيها أيضا حقوق الشعوب في العيش الكريم و السيادة على مواردها و حقها في الماء و الغذاء و السلم و وجوب إحترام ثقافتها التي هي إسهامها في الحضارة الإنسانية.

و الإحتباس السياسي اهو أيضا تلك الحروب التي عادة ما تقوم بالوكالة و التي لا تجني منها الشعوب سوى الموت و الدمار ولا تجني منها الدول سوى الانهيار و التبعية . وإذا كان الإحتباس الحراري يتغذى من إنتاج الغازات و الإستعمال الخطير للطاقة التقليدية، فإن الإحتباس السياسي يتغذى من الطائفية و التطرف العرقي و الديني و من صناعة الكراهية و الفتن و من إستئثار أقلية بالمقدرات لتسقط الأغلبية في دوامات البطالة و الفقر و مستنقعات المرض و تأخذ مضطرة طرق التهجير و الإغتراب و الحرمان.

و كما أن هلاك الغلاف الجوي يزيد من الأزمة المناخية فإن هلاك غلاف الوحدة الوطنية يأجج من حدة الإحتباس السياسي، و يتم ذلك بواسطة مكونات إختراق سياسية تطبخ عادة في مراكز خارجية تعمل على تصدير الأزمات لأوطان فيتم هتك نسيجها الإجتماعي و جرها إلى مزيد من الهشاشة و التبعية و تدمير كل مقومات الأخلاق فيها و ضرب قواعد العيش الجماعي السليم و تأبيد اليأس فيها بدلا من الأمل ..

إن التجارب تعلمنا أن إلتقاء الإحتباس الحراري مع الإحتباس السياسي في بلد واحد هو أمر في منتهى الخطورة . فتجربة البرازيل مثلا التي تلاقت عليها كارثة الأمازون و كارثة حكم اليميني المتطرف جايير بولصونارو هي مثال حي و أليم لنتائج هذا التلاقي الخطير.

و إذا كانت الدول العظمى إعترفت بمسؤولياتها في الإحتباس الحراري فإنها لم تعترف بعد بمسؤولياتها في تصدير الأزمات و خلق أعاصير الإحتباسات السياسية و هي الإرهاب و العنف الإقتصادي و الحروب ..

ولا زال الأمل قائما في أن تعرف شعوب أخرى طريق الإنعتاق و الحرية مثل الذي عرفته شعوب البرازيل و الشيلي و البيرو عبر إختيارهم لمصيرهم فوق أرضهم..

«أما الذين ٱمنوا و عملو الصالحات فيوفيهم أجورهم و الله لا يحب الظالمين » صدق الله العظيم

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