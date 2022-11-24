من ثماني سنوات: السلطات اليمنية تدعو 100 تكفيري تونسي إلى مغادرة أراضيها فورا

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24-11-2014-14:58: السلطات اليمنية تدعو 100 تكفيري تونسي إلى مغادرة أراضيها فورا

تونس –افريكان مانجر

اكدت اليوم الاثنين 24 نوفمبر 2014 مصادر خاصة ان السلطات اليمنية اشعرت معاهد تعليم اصول الدين، والفقه والقرآن التي يدرس بها عدد من اتباع التيار السلفي التكفيري التونسي، والعرب بضرورة التعجيل في ترحيل نحو 100 متشدد تونسي الى بلدانهم وفي اسرع وقت.

واضافت المصادر وفقا لما نقلته صحيفة « الشروق » ان القائمين على المعاهد، ليس امامهم اختيار آخر غير تنفيذ اوامر الحكومة التي لم تقدم اقتراحا بل امرا بالمغادرة حيث قام القائمون وهم مشائخ التيار السلفي الوهابي، بالطلب من هؤلاء الاجانب الاستعداد للترحيلهم الى بلدانهم.

ويتواجد باليمن 100على الاقل من اتباع التيار السلفي التونسي حسب احصائيات متوفرة لدى احدى المكونات السياسية في اليمن، اضافة الى 150جزائريا وعشرات الليبيين والموريتانيين والمغاربة والمصريين . ويتوزع هؤلاء على 6 معاهد تنتشر بمحافظات العاصمة صنعاء ولحج وعدن وابين واب وذمار والبيضاء ، يشرف عنها مشائخ سلفيين وهابيين من المدرسة السعودي

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