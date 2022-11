JOYEUX ANNIVERSAIRE , RADHIA

AVOIR , Une SŒUR , RADHIA Es SAKKA DAHMANI , CŒUR d’OR toujours disponible , souriant , C ´ est du GRAND BONHEUR … A. D.

Malgré ses 82 ans , bouclés , ce 22 Novembre 2022 , Radhia Es Sakha Dahmani , reste ma petite Sœur . Et tous Deux , nous restons les derniers « Mohicans « de notre tribu de la Rue el Ahoueche , La Marsa . Là où nous avons vécu , entre une certaine aisance , puis presque pauvreté . Depuis le jour ou notre père , Si Fardjallah , a été mis à la retraite anticipée , à moins de 40 ans , le jour même , 1943 , lorsque Moncef Bey , le nationaliste , le patriote , a été , arbitrairement demi , par le colonialisme français , et envoyé brutalement en exil , à Laghouat , dans le semi désert algérien … Pour mourir ensuite en Exil … Page noire de l arbitraire

Radhia et moi , derniers rescapés vivants , du 18 , .. après les départs vers d autres cieux , de Beya , notre mère , l héroïne du clan , notre papa , Saad Eddine , l aîné , et Abdelattif , voilà juste 6 ans … Ainsi va la …Vie

On a souvent dit que personnellement , privé d exercer mon métier de journaliste dans mon propre pays , cela m a forcé , puis positivement aidé à vivre une vie fantasque , ailleurs … Oui , certes …Mais Radhia , par ses audaces , ses originalités , a connu aussi une Vie , autant ou plus passionnante . La narration de ses odyssées , pourrait remplir les pages de plusieurs livres !

La voilà , … jeune , rebelle , lycéenne a Carthage , sportive … étudiante à Paris . La , elle a connu son futur époux , le regretté Dr Mahmoud El Sakka , au Restaurant Universaire , du 115 du Boul Mich … Et depuis 6 décennies , elle vit en Égypte . Elle a choisi , y travailler à Tunis Air , pour avoir garder son pays entre cœur et entrailles . Le reste du monde , Asie , Afrique , les deux Amériques , l Europe bien sûr , sont devenus des « banlieues « du Caire . Un jour , elle a oublié qu elle partait à New Delhi , Inde . Arrivée à l aéroport , au moment du décollage de l Avion , avec complicités de ses amis de l aéroport , , elle a réussi à y être dedant , en laissant sa valise au sol .Un ministre égyptien , lui aussi en partance vers l Inde , assis en Première classe , l interprète . « Vous êtes qui ? Pour que l Avion , ré ouvre ses portes , en instance de départ ! « Rassurez vous , Mr le Ministre , je n ai ni titres , ni puissances , mais des amitiés réciproques … «

Visite officielle de Zine Ben Ali au Caire , son médecin , a paniqué , en découvrant que les médicaments du Président , on été oublié , plusieurs heures après , à bord de l Avion , pari en zone de hautes sécurités . Recours à Radhia . Et le Président a pris ses médicaments à temps , sans avoir su , l oubli de son médecin

Durant un autre voyage du même ZBA , en Égypte , le regretté Habib Boulares , alors ambassadeur au Caire , a présenté au Président des membres de là communauté tunisienne en Égypte . Et de Radhia , il a dit : « Monsieur Le Président , voici Madame Radhia Dahmani , Présidente , et doyenne des tunisiennes …En Vrai , c est Elle , la vraie Ambassadrice , pour tous les services qu elle rend , toujours joyeuse , souriante , généreuse , connaissant l essentielle des élites du Caire « . Ben Ali a répondu : « Pas besoin de me l à présenter , Je la connais . Elle m a rendu de réels services , quand j étais en poste , à l ambassade de Tunisie , à Rabat , au Maroc . Mais c est une rebelle , elle n a jamais essayé de me voir , comme son …frère «

Oui , elle a vécu plusieurs années au Maroc , lorsque son mari , Mahmoud , est allé enseigner , le Droit , Universités de Rabat et de Fes . Et à Rabat , il a écrit un gros livre , édité en 1973 , pour que le monde arabo islamique , cesse les condamnations à mort …

L essentiel de sa Vie , Radhia , ne s arrête pas à ces anecdotes . Son grand bonheur , c était Mahmoud , après une vie commune de plus d un demi siècle . Éminent professeur d Universite , avocat , auteur de plusieurs livres , politique , il était toujours de l autre cote de la barrière des pouvoirs . Et a eu l élégance de refuser des postes très alléchants . Son bonheur , c est ses enfants , Sonia , Amira , et Khaled , et autant plus ses petits enfants . Radhia aime rendre service , héberger des tunisiens en difficultés , dont une très célèbre , future star de la chanson . Devenue même , comme une petite banque , pour rendre services à des visiteurs tunisiens en difficultés , en Égypte . Les remboursements ont été , le plus souvent , devenus théoriques …

Monia , ma fille , a force , d aller en Égypte , pour voir , sa seconde Maman , a fini par s y installer , fonder sa propre famille .. Et , moi très chanceux , a aussi fait de l Égypte , mon « second « pays , devenu , à mon tour , la « banlieue « de ‘.. Paris . Suite à cette carte de Presse , qui ne me fut pas renouvelée , en …1975 .

Radhia , si je lui conteste , en concurrence hilare , joyeuse , , le nombre de nos voyages à travers le monde , il n y a pas photo , par contre , pour l ensemble de ses qualités humaines , sa générosité , sa forte personnalité , comme héritage , de sa naissance à El Ahoueche , fille de Beya , sœur de Saad Eddine et de Abdellatif , amie de , de , de … Je m arrête , la liste est trop longue .

Joyeux , Heureux Anniversaire , Radhia

Ton frère B…. , Z….. , Abdelaziz

