أنا …والفرنكوفونية والأمن الفرنسي من ثلاثين سنة

انقطاعي عن كتاب « سيدي المدب قوقو » ودخولي الى مدرسة الوردانين في منتصف شهر أكتوبر 1948كان نتيجة صدفة لقائي بشخصين خالي عبدالله فرحات وفرحات حشاد رحمهما الله.

يومها جلست بجانب يوسف ولد عمي الذي كان أصغر مني بسنة فقد كان في السادسة من عمره وكنت أشرفت على السابعة وهو الذي أعطاني الطباشير وسلفني لوحته. يومها كتبت الأحرف العربية عند معلمي فرج المحجوب في الصباح والأحرف اللاتينية بعد الظهرعند سي صلاح الدين المعتمري في المساء رحمهما الله.

على طول سنوات الابتدائي (الشهادة الابتدائية عام 54 والسيسيام عام 55) كنا ندرس تقريبا ثلثي الوقت بالفرنسية وثلث الوقت بالعربية. وخلال السبع سنوات ثانوي تقلص وقت العربية باعتبار أننا كنا ندرس كل المواد العلمية بالفرنسية.

في سنة 1962 تحصلت على الباكالوريا وسافرت الى فرنسا حيث واصلت تعليمي. …. بالفرنسية.

باللغة الفرنسية اكتشفت العلوم وعلمت بها في الثانوي وفي الجامعة وبها اكتشفت كثيرا من الفنون والآداب وخاصة الادب الروسي وبدون إطالة اعتبرت هذه اللغة مكسبا عظيما وأحببتها.

عام 1992 الفرنكفونية هي غير الفرنسية

في شهر سبتمبر 1991 أوقف الامن التونسي بنتي أميرة -14 سنة- ومن الغد أوقف ابني بلال 19 سنة بتهمة الانتماء…. استطعت حمايتهما نسبيا من الخارج بتحريك بعض العلاقات فحوكما أحرارا لتسعة أشهر ولثلاثة وعشرين جلسة. وحكم عليهما بالبراءة في الابتدائي والاستئناف. ومن البداية كنت أفكر في اخراج العائلة وأتحدث في ذلك مع الأصدقاء وأحيانا في التلفون.

في شهر ماي 1992

هاتفني ضابط الامن الفرنسي الذي تولى أمري منذ قدمت الى فرنسا لاجئا ودعاني الى اللقاء. التقينا من الغد في المكان والساعة التي أختارها: مطعم في ساحة لتوال بباريس.خاص.

من الأول طمأنني: سيد مناعي نحن على علم بمخاوفك على عائلتك وحرصك على إخراجها من تونس. السفارة الفرنسية في البلد الذي ستذهب له عائلتك سوف تعطي تأشيرات الى كل الأفراد.شكرته و قلت له الجزائر فرد فاليكن.

جلسنا وطلبنا الأكل وجاء الأكل وتحدثت في كل المواضيع في تاريخ فرنسا أردت أن أبهره وتحدثت ثلثي الوقت.وفعلا توصلت الى ذلك.

أراد أن يدفع الفاتورة فأبيت قال ان الوزارة هي التي تدفع قلت له بل أحمد المناعي. وخرجنا واستوقفني في قوس الباب.

سيد مناعي أريد أن أكلمك في موضوع خاص. أنت تعرف ما نعانيه من مشاكل وبالخصوص من الإرهاب الإسلامي وأطلب منك أن تساعدنا على كشف العناصرالخطيرة في جماعة النهضة.

جن جنوني وأجبته أولا أنا لا أعرفهم وثانيا لو تصورت لحظة أني سأصبح قواد عند الأمن الفرنسي لبقيت في سجن بن علي.

تبدلت سحنات وجهه وحاول أن يصلح …لم أقصد ذلك أبدا. قالها بنبرة الاعتذار.

طيب سيد مناعي أنت رجل مثقف وصاحب معرفة واسعة ويمكن لك أن تساعدنا في موضوع الفرنكفونية يا سيد دوران- الاسم مستعار دائما- تحدثت معك لحوالي الساعتين…من يوم دخلت المدرسة من أكثر من أربعين سنة



اني أكتب وأتكلم الفرنسية بطلاقة منذ أربعين سنة واني أحب هذه اللغة …….وووو

رد علي: لا أنا أقصد خدمة اللغة الفرنسية من أجل توسيع انتشارها في العالم ومزيد عظمتها وووووووو

ووووووووووووووووووووووووووو أنا عندي لغة تسمى العربية تعرف بعض الصعوبات تحتاج الى جهد كبير من أجل رفعتها وووووو ودعني الضابط دون أن يصافحني كانت يداه مرتعشتان وشق ساحة لتوال متحديا نهر السيارات التي تزمر والسواق الذين يسبون ويلعنون وقد كان في اتجاه وزارة الداخلية

خرجت عائلتي من تونس نحو الجزائر في أوت 1992واتصلت زوجتي بالسفارة الفرنسية 1992وأخبرتها الموظفة أنها لن تحصل على التأشيرة من عندهم

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