« Quel avenir juridique pour l’entreprise ?»

Le 29 novembre 2022 – 14h à 18h

Le Conseil scientifique de l’Académie géopolitique de Paris est heureux de vous informer de la tenue d’un colloque organisé sur « Quel avenir juridique pour l’entreprise ?».

L’entreprise est aujourd’hui une réalité à double face : à la fois toute-puissante et très faible. Tandis que les multinationales, dont les capitaux ne sont pas limités par des intérêts nationaux, sont devenues plus puissantes que les États, les Petites et Moyennes Entreprises (PME) – incessamment harcelées par les règlementations et la fiscalité -, qui constituaient le véritable tissu économique et industriel des Nations, tendent à disparaître ou à devenir de simples sous-traitantes des conglomérats économiques apatrides.

Au-delà du simple constat, il est aujourd’hui nécessaire de s’interroger tout à la fois sur l’avenir de « l’entreprise » et de « l’activité », et de chercher des solutions pour sortir de cette impasse civilisationnelle.

LE PROGRAMME

Première table ronde : Dérives et défis auxquels l’entreprise est confrontée. Dérives et constat de la nécessité impérieuse de réformer l’entreprise

14h00 Roland Sanviti : « La dimension criminelle de la finance » : constat, analyse et conséquences de la mainmise de la finance par les organisations criminelles

* Avocat au barreau de Paris, fondateur du cercle de réflexion et du site « Justice et Démocratie », vice-président de l’association « Démocratie directe pour la France », co-fondateur, avec Laurent Hincker, du prix Giovanni Falcone, ancien enseignant dans le cadre de l’institut de criminologie de Paris II, divers études et travaux sur la réforme de l’institution judiciaire et sur les aspects institutionnels du pouvoir.

14h20 Lionel Bieder : « Le capitalisme de connivence, premier ennemi de la PME française »

Entrepreneur Transfrontalier depuis 25 ans dans le Grand Est, en Belgique, au Luxembourg et en Afrique. Élu d’opposition à Thionville et Fondateur du cercle de réflexion Audace 2035. Il fait partie des résistants aux conséquences induites par la mise en œuvre du logiciel Chorus, en particulier de ses graves effets sur des milliers de PME Françaises en contrat avec le ministère de la Défense au début des années 2010.

14h40 Jacques Perget : « La place du travail dans la Société de demain. Essai. » : analyse des perspectives de la fonction « travail ».

* Officier général et ancien professeur d’économie industrielle à Paris II, Président fondateur de l’Institut Sully

15h00 Jean-Dominique Michel : « L’entreprise face aux défis sociaux et cognitifs » : Quelle que soit la sophistication (notamment technologique) de notre mode de vie, l’entreprise reste une tribu (pour les PME) ou une tribu de tribus. Ses processus sont sur-déterminés par les fondamentaux de la culture d’une part et les limites de notre neurologie d’autre part. Le progrès des neurosciences fournit désormais des compréhensions passionnantes pour mieux tenir compte de ces réalités – en améliorant le confort et l’engagement des personnes comme du collectif.

* Anthropologue et expert en santé publique, Jean-Dominique Michel a travaillé pendant plus de quinze ans les enjeux de la santé globale en entreprise. Il a fondé l’Institut BrainFIT qui propose des formations en neurosciences appliquées au monde du travail.

15.20 Débat

Deuxième table ronde : Solutions juridique et organisationnelle permettant de renouveler le concept d’entreprise

15h40 Pascal Geiger : « De la richesse des nations à la richesse des organisations »

* Plus de trente années d’expérience professionnelle dans les domaines de l’emploi, la formation professionnelle et le dialogue social, notamment dans l’accompagnement des branches professionnelles et grandes entreprises.

Titulaire d’un DESS en Direction et Gestion des Ressources Humaines (IAE Nancy) et d’un Master de recherche en Management des Organisations (IAE de Paris).

16h00 Nicolas Agbohou : « Les solutions salvatrices pour l’Afrique »

* Économiste, Professeur des universités. Après avoir enseigné les techniques de gestion à l’Institut National polytechnique de Yamoussoukro (Cote d’Ivoire), j’enseigne l’économie, le droit et la gestion à l’université de St Quentin en Yvelines, au Lycée Descartes de Montigny le Bretonneux et à l’École politique de Paris.

16h20 Valérie Bugault : « La nouvelle entreprise, théorie juridique unifiée de l’entreprise capitalistique » : la nouvelle entreprise, comme modèle juridique unique pour toute activité humaine avec, à terme, disparition du salariat =>

* Docteur en droit privé de l’Université Panthéon-Sorbonne, avocate fiscaliste (en omission), analyste de géopolitique juridique et économique (évolution historique des règles régissant l’économie et les institutions). Fondatrice du concept « Révoludroit », du site internet du même nom, et de l’association « les amis de Révoludroit », pour une réforme institutionnelle.

16h40 – 17h00 : DÉBAT GÉNÉRAL

Information pour les inscriptions :

http://www.academiedegeopolitiquedeparis.com/formulaire-dinscription



