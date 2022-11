Appel à communication: « L’Afrique face au défi de la stabilité »

« L’Afrique face au défi de la stabilité »

Revue Géostratégiques N° 60

Appel à communication

Le Conseil scientifique de la revue Géostratégiques va publier un dossier sur le sujet du continent africain face à ses nombreux défis, intitulé « L’Afrique face au défi de la stabilité ». Ce dossier entreprend de passer en revue l’ensemble des thématiques stratégiques et géopolitiques émergentes à l’horizon du continent.

La question de la conflictualité rampante ou active comme dans les cas, loin d’être limitatifs, sahélo-saharien, de la RDC, de la Corne de l’Afrique et l’Éthiopie, du Bassin du Lac Tchad, etc., viennent ainsi à nouveau provoquer les principes du Droit international public, la paix et la sécurité internationales. À la faiblesse stratégique interne de certains États, certains au bord du chaos, comme la Libye ou la Somalie, s’ajoutent les défis démographiques (taux de natalité, migrations internes et externes, etc.) avec le doublement du nombre d’Africains dans une perspective proche de quelques dizaines d’années, la récurrence des rapports de force régionaux et l’ingérence de puissances globales instrumentalisant le théâtre africain. Mais il s’agira également d’évaluer la crédibilité des champions émergents à l’aune des facteurs de puissance, du déclin des politiques de développement et de la crise du multilatéralisme. La question des ressources énergétiques et des matières premières toujours prégnante sur le continent devra être traitée en prenant en compte les changements importants apparus récemment avec les découvertes au large de l’Égypte, les possibilités offertes par les nombreux projets de nouvelles infrastructures de transport, gazoducs, oléoducs, etc. La déclinaison des études horizontales, défense, droit, économie, humanitaire, etc. se croisera avec les analyses thématiques fondées sur la géopolitique, la géostratégie et les Relations internationales. Les jeux de pouvoir renouvelés dans le champ stratégique du continent noir peuvent réserver des surprises à l’heure des routes de la Soie, des investissements locaux russe et turc. Enfin, devra être étudiée les conséquences pour l’Afrique de l’hypothèse d’une bascule paradigmatique de la situation internationale entraînée par l’issue de la guerre en Ukraine.

Fidèle à sa mission d’élucidation des sujets géopolitiques complexes, l’Académie géopolitique de Paris souhaite que les articles de ce dossier approfondissent l’analyse des leçons à tirer tant des derniers évènements de l’actualité stratégique africaine que des tendances lourdes depuis le début du XXIesiècle, constituant le fond des développements consacrés à l’étude du défi de la stabilité pour l’Afrique et la projection des perspectives prévisibles à venir.

Voici les considérations techniques habituelles :

– les articles doivent être envoyés à la rédaction la revue Géostratégiques dans un fichier Wordou RTF ;

– ils doivent se situer entre 30 000 et 45 000signes et les notes se situent en finde texte ;

– chaque article devra être accompagné d’un résuméde cinq lignes en français et d’un abstract en anglais de 5 lignes également ;

– si l’article possède une bibliographie, elle devra être organisée par ordre alphabétique des auteurs en fin d’article ;

– les auteurs doivent accompagner leurs articles d’une mini-biographie de quelques lignes comprenant éventuellement leurs dernières publications ainsi qu’une photographie

– La date limite de dépôt des contributions est fixée au 30 décembre.

Bien cordialement

Secrétariat de l’Académie de Géopolitique de Paris

5 Rue Conté, 75003 Paris

Tél. : 01 42 71 57 80

academiedegeopolitiquedeparis@gmail.com

