L’ARGENT du QATAR , N’A PAS d’ODEUR, TANT QU’IL NE VA PAS ENRICHIR LES AUTRES: Abdelaziz Dahmani

Lettre

La Fresimouse sur la Sartre , Mercredi 16 Novembre 2022

Mon Cher “ Platoche “ , de la part d un admirateur , dans le Temps et l ‘ Espace , depuis les gazons verts , aux tapis rouges

Cher Monsieur , En achetant , ce Mercredi , le journal “ l Equipe “ , ma bible sportive , j ai été effrayé par sa Une , pleine page . La silhouette de la Coupe du Monde , forme originale , fondée en or et socle malachite , qui laisse place , même silhouette , en un inquiétant champignon Atomique ! , de l ordre grandeur de plusieurs centaines de mètres , fumées atteignant un ciel lugubrement tout noir . Et ce champignon a comme base de départ une vaste étendue d un désert , et ses dunes , de couleurs effrayantes , un marron sombre . Et titre global , grosses lettres : QATAR , l‘ERRANCE D’ARABIE … Merci l ´ Équipe , pour tant de générosités . Du Gaz en l Air

Cette « Une « hostile , dessin d un climat de guerre , n a rien avoir avec la vraie et actuelle Guerre Russie – Ukraine , qui , elle , affame les ventres des voitures européennes , et affame plus les ventres des petits africains , et ne rien avoir avec les fusees tombées , hier , en Pologne , membre de l ÔTAN , le monde retenant son souffle , de peur , justement des champignons Atomiques , d une 3-ème possible guerre mondiale . Ouf ! , cette attaque sur la frontière polonaise , n est pas russe , mais dégâts collateraux venant de l Ukraine . Erreurs de tirs ou provocations ?

Pourquoi , je m adresse à Vous , Cher admiré Platini ? C est pour Vous féliciter ! Le monde entier , presse française comprise , ont écrit , dit , parlé , sons et images , que c est Vous et Sarkozy , alors Président de notre irréprochable République , qui ont joué le rôle décisif , afin que le Qatar , en 2010 , s offre , pompeusement , vaniteusement , l’ organisation de la Coupe du Monde 2022 . Ce coup de pouce , singulier , français , avait un Prix . Des Sommes mirifiques et des Contrats astronomiques . Sans compter le cadeau PSG , mon Amour .

Vous , Platini , avez agi , en duo avec Sarkozy , en grands patriotes , en permettant de créer , pour la gloire économique de notre pays , des millions d heures de travail , allant de l armement , Supers Rafales et Mirages , blindés et bateaux , aux …travaux publics , et musées culturels , constructions de stades géants , tours gigantesques ou métro , dans ce pays , si peu géant , que l on peut , sûrement traverser à pieds , malgré ses fortes chaleurs , ceux non climatisées . Mais aussi créant au passage , pas mal de jalousies .

Voilà , ce petit pays inconnu , juste trente ans , devenir plus rutilant que la Floride ou la Californie ! Sans parler des incendies et ouragans devenus coutumiers du coté de ces terres américaines .

Revenons au Qatar , et vers ce chiffre astronomique , du coût de l organisation de cette CM 2022 : un coût estimé , sûrement arnaques comprises , à 220 milliards de dollars ! Dix fois plus que la dernière CM 2018 en Russie …220 … , de quoi aurait pu rendre bien plus que heureux , l ensemble des pays arabes non pétroliers . Non , le temps de la durée de cette Coupe , moins d un mois , [ finale le 18 Décembre ] , mais pour des décennies …

Et dire que les slogans affichés pour justifier la mystification : « Première Coupe du Monde , en terre Arabe « . De quel , Monde Arabe s agit il ? Un monde arabe , divisé , fractionné , en guerres chaudes ou froides , en inégalités criardes , et que sans se rappeler que le Qatar a attisé , soufflé chaud et froid , sur les conflits inter Arabes , a payé , armé des conflits intérieurs ,y compris dans le pays de l ´ un de mes amis tunisiens . Pays ou j adorais passer mes vacances . Et le voilà Tunisie assombrie , appauvrie , et presque retour aux nuées de mendiants d avant son Indépendance …

Cher Platoche , sans vouloir trop vous ennuyer , j aimerais vous livrer , mes pensées réelles , avant le commencement , dimanche de cette détestable CM 22 . Je vais me tenir à carreaux , tranquille, devant ma télévision , chaîne Bein , en temps que supporter du PSG , même si , ce mon club favori , , sentant le souffre de leurs Déserts . . Mais des , les mauvais résultats , ou élimination de nos vaillants tricolores , je vais me joindre à toutes les protestations et manifestations anti Qatar . Et nos joueurs , avant d embarquer ce jour vers Doha , ont eu le courage humain de signer un manifeste , ou ils s élèvent contre les dénis des Droits de l Homme , et ont dit qu ils sont sensibles , et ont entendus les alertes des ONG , hostiles à cette Organisation qatarienne . Voilà du réel Courage , de nos Astérix , qui , sans fuir , en allant le braver dans ses antres , camouflés derrière des Tours scintillantes , et températures estivales . Un courage à la Jeanne d Arc , et notre Équipe Tricolore , qui via nos Mbappé et Benzema , espère nous ramener une 3 eme Étoile , comme décrochée de ce Ciel Noir , lugubre , de la Une de l Équipe de ce mercredi .

Mon Cher Platini , pardonnez moi , d avoir été long , comme fut votre carrière , tant lumineuse en tant que joueur de l’ Équipe de France , et en tant que efficace influenceur à la tête de l UFEA , pour les intérêts supérieurs de notre Cher pays

