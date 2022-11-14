المعهد التونسي للعلاقات الدولية يهدي منشوراته لمكتبة الوردانين

المعهد التونسي للعلاقات الدولية -تأسس في 20 مارس 1998في باريس – ومنذ عودته الى تونس سنة 2013 نشر مجموعة من الكتب وكانت البداية مع « البورقيبية والسياسة الخارجية لتونس المستقلة » للجامعي الألماني فرنر روف.

ترجمنا هذا الكتاب من الألمانية ونشرناه للرد على قرار الحكومة التونسية قطع علاقات تونس مع سورية. ولقد اخترنا نشر كتبا بالعربية والفرنسية على علاقة بالأزمة السورية لاعتقادنا أن القضية السورية هي قضية بداية هذا القرن.

لا أخفي عليكم أن هذه التجربة كانت صعبة للغاية. فالتونسي لا يقرأ أكثر من نصف صفحة في السنة حسب بعض المصادر.

وأعطيكم مثلين.

عام 2014 طلبت سيدة رئيسة حزب بورقيبي مقابلتي فذهبت لمقابلتها وأخذت معي نسخة من كتاب البورقيبية .

التقينا في مقهى وبعد الترحيب بها وضعت الكتاب على الطاولة فسألتني ان كان ذلك كتاب؟ قلت لها نعم هو كتاب وهو ترجمة من الألمانية أردنا أن نعيد به الاعتبارللسياسة الخارجية التونسية…فقالت ممتاز ولم تأخذ الكتاب حتى لتقرأ العنوان .

والمثل الثاني المحزن بحق يتمثل في أني دعيت من أربع سنوات مع جمعية الى سفارة تونسية في بلد أوروبي وأخذت نسخة من كتاب « البورقيبية » أهديتها الى سعادة السفير فقبلها قائلا « أنا اسف لا أقرأ العربية….

لكن الذي يحزن أكثر أن المكتبات التي نودع فيها الكتب غير مخلصة وكثيرا ما تنكر الديون. وهكذا عندنا قضية مع أكبر مكتبة تونسية في العاصمة التي أنكرت علينا دين ب1500 دينار.

هذا إضافة أنه لم يدخل حسابنا البنكي مليما واحدا منذ قرابة الثلاث سنوات حيث « نسي « أعضاء الجمعية كلهم- باستثناء واحد – ومن عشر سنوات دفع اشتراكاتهم …..الأمر الذي دفع البنك الى غلق حسابنا.

الان أوقفنا هذه التجربة ولن ننشر مستقبلا سوى كتاب » عبدالله فرحات المناضل الوطني ورجل الدولة » وقررنا أن نوزع الكتب على المكتبات العمومية والجامعات ومراكز البحوث وقد ساعدنا الأخ العزيز أخمد العامري على توزيع الثلاثة الأولى في قابس.

وها نحن الان في الوردانين مسقط رأسي أنا وابني الطاهر وسوف نضع برنامجا للتوزيع.

مع خالص الشكر

13- 11- 2022

Publicité