كيف يربّي اليهود أولادهم لإستلام المناصب الهامة في العالم*

*(أنا عازمك على بوظه لذيذه هنا، بمكر….!)*

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بقلم الدكتور نادر صالحة

قبل سنوات،

كنت في جامعة ستانفورد (تقع في ولاية كاليفورنيا)

بصحبة استاذي المشرف بروفيسور ديفيد سميث

لإتمام بحث الدكتوراه

وعن ستانفورد قليلاً !!

حصد طلابها واساتذتها 83 جائزة نوبل

و27 تورينج (جائزة مكافئة لنوبل في الحاسوب)،

خرج منها 27 رائد فضاء.

تعتبر المؤسسة البحثية الأولى في العالم في تمويل المشاريع الناشئة start-ups.

هذه الجامعة وراء 5.4 مليون وظيفة

كما تعتبر في مقدمة الجامعات « المنتجة » لأعضاء الكونغرس،

ميزانيتها 6 مليار دولار،

واجمالي اصولها 26 ملياراً.

نسبة القبول فيها أقل من 5% من المتقدمين سنوياً.

ليس هذا هو الموضوع..

ولكن عند وصولنا،

اخذني في جولة تعريفية في حرمها الشاسع،

ففوجئت بمجموعة كبيرة من الأطفال يمرحون في ساحات الحرم لا تتجاوز أعمارهم 10 سنوات بصحبة بالغين متأنقين..

قلت في نفسي:

ماذا يفعل هؤلاء الأطفال هنا!

أيلعبون داخل هذه الجامعة ؟؟

فعلقت بصيغة استخفاف:

يبدو أن هناك حفلة ما في الجامعة..

أو أن البوظة هنا لذيذة !!

توقف البروفيسور فجأة،

ونظر إلى مبتسماً،

وهذه ابتسامة لن أنساها ما حييت.

وقال جملته هذه :

أنتم الفلسطينيون شجعان

ولديكم قضية عادلة

وأنا أحبكم ومتعاطف معكم ولكن..

ثم صمت..

قلت: لكن ماذا؟

وما مناسبة هذا التعليق ؟؟

ربت على كتفي..

وبدأ يتحدث عن الجامعة بحماسة وانفعال؛

مراكزها، سمعتها، انجازاتها، فلسفتها، اساتذتها،

كيف درس وعمل فيها

وكيف منحته ما منحته،

واستطرد في ذلك. ثم قال:

من يتخرج من هنا يعرف عن نفسه ليس باسمه،

بل باسم الجامعة التي صنعته، صدقني .. هذا يجعل الآخرين يعتدلون في جلستهم عندما يسمعون اسم « ستانفورد ».

عزيزي نادر،

أتعرف سبب وجود هؤلاء الأطفال هنا؟

أومأتُ بـ ”لا“..

إنه ليس حفلاً ولا المرح واللعب، وأيضاً ليست البوظة..

هؤلاء الأطفال وغيرهم يقضون جزءاً من عطلتهم الصيفية هنا ويسكنون مع عائلاتهم في سكن الطلاب خلال الاجازة الصيفية.

هم هنا بصحبة اساتذة الجامعة، يدخلون قاعاتها، مختبراتها، مكتباتها، يجلسون ويتحدثون مطولاً مع كبار أساتذتها وبعضهم يحمل نوبل

والحديث حول قضية واحدة وسؤال واحد؛

عن *حلم كل واحد منهم*

*ماذا يريد ان يصنع للعالم !!*

يزرعون في رؤوسهم وقلوبهم..

أنَّك هنا ستصير ما تريد،

ويجب ألا تعتقد أن بمقدور كل عائلات هؤلاء الأطفال دفع قسط سنوي بـ 50 ألف دولار فمعظمهم لا يستطيع فماذا يصنعون ؟؟

خذ هذه أيضاً:

معظم هذه العوائل تشتري من الآن أسهماً في شركات صغيرة واعدة في كل عام، تنفق على أبنائهم

ويوجد في الجامعة مكاتب استشارية خاصة لهذا الغرض..

ولكن أقول لك شيئاً آخر هو بيت القصيد يا عزيزي !!

*معظم هؤلاء الأطفال لعائلات (( يهودية )) *

لهذا ربتُّ على كتفك …

بدت علي الدهشة …

لا تستغرب عزيزي..

هكذا يستثمر هؤلاء في أولادهم

وأقول حرفياً * »يستثمرون »*

بمعنى يستثمرون

ولهذا السبب هم ناجحون في أعمالهم،

لامعون، يتبوأ كثيرٌ منهم مراكز عليا ومتقدمة في البنوك والمصانع والجامعات والإعلام والذكاء الاصطناعي والشركات ومختلف الأعمال سريعاً،

ليس لأنهم يهود بل لأنهم خريجو جامعات عريقة مثل هذه الجامعة، بيركلي، ييل، هارفارد، اكسفورد، برينستون، كولومبيا والـMIT تجعل من رأسك عقلاً فتاكاً ..

صدقني وضع الأولاد في هذه الجامعات *قضية مصيرية* لهؤلاء

يأخذونها على محمل الجد لا مزاح فيها لأن من يخرج من هنا لا خوفٌ عليه..

وبابتسامة لا تخلو من مكر قال لي :

بالمناسبة ، يوجد هنا بوظة طيبة فعلاً، تعال .. *أنا عازمك*

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التعليم الرديء أسوأ من الأمية، لأنه يوهم بالقدرة و هو عاجز ، و يصبح مصدرا لنشر الأمراض في المجتمع

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