Le Bal, pardon, le Ballon de Foot des Hypocrites ! ( AD )

Nous voilà à peu de jours de la Coupe du Monde , du Football , au Qatar …Ce pays du Golfe , riche comme Crésus , sentant souvent le Gaz , je l ai souvent pas ou peu aimé . Pour des raisons évidentes , d immixions , et d avoir usé de son arme fatale , sa chaîne de télévision , pour imposer ses idées , et ses lois peu démocratiques . La Tunisie , entre autres , a beaucoup souffert de ses pressions et immixions …

Ceci dit , ces jours ci , me sent estomaqué par le déferlement des critiques , allant parfois en bordure de la haine et du racisme , contre le Qatar , l ‘ organisateur de la Coupe du Monde . “ Comment donner l Organisation , à ces bedoins “ , qui ont fait fleurir le désert , élever d immenses tours , bâti des stades rutilants , et user du Métro pour les joindre …

Une bonne part de ces critiques , je les ai lu , entendu , à fortes doses ces derniers jours , notamment en France , le pays si fier de son PSG et de ses vedettes achetées à prix d or par le …Qatar . Le PSG , acheté , opportunité à Paris par l Emir , c était l un des accords d avoir obtenu … la Coupe du Monde … Intermédiaire Sarkozy , Alors President …

Les immigrés , notamment d Asie , qui ont construit , les stades , les tours , le métro, de Doha , nombreux à y ont laissé leurs vies , dans des chantiers ou la sécurité n était pas parfaite . Dur , dur , certain , c est inhumain . Mais cela fait fait partie , depuis longtemps des immenses injustices et misères du monde . Un exemple : 50.O00 décédés en Mediterrannee , boats people , ces dix dernières années , selon un propos écouté hier soir , de la part d un ancien Directeur du serieux journal Le Monde . Un malheur parmi tant d autres , d autres noyés suivront , en attendant les réchauffements , et les épuisements des fleuves et des nappes de l eau .

Le Qatar ? Une grosse larme de misères de ses immigrés , à la lisière des richesses , parfois indécentes . Mais si le Qatar organise la Coupe du Monde , tel un nouveau riche qui voudrait s offrir une Ferrari , aux accessoires en or , c est la Faute de Qui ?

Qui a donné l ‘ Organisation de la Coupe du Monde au Qatar , via , la corruptible FIFA , voilà de cela plus de 10 ans , juste au seuil …du Printemps Arabe ? … Qui ? La France , présidentielle d alors et une star du foot , “ Platoch “ , ont joué les premiers rôles , en direct et influences Pour les beaux yeux de la Reine Mère , de l actuel Emir ? Qui a construit les stades , et toutes les infrastructures nouvelles , pour que le Qatar , se glorifie d une organisation , grandiose , lumineuse , au coût de plusieurs centaines de milliards de dollars ou euros . Qui ? Ces mêmes mega sociétés qui pour avoir d exceptionnelles marges de bénéfices , ont fait travailler les pauvres damnés de la terre sèche , misérables népalais , et autres , dans des conditions déplorables . Qui ? . Des Voix offertes ou achetées , et jamais punies . Qui ? Oui certes le pays organisateur a sa responsabilité . Lui , dans cette salade suspecte , des dessous de table et des contrats mirifiques , ne veut que la Gloire .

Mais subitement , lui faire endosser tous les tords de la terre , cela semble un peu trop tordu …

Avoir le beurre , l argent du beurre , et se garder bonne conscience , est ce bien joué ? A. D .

