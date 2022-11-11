صفحة من الماضي: باريس في 9 أفريل – 2001 ندوة المعهد

بمناسبة ذكرى عيد الشهداء والذكرى السابعة لتأسيس التكتل الديمقراطي للعمل و الحريات في تونس

وتزامنا مع صدور كتاب » تونس الغد » نظم المعهد التونسي للعلاقات الدولية بباريس لقاء حواريا مع الدكتور مصطفى بن جعفر رئيس التكتل الديمقراطي للعمل والحريات بتونس ، وحضر هذه الندوة ممثلو مختلف الحساسيات السياسية والجمعياتية بالمهجر. وكانت الندوة فرصة تعرف فيها الحاضرون على قراءة التكتل للواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي بالبلاد ومقترحات الحزب للخروج من الأزمة الشاملة التي تعيشها البلاد .

وقد افتتح الندوة الدكتور أحمد المناعي رئيس المعهد التونسي للعلاقات الدولية مرحبا بالضيوف وطارحا أهم المحاور التي تؤطر اهتمامات المرحلة كالموقف من ترشح بن علي لولاية رابعة وقضية العمل المشترك و آفاق المرحلة ثم فسح المجال للسيد بن جعفر الذي مسح خلال أكثر من الساعة والنصف الواقع التونسي بقراءة شاملة ، مركزا على مفاصل الأزمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية ، ففي المستوى السياسي أشار إلى ظاهرة التصحر التي تعم الحياة العامة نتيجة احتكار السلطة لمختلف الفضاءات وضربها لكل محاولة لتنشيط المجتمع المدني والسياسي خارج ترتيباتها وتسوياتها وحساباتها المتصلة دائما بالاحتواء والتفريغ والقمع .

أما في المستوى الاقتصادي والاجتماعي فقد ركز السيد بن جعفر على ظاهرة الفساد المالي والرشوة والمحسوبية كما حلل بعض الإعطاب الي تمس العجز الهيكلي للاقتصاد الوطني وفي مقدمتها غياب تصور متكامل لمخططات التنمية ، وظاهرة البطالة وتوسع دائرة المهمشين من العملية الإنتاجية ،كل هذا في غياب المنظمة النقابية التي استهدفت كبقية مؤسسات المجتمع المدني بخطة تخريب من داخلها بتواطىء من بعض قياداتها المتورطة في ملفات فساد مالي ، وهو ما ينذر في المدى المنظور والمتوسط بأزمة اجتماعية قد تأخذ شكل الانفجار العام بما يستدعي من القوى الوطنية التسلح بالوعي والحس الوطني العميق لتجنيب بلادنا ذلك المكروه

و ركز السيد بن جعفر على خط الاعتدال المسئول في إعادة بناء ما تهدم وفي رسم الإستراتيجيات المستقبلية

ثم وجه الدكتور هيثم مناع تحية خاصة إلى المعهد التونسي للعلاقات الدولية وللحاضرين ونوه بجهود التونسيين في البحث عن مخارج تاريخية وهادئة من أزمة الحياة العامة بتونس ، وأشار الى الاجواء الصحية التي بدأت معالمها تظهر من خلال الفضاءات المشتركة التي يجهد فاعلو الساحة الوطنية بالداخل والخارج في صنعها وتنويعها مركزا على موقف الإسلاميين في السنوات الأخيرة وما تميزت من اعتدال ومسؤولية سهلت مد جسور التواصل بين أطراف وجهات في المعارضة الوطنية كانت إلى الأمس القريب تتصارع وتتهارج وتعطل من مسيرة البناء الصحي والفاعل والمسئول.

ثم تناول الكلمة السيد عبد اللطيف بن سالم عضو المجلس الوطني للحريات الذي شدد على إيجابية صنع وتنويع مساحات الحوار والتواصل بين الجميع ثم علق على بعض المداخلات في كتاب » تونس الغد » موجها الانتباه الى الفقرة الواردة في مساهمة الشيخ راشد الغنوشي والمتصلة بعزم الحركة على انسحابها من أي منافسة في المدى المنظور على مؤسسات المجتمع السياسي والمدني متسائلا هل يعني ذلك أن النهضة قد قررت تطوعا حل نفسها ؟؟

ثم تواترت المداخلات من داخل القاعة وكان أبرزها مداخلة السيد عامر العريض رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة الذي وضح مواقف الحركة وتوجهاتها الجديدة التي أقرها مؤتمرها الأخير مركزا على ضرورة رفض الوصاية والإقصاء في أوساط الجسم الوطني المعارض ومحللا لأبعاد مواقف النهضة الأخيرة والتي جاءت تعميقا لتوجهات مؤتمر 1996

كما تدخل السيد عبد الخالق التوكابري ـ قيادي بحركة الوحدة الشعبية ـ فوجه الانتباه إلى ضرورة الاستفادة من دروس الماضي القريب وعلى إلحاحية تنقية الأجواء والمناخ العام الأوساط المعارضة الوطنية لتتصدى لاستحقاقات المرحلة بأقصى ما يمكن من حظوظ النجاح والفاعلية

ثم تواترت المداخلات من داخل القاعة في شكل تساؤلات طرحت على السيد مصطفى بن جعفر حول الوضع العام بالبلاد ومستقبل العمل العام والتي أجاب عليها بتفصيل شامل

وأختتم الندوة السيد نورالدين ختروشي موجها الشكر للجميع ومعبرا عن ارتياحه لنجاح الندوة داعيا الى توحيد الصفوف وتنويع المبادرة والاستعداد لتتغيير أساليب العمل بما يستجيب لتحديات المرحلة المقبلة التي ستكون أكثر تركيبا وتعقيدا وشمولا

باريس في 9 أفريل 2001

تقرير أعده المعهد التونسي للعلاقات الـدوليــة

النّضال و الصّدق السّياسي

المعهد التّونسي للعلاقات الدّوليّة

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