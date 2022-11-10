وقفة عالمية مع قطر ضد العنصرية والإسلاموفوبيا:د. أحمد القديدي

لا يمكن أن نصف الحراك الدولي النشيط المناهض للعنصرية إلا بكونه (فزعة عالمية) أمينة وصامدة ضد لوبيات غربية مشبوهة ذات أقلية عددية لكنها تمتلك وسائل بروباغندا تقوم بغسيل العقول و تدليس الأحداث و تقدم الأكاذيب في شكل حقائق نهائية إتفق حولها « الجميع »!! وفي هذا الشأن رد سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن أل ثاني وزير خارجية قطر على إدعاءات صدرت عن وزيرة ألمانية فقال في مقابلة مع صحيفة « فرانكفورتر ألمانيا تسايتونغ » الألمانية، إن بلاده تواجه حملة ممنهجة ضدها منذ 12 عاما، منذ اختيارها لاستضافة كأس العالم وهي حملة لم تواجهها أي دولة أخرى حظيت بحق استضافة هذه البطولة. ورأى أن من المفارقات اللعب على هذا الوتر في دول أوروبية تسمي نفسها ديمقراطيات ليبرالية، وبيّن أن هذا التصرف ينمّ عن غطرسة وعنصرية. وبشأن مطالبة وزيرة الداخلية الألمانية (نانسي فيزر) بضمانات أمنية للأقليات كشرط مسبق قبل موافقتها على حضور كأس العالم، قال الوزير القطري إن ذلك غير ضروري ولا داعي له بعد تقرير المنظمة العالمية للشغل التي لم تلاحظ أي خلل في تشريعات وتطبيقات دولة قطر لقوانين حماية العمال ودعا الوزير القطري السياسيين الألمان للتركيز أكثر على جرائم الكراهية التي تحدث داخل حدود بلادهم. كما أعرب عن استياء بلاده من ازدواجية المعايير التي تتبعها ألمانيا في تعاطيها مع استضافة قطر لكأس العالم 2022. وأضاف: « من ناحية يجري تضليل الشعب الألماني من قبل بعض السياسيين الحكوميين، ومن ناحية أخرى ليست لدى الحكومة الألمانية مشكلة مع قطر عندما يتعلق الأمر بشراكات أو استثمارات في مجال الطاقة ». ودعا رئيس الإتحاد الأسيوي لكرة القدم من جهته دعمه لمونديال قطر وقال إن هذه البطولة ستكون الأفضل تنظيما وأمنا من سابقاتها. وأعجبني رأي للاعب الدولي محمد أبو تريكة الذي صرح بأن الرياضيين المسلمين ليسوا مستعدين لبيع دينهم وأخلاق دينهم من أجل كسب تعاطف العنصريين المتطرفين الساعين للإساءة لقطر الدولة العربية المسلمة التي تحدتهم وكسبت رهان تنظيم هذه التظاهرة العالمية ضد ما يضمرونه من حقد أيديولوجي وغطرسة لا مبرر لها » و بوتريكة هو الذي أحرز العديد من الألقاب الفردية علي المستوى العالمي والأفريقي والمحلي خلال مشواره الكروي، مما جعله واحداً من أبرز اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية والأفريقية والعربية وأحد الأساطير في تاريخ النادي الأهلي، قبل أن يعلن رسمياً اعتزاله اللعب في ديسمبر 2013 وبعد اعتزاله عمل أبو تريكة محللًا رياضيًّا في قنوات بي إن سبورتس منذ فترة كأس العالم 2014 وحتى الآن. كما أعجبتني تدوينة كتبها مواطن ألماني على موقع صحيفة) برلينر مورغن بوست) الألمانية إسمه (هانز فليبيغ) قال فيها: « يجب ألا تنحاز حكومتنا إلى مجموعة أقلية من المتطرفين المناوئين للإسلام و العرب فتبقى وفية كما انتخبناها لمبادئ التعايش السلمي بين الأديان و الحضارات ولا تتذرع بما تسميه (قيما كونية) وهي تعلم أنها قيم غربية مسيحية ناكرة للأخلاق و تعلم أن للدين الإسلامي قيما عليا يحترمها مليار و نصف مسلم و من واجبنا احترامها حين ننزل ضيوفا عندهم. » كما علينا الإشادة بالموقف العربي الجماعي الذي أعلنه البيان الختامي للقمة العربية في الجزائر والذي أكد على التضامن الكامل مع دولة قطر في جهودها لتنظيم كأس العالم منددا بمحاولات الخدش العنصري لهذه البطولة والذي سيكون مصيره الفشل الذريع. ونفس الموقف الأخوي سجلناه من مجلس التعاون لدول الخليج العربي والمنظمة الأممية لحقوق الإنسان والمجلس الكندي القطري للتعاون و عشرات الهيئات المهتمة بالشأن الرياضي العالمي.

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