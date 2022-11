Les anciens du Lycée de Garçons de Sousse

Hassen Nabi

Quid de l’histoire du lycée de Sousse?

Dans ce qui suit, nous tenons à revenir sur d’un des plus prestigieux des établissements secondaires de Tunisie, à savoir le lycée de garçons de Sousse, actuel lycée Ahmed Nou reddine, qui a ouvert ses portes en octobre 1926. Mais c’est le 28 novembre 1926 que fut inauguré officiellement le collège de Sousse après avoir été construit sur un terrain des Hbous de la Kolla de Sousse.

In août 1956, Ahmed Noureddine, éminent en E seignant de physique-chimie et ancien élève au même établissement dès son démarrage, devint le premier proviseur cent pour cent tunisien du lycée de Sousse. Si Ahmed, qui a été également le premier maire de la Perle du Sahel, succéda alors au Corse Paul Mattei (arrivé en 1943) qui avait été précédé, au poste de principal, par Marius Lucien Vandel et Georges Damas Pactus.

A signaler que le collège de Sousse devint lycée en 1943.

Après le départ d’Ahmed Noureddine pour Tunis afin d’occuper le poste de directeur du service de l’enseignement secondaire au ministère de l’Edu cation nationale, c’est Hédi Mzabi (enseignant d’italien) qui prit les commandes avant de passer le témoin à l’illustre enseignant de mathématiques Mo hamed Fayala

Chapitre discipline, dans ce grand fief de l’éduca tion, c’était l’affaire de l’emblématique Mohamed Osmane avait régulièrement enregistré d’excellents résultats notam ment lors de l’examen du baccalauréat.

formations relatives à l’histoire de cet établissement, conte Le lycée de garçons de Sousse, qui a toujours été mixte.ant, entre autres, un poème écrit par le joueur-poète Mo hamed Ayachi. Le salut du lycée».

Parmi les anciens du lycée

De très nombreuses générations sont passées par le ly

cée de garçons de Sousse et nombreux anciens de ce presti gieux temple du savoir ont été parmi les bâtisseurs de notre chère Tunisie.

hamed Ghannouchi et Habib Essid.

… et le soixante-dixième anniversaire En novembre de l’année 1996, sous la présidence de Nous citons, entre autres, cinq anciens premiers mi- Béchir Hamrouni, l’Association des anciens célébra le soixante-dixième anniversaire du lycée. Cet événement ras nistres, Hedi Nouira, Hédi Baccouche, Hamed Karoui, Mo- sembla un grand nombre d’anciens élèves dont plus d’une centaine venus spécialement de France.

Il y a lieu aussi de citer le professeur Zouhair Essafi, l’un des plus grands chirurgiens tunisiens (ancien doyen de la faculté de médecine de Tunis), l’éminent ingénieur et haut fonctionnaire Mokhtar Läatiri (ancien directeur de l’ENIT). le père de la psychiatrie tunisienne Sleim Ammar,

du travail et des maladies professionnelles. Habib Ammar et Ahmed Smaoui (anciens ministres) Ahmed Sahloul Es soussi et Abdelkerim Zbidi (deux anciens doyens de la fa culté de médecine de Sousse), Ahmed Khaled (ancien mi- nistre de la culture). Néjib Ayed (ancien directeur des JCC). Sans oublier bien évidemment Si Mhamed Ben Youssef. le fondateur et directeur de Dar Tunis-Hebdo,

Et un grand nombre de joueurs de l’Etoile du Sahel (dont Abdelmajid Chétali), du Stade Soussien et de la Patriote de Sousse.

Le cinquantenaire…

Présidée par Hassen Ben Said, l’Association des anciens célébra, avec beaucoup d’ampleur, le cinquantenaire du ly cée, en 1976, et ce, en présence notamment du premier mi nistre en ce temps-là (et ancien joueur de l’Etoile du Sahel)

Feu Hédi Nouira. Pour l’occasion, on édita une brochure très riche en in

De son côté, le cinéaste Abdeljelil El Béhi (ancien chro niqueur à Tunis-Hebdo avec Point d’Orgue), réalisa un film-documentaire qui avait été programmé par la télévi sion tunisienne plus d’une fois.

En outre, volet culturel, nous citons la plaquette préparée pour la circonstance, et le concert de la troupe nationale de musique qui anima la soirée, Etait présente une jeune chanteuse qui était au début de son parcours artistique. Il Abdelaziz Ghachem, l’un des pionniers de la médecine s’agissait de la talentueuse Dorsaf Hamdani. Il y a eu également la projection du film de Selma Baccar

sur Habiba Messika – La danse de feu-. C’est l’ancien ministre de la culture, Abdelbaki Hermas si, lui-même ancien du lycée, qui permit à l’association de bénéficier du programme culturel cité précédemment.

Qu’en est-il aujourd’hui ?

Par ailleurs, en l’état actuel des choses, beaucoup de choses ont changé dans ce lycée au passé glorieux. Le bloc scientifique, inauguré par le président Bourguiba au cours des années soixante, abrite, depuis plusieurs années, la dé légation régionale de l’Education. Alors que l’internat est devenu le collège pilote de Sousse.

Aussi, l’infrastructure du lycée demande à être largement améliorée. A ce niveau. la délégation régionale aurait prévu

un budget pour le faire. Il fut un temps…

H. B. HASSEN

