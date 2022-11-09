ذكريات طفل: الوردانين بعد اغتيال حشاد

تصاعد المقاومة

اغتيال فرحات حشاد في 12 ديسمبر 1952أحدث موجة من الغضب الشعبي في تونس وفي كثير من البلدان العربية وخاصة في المغرب. لم نكن نعرف ذلك كأطفال ولكننا كنا نلاحظ ما يحدث في قريتنا وأول شيء لمسناه هوتركيز مركز جندرمة في زندالة أو معصرة بن يونس في حومة بئر زعبار على بعد مائة متر من المدرسة. لا أذكر كم كان عدد عناصر الجندرمة فقد كانوا دائما في الداخل لا يخرجون منه الا في سيارتهم ولم يكن يظهر منهم الا العون الدي في الحراسة أمام الباب أو قائدهم.

كان قائد الجندرمة يهوديا يسمى كوهن يتحدث اللهجة التونسية بطلاقة. كان يتجول في القرية وحده يسلم على الناس قبل أن يسلموا عليه… ولا يحمل سوى مسدسا.

في بداية 1953 بدأ الحديث عن القائد حسن عبدالعزيز ويبدو أنه هو الذي كان يقود مجموعة فلاقة الوردانين اولى مجموعات المقاومة المسلحة في البلاد. وقع ذلك في الفترة التي لصقوا فيها صورا لعمي حسن تدعو الناس للتبليغ عنه مقابل مليون فرنك.

مليون فرنك؟ هذا مبلغ خيالي , كنا نحسب بالفرنكات والعشرات وفي أقصى الحالات بالالاف أما المليون؟

استغربت هذا الصنيع من عمي حسن فقد رأيته بضعة مرات في الرحبة وظهر لي رجلا لطيفا لا يؤذي أحدا.بلا حراسة

كثيرا ما كان قائد الجندرمة كوهين يتردد على مركز البريد المحاذي لدار حنيني اذ هو مستخرج منه وفي مرة من المرات دخل وراء الحاجز -الكنتوار- حيث أخي دون استئذان وسمعت حديثا غريبا بين الرجلين...

وقد روى لنا أخي فيما بعد أن الجندرمي طلب منه بإلحاح أن يلاقيه بحسن بن عبدالعزيز » شي محمود نشوفو برك… والله…حتى من بعيد » وأخي يحتج ويحلف أنه لا

يعرفه ولم يره أبدا في حياته …وأنه موظف.

بداية من عام 1953 تزايد عدد المختفين. وهم الشبان الذين يلتحقون بالمقاومة وكنت ورفاقي نتحدث في هذا الموضوع ونتبادل المعلومات وكان كل من له أخا أو ابن عم أو حتى واحد من العرش فلاقا يتفاخر به. في تلك الفترة أخلينا دارنا في بئر زعبار التي ولدت فيها وتحولنا إلى دار جدي فرحات. عرفت فيما بعد أنها وضعت في خدمة الفلاقة وفي السنوات التالية كثيرا ما كنت أذهب اليها فأجد فيها عمي الدوبل مطيرالدهماني. فقد كان شبه مقيم لا يخرج الا قليلا عند الحاجة. من حين لاخر كان يقبل أن يسلمني بندقيته لأضعها في حجري كما يفعل هو.

فيما بين 1953 و1955 تاريخ تسليم أسلحة المقاومة تعرضت الوردانين إلى عمليتي تفتيش وتمشيط كبرى. في الصباح الباكر والناس لا يزالون نياما، تحاصر القرية من كل الجهات وتقتحم قوات هائلة الأنهج والأزقة. مئات من الجنود بل الاف يأتون في كل أنواع النقل والوسائل وحتى الهالف-تراك أو المجنزرات ينتشرون في الاحياء ويفرغون ركابهم المدججين بالسلاح وتدخل الديار وتخرج الرجال وتجمعهم في المدرسة والساحة العامة وتبدأ بالتفتيش عن السلاح والفلاقة.

كان الجنود عندما يدخلون دارا يبدؤون بتفتيش كل ركن في البيوت ثم يستعملون الة لكشف المعادن وهي عبارة عن قضيب ينتهي في الأسفل بدائرة معدنية تزمر كلما وقعت على معدن ولو كان مسمارا. وكثافة الصوت هي التي تدل الجندي على طبيعة الشي الكشوف. الحقيقة أن ديارنا كانت وقتها بائسة لا تحتوي على شيء تقريبا.

مع المغرب يرجع الجنود من حيث جاءوا ويتنفس الناس الصعداء. في المرة الثانية التي حوصرت فيها الوردانين شاع أن الجنود قد اعتدوا على النساء فانتفض الرجال المحاصرين في المدرسة ويبدو أن عبد الرحمان منصور هو الذي صاح فيهم » توة انتم رجال أنتم هنا ونساءكم … » ولكن ظهر أن الامر إشاعة …عبد الرحمان منصور سمي شيخ الوردانين بعد الاستقلال.

من قرارات المقاومة ألا يتعرض أحد بمكروه لقائد وأعوان الجندرمة لتجنب ردة فعلهم وانتصاب القمع في القرية. والمرة الوحيدة التي تعرضت فيها أعمدة الهاتف القريبة من الوردانين الى القصان كانت ردة فعل الجندرمة سريعة. فقد أوقفوا كل من يعرف الفرنسية وحتى من رفاقنا الكبار في المدرسة لأن الذين قطعوا الأعمدة كتبوا شعارات بالفرنسية.

أحمد المناعي

« لا الفقر يستطيع إذلال النفوس الأبية ولا الثروة تستطيع أن ترفع النفوس الدنيئة »

منذ أكثر من عشر سنوات وأنا أفكر وأتساءل لماذا لم يعمد واحد من الحفاة العراة الجياع من السكان أو يخطر ببال أحدهم في الوردانين أو في القرى المجاورة وحتى في بلاد جلاص التي كان يذهب اليها عمى حسن في ضيافة القائد العجيمي لم يجل بخاطر أي كان أن يبيع حسن بمليون فرنك فرنسي 1953.(تساوي 66 مليون مليم حاليا).فعلى مدى أكثر من ثلاث سنوات لم تسجل أية خيانة ولم يوقف فلاق واحد على الرغم من تزايد عددهم مع الأيام.

Publicité