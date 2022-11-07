د. نزار ابراهم…طبيب من ذهب

اليوم زرت أنا وابني باديس صلاح ابن أخي محمود عمل عملية منذ أشهر ولم أزره حيث كنت شخصيا مريض. الزيارة كانت في دارأخيه رشاد في سوسة. كانت المفاجأة الكبرى حيت اجتمع في الدار نصف العرش…ثلاثة أجيال من ال المناعي وقريسة وبراهم والكناني والعائلات المصاهرة….

اليوم أعرفكم بالدكتور نزار ابراهم:

سي نزار هو صهر نجيبة بنت خويا محمود. تزوج بنتها أسماء وأنا في الخارج وراسلني من هناك في عام 2006 لا زلت أحتفظ برسالته الأولى. رسالة في منتهى اللطف ولا أحسب أنه يتذكرها.

نزار ابراهم طبيب وهو يعمل بالتناوب بين فرنسا وتونس منذ خمسة عشر سنة. أسبوعان في تونس وثلاثة أسابيع في فرنسا.

في لقائنا اليوم حدثني طويلا عن الأطباء التوانسة في فرنسا.

حاليا يعمل في المستشفى الجامعي بمدينة مولان…لو تتذكرون هي المدينة التي بدأت فيها المفاوضات بين الجزائر وفرنسا من أجل الاستقلال في سنة واحد وستون.

تصوروا أن هناك مئة وعشرون طبيب تونسي من ثلاث مئة وأربعون في هذا المستشفى فقط. كل الأختصاصات موجودة هناك وفي بعض الأوقات وخاصة في الليل يتحول المستشفى الى فضاء تونسي بالكامل.

نزار طبيب ناجح في كل الميادين وعلى كل المستويات. أعتقد أنه لا يحتاج للفلوس فهو شريك يملك النصف في مخبر ابن الجزار في سوسة ولكنه في حاجة الى الاعتبار. هو يحكيلي بأن مدير المستشفى الفرنسي الذي يعمل فيه قال له عندما قرأ سيرته » أنت طبيب من ذهب ».

د.نزار ابرهم ينتظر نجاح ابنته أسماء في الباكالوريا هذه السنة ليتحول الى فرنسا مع عائلته وبما أن زوجته أسماء هي أيضا طبيبة فيمكنكم تصور ما نحن مقدمون عليه.

وقد سبقه الى الهجرة كل من أخيه المهندس وأخته التي كانت رئيسة قسم في مستشفى حشاد بسوسة.

يقول نزار أنه يوجد الأطباء التوانسة والجزائريين في فرنسا خاصة أما المغاربة فقد رجعوا الى بلدهم بمجرد أن سوت دولتهم وضعيتهم المالية. ويبدو أن الأمر في منتهى الصعوبة في تونس

لم أعرفكم بالوجه الاخر للدكتور نزار فهو أمين مال المعهد التونسي للعلاقات الدولية منذ إعادة تأسيسه في تونس سنة الفين وثلاثة عشر وهو يساهم بالقدر الأكبر في تمويل منشورات المعهد.

أحمد المناعي

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