تونسي في صربيا…مجدي الكرباعي

البارح خلطنا 9 متاع الليل لمطار صربيا ، أول موصلت الطيارة و خرجنا تسمع كان في حس بالظبط هكا ..

Tunisians no tourist, Go Home

تمشي تعطي الباسبور و بالرغم الي أنا نحكي اللغة الانجليزية بالباهي … الي يعطي باسبور … يهزوه لبلاصة الوقوف فيها جنسيات الكل .. ملخر بيتك في داركم اكبر منها .. بداو كل مرة يدخلوا .. مرة اثنين مرة ثلاثة لين في لخر البيت كلها توانسة و هنود تفغم .. و بالطبيعة باسبوراتنا الكل عندهم و كل مرة يطل واحد فاهم يبدى يضحك علينا و يستفزوا و يسبوا فينا .. مفماش حتى اسلوب متاع معاملة إنسانية…

مبعد ساعتين كل مرة يخرج 15 باسبور و يجي قدام البيت و يعيط بالواحد و يعيط علاهم .. باش يفكلهم Billet mtaa retour. .. و الي ميمدش انتوما افهموا الباقي و على فكرة في القانون .. مخالفين برشاااااا بالطرق الكل و معندك حتى ربع حق .. ت معندكش حقوق ملخر خاطرك مكش انسان غادي.

بعد مكمل ناس الكل .. خرجوا 4 مالبيت و عاودوا يعيطوا بالاسم .. كل واحد يخرج يلقى ورقة لازم يصحح فيها بالسيف .. هيا ورقة ترحيل من صربيا .. بالسيف و بالقوة تصحح و حتى كان متحبش .. يصحح في بلاصتك واحد منهم…

أنا كنت الوحيد من ناس الي غادي نحكي anglais و حاولت حتى ابسط حاجة نكلمهم على الماء ناس ماتت بالعطش .. أقسم بالله جابو كاس واحد لاكثر من 60 واحد

مبعد ولاو هوما يجيبوا في الماء يشربوا فيه قدامنا و يضحكوا و مع هذا الكل فما شكون حاول يتصل بالقنصلية و ملقينا حتى رد منهم يعطينا ربع كرامة خاطر بلادنا معندهاش قيمة و اولادها حتى كان في الغلط من واجبهم يدافعوا علينا موش قنصليات تونسية مجرد ديكور .. في دول العالم

حاسيلوا .. كل مرة نمشي نقلهم حتى طوالات حاشاكم للناس الي غادي .. تسمع كان كلمة لااا بشماتة كبيرة …

مبعد سوايع جانا عرفهم للبيت خطارني أنا لول مبعد خرج 18 واحد مالبيت خرجنا و وسط المطار هزونا لبيت الإيقاف في اخر المطار .. البيت زوز ميتروا على متر و نص اربعة فروشات فيها قبيلة الداخل الواقف اكثر ملي قاعد و سكروا الباب .. البيت كلها وسخ .. وسخ معندكمش فكرة .. سكروا الباب و حلو علينا climatiseur بااااارد و هيا بالطبيعتها باردة … اكثر من 7 سوايع و البيت ولات معندكمش فكرة .. ڨطعنا البرد و نسمعوا كان في ضحك متاعهم و عاملين جو موش نرمال كيفاه نتعذبوا الداخل لين جات الطيارة الي باش ترجعنا باش حلوا علينا .. منغير وقت رجوعنا

برشاا في تونس رجعوا .. أنا خرجت من مطار تركيا

صارت حالة على ثلاثة ليبية قبل ، القنصل و الوفد اليبي خذاولهم حقهم و ذلوهم غادي ولاد بلاهم خرجوا مرفوعين الراس و احنا قنصلية تونسية امتيازات و شهاري .. و احنا آخر حاجة عندهم .. بلاد فساد و باش تبقى بلاد فساد و لا يدافعوا علينا في ترابنا ولا في تراب دول الي موجودين فيها

Carnet dwe mtaahom a9wa men passporna

هذا الكل بالرغم الي اغلبية امورهم قانونية Hôtel خالص و PCR. و Assurance و كل شي الخ….

ردوا بالكم على رواحكم الي قاصدين ربي ناس الكل، ربي معاكم.

أنا واحد مناس الموت و الرجوع لدولة عمرنا مكنااا نعنولها حاجة

Majdi Karbai مجدي الكرباعي تونس صربيا طريق العبور

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